«Five o’clock»: Откуда взялась эта традиция, и как правильно пить чай по-английски

Культура английского чаепития: История возникновения традиции «five o’clock» и ее особенности

Елизавета II за чашечкой чая «five o’clock»

Чаепитие в «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Иллюстрация Дж. Тенниела к первому изданию сказки, 1865 год

Шерлок Холмс (Василий Ливанов)

Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч)

Мисс Марпл

История зарождения чайной традиции в Англии

Английская школа. Чаепитие

Портрет Екатерины Брагансской работы сэра Питера Лели, 1665 год

Чай в 17 веке Kilburne George Goodwin Taking Tea

Что такое «five o’clock tea»

Анна Рассел, герцогиня Бедфорд в 1820 году

Альфред Оливер. Чаепитие в саду

Маттиас Робинсон середина- или конец 19 века. «Сплетни за чашкой чая».

Отель «Ритц»

В ресторане отеля «Ритц»