На кухне, за завтраком, начинается наше утро. Здесь мы готовим вкусности для любимых и обмениваемся новостями во время семейного ужина. Поэтому так важно, чтобы это место было уютным, функциональным и стильным.
В этой статье мы собрали 15 примеров оформления кухни в разных стилях:
Викторианский стиль
Арт-нуво
Минимализм
Французский кантри-стиль.
Больше света и пространства
Идеи оформления маленькой кухни
Яркие детали
Кухня как часть общего интерьера
Кухня, где всё, что нужно для готовки, всегда под рукой
Голландская роскошь
Кухня в квартире-студии
Индустриальный стиль
Марокканский стиль
Идеи дизайна прямоугольной кухни
Поп-арт
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15 стильных идей для оформления кухни
На кухне, за завтраком, начинается наше утро. Здесь мы готовим вкусности для любимых и обмениваемся новостями во время семейного ужина. Поэтому так важно, чтобы это место было уютным, функциональным и стильным.
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