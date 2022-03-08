«Five o’clock»: Откуда взялась эта традиция, и как правильно пить чай по-английски

Культура английского чаепития: История возникновения традиции «five o’clock» и ее особенности
Одна из самых известных традиций, ассоциирующихся с Англией – это чаепитие «five o’clock». Чай в этой стране – традиционно популярный и изысканный напиток, а культура чаепития весьма самобытна и неповторима. И она не уступает по сложности восточным церемониям. Так каковы особенности чайных традиций англичан?
Елизавета II за чашечкой чая «five o’clock»
Любовь англичан к чаепитиям находит свое отражение и в произведениях английских писателей, и в кинофильмах, которые тем самым способствуют популяризации этой традиции. Льюис Кэрролл сделал безумное чаепитие одной из главных сцен своей знаменитой «Алисы в стране чудес». На примере жителей Зазеркалья он показал, насколько незыблема в Британии традиция «five o’clock теа». Его герои, начав чаепитие, как и положено, в пять часов, никак не могут его закончить, поскольку обидевшееся на них время остановило стрелки часов. А раз часы показывают «пять», надо пить чай. Возможно, что это безумное чаепитие еще и не закончилось, кто знает...
Чаепитие в «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Иллюстрация Дж. Тенниела к первому изданию сказки, 1865 год
За чашечкой ароматного чая распутывают сложнейшие клубки преступлений и знаменитые детективы Шерлок Холмс и мисс Марпл.
Шерлок Холмс (Василий Ливанов)
Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч)
Мисс Марпл
История зарождения чайной традиции в Англии
Английская школа. Чаепитие
Впервые этот популярный напиток попал в Англию в середине 17 столетия, точнее в 1664 году. По одной из версий, несколько фунтов его засушенных листочков было преподнесено в качестве подарка королю Чарльзу II, по тем временам это был очень дорогой подарок, поскольку за ввоз чая платили огромные пошлины.
Портрет Екатерины Брагансской работы сэра Питера Лели, 1665 год
Вкус и аромат напитка первой оценила супруга короля Катерина Брагансская, она-то, сделав чай официальным напитком во дворце, и завела обычай пить его каждый день из фарфоровых чашечек. Ее слуги, опасаясь, что эти чашки, очень тонкие и хрупкие, могут лопнуть, стали сначала наливать на дно молоко, и только потом - горячий чай. С тех пор и появилась эта английская традиция - пить чай с молоком.
Чай в 17 веке Kilburne George Goodwin Taking Tea
Что такое «five o’clock tea»
Наиболее значительным событием в истории английского чаепития стала всем известная традиция «five o’clock», зародившаяся в 1840-х годах. А появилась она благодаря Анне Рассел, герцогине Бедфорд.
Анна Рассел, герцогиня Бедфорд в 1820 году
В то время было принято подавать обед вечером, между 8 и 9 часами. Как-то раз, гуляя в саду и очень сильно проголодавшись, Анна попросила приготовить для нее чай, хлеб с маслом, печенье и кексы, и, таким образом, слегка перекусила. В следующий раз на подобное чаепитие Анна пригласила своих подруг, и они очень хорошо провели время. Так и возник этот ритуал – чаепитие «five o’clock», очень быстро прижившийся среди аристократов и среднего класса.
Альфред Оливер. Чаепитие в саду
Маттиас Робинсон середина- или конец 19 века. «Сплетни за чашкой чая».
Для того, чтобы можно было выпить чай вне дома, появились «чайные комнаты».
Популярными были подобные церемонии и в особых «чайных садах», с музыкой и танцами.
Начиная с 1880 года эта новая зародившаяся традиция «five o’clock» переросла в настоящую светскую церемонию со своим отточенным этикетом и очень красиво оформленную – чайные столики с белыми накрахмаленными скатертями, дорогие и изысканные фарфоровые сервизы, серебряные приборы, вазы с цветами.
Леди в элегантных нарядах, джентльмены в костюмах с бабочками… Чай для таких церемоний использовался самого лучшего качества и нескольких сортов. Готовый заваренный чай разливали гостям по чашкам прямо за столом.
К чаепитию подавали, как правило, разнообразные сэндвичи – с курицей, огурцом, сыром, ветчиной, копченым лососем, листьями салата. А также сладкая выпечка, взбитые сливки, джемы на многоярусных этажерках.
Подобная церемония обязательно сопровождалась долгой и приятной непринужденной беседой, возможно, и сплетнями, куда же без них…
Также можно было отправиться на чайную церемонию в один из модных лондонских гранд отелей, например, в Ritz или Brown’s.
В 1910- годах, когда в Европу пришла мода на аргентинское танго, в отелях его тоже стали танцевать во время чаепитий (‘tango teas’), а также обучать желающих.
Сегодня лишь в самых дорогих ресторанах Великобритании можно почувствовать себя английским аристократом и насладиться атмосферой классического английского чаепития, но бронировать места на такие мероприятия надо за несколько месяцев. Одним из самых элитных мест, где проводятся подобные чайные церемонии, считается Ресторан отеля «Ритц».
Отель «Ритц»
В ресторане отеля «Ритц»
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