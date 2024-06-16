Стиль прованс в интерьере

Интерьер в стиле прованс известен непринуждённой и комфортной атмосферой, с акцентом на светлые, просторные помещения и натуральные материалы, а также текстуры, сочетающие в себе элементы природы.







Как правило, при обустройстве помещения в этом стиле часто используется естественный свет и нейтральная цветовая палитра с вкраплениями тёплых натуральных тонов, таких как пастельно-жёлтый, зелёный и коричневый.

1. Подходящие материалы

2. Цветочные мотивы

3. Цветовая палитра

4. Элементы декора

5. Мебель

Поэтому, если вы хотите отдыхать не только телом, а и душой – прованс, то, что нужно.Интерьер в стиле прованс.Дерево – ключевой материал в интерьерах в стиле прованс. Оно создаёт тёплую и уютную атмосферу, придавая помещению деревенский вид и, как правило, используется в качестве напольного покрытия, мебели, декоративных изделий или в качестве акцентной стены. Часто отдаётся предпочтение натуральному дереву с отделкой, которая демонстрирует его естественный цвет и текстуру, но также используется окрашенное дерево, тщательно подобранное под единую цветовую гамму.Стиль прованс объединяет в себе множество натуральных материалов и элементов.В дополнение к дереву в интерьерах в стиле прованс часто используются другие натуральные материалы, такие как камень, терракота и кирпич. Чтобы любой из вышеперечисленных материалов идеально вписался в интерьер, попробуйте сочетать их между собой. Например, использует полы из натурального камня, фасад из камня или кирпича, бетонную плитку или терраццо, а также столешницы из натурального известняка или сланца. Натуральные ткани, такие как лён, шерсть и хлопок, с нейтральными или едва заметными узорами могут придать интерьеру текстуру и уют. Тканый текстиль, джутовые коврики и ротанговые вставки также хорошо сочетаются с любимы другими нереальными элементами и материалами.Цветочные мотивы — неотъемлемая часть стиля прованс.В интерьерах в стиле прованс также используются цветы в различных формах. Распространённые мотивы включают нежные цветы, такие как кусты роз, маки, лаванда и оливковые ветви, которые часто используются в гобеленах, коврах или тканях с принтом. Букеты из свежих цветов (в основном в жёлтых, розовых, фиолетовых и зелёных тонах) можно удачно разместить по всему интерьеру.Используйте цветочные мотивы дозировано.Обои и шторы с цветочным орнаментом также придают помещению особый шарм. Впрочем, использовать цветочные мотивы нужно лаконично и дозировано, дабы интерьер не превратился в безвкусную цыганщину. Если вы отдаёте предпочтение текстилю (например, шторам, подушкам, салфеткам, скатертям или пледам с цветочным орнаментом), то не стоит «лепить» цветы на стены, потолок или же заполнять все вазы по углам.Прованс любит сдержанную цветовую палитру в пастельных тонах и оттенках.Цветовая палитра в стиле прованс состоит из нейтральных и тёплых оттенков, создающих атмосферу французской сельской местности. Преобладающими цветами часто являются нейтральные природные тона, такие как бежевый, тёмно-серый, хаки и коричневый. В качестве акцентов в интерьере также используются мягкие (зачастую пастельные) оттенки жёлтого, зелёного и синего (например, приглушённый подсолнечный жёлтый или французский синий). В некоторых помещениях также могут быть использованы нежно-розовые и/или сиреневые акценты. Ярко-белые стены сочетаются с элементами из натурального дерева и светлым полом.Интерьер в стиле прованс можно смело разбавить ярким акцентом.Что же касается тёплых насыщенных цветов и оттенков, в том числе красных, тёмно-зелёных и золотых, то все они могут использоваться в качестве акцентных деталей для придания пространству глубины, но в целом предпочтительна более светлая и мягкая цветовая палитра для создания расслабляющей и естественной атмосферы.Декор также играет далеко не последднюю роль в интерьере в стиле прованс.Интерьеры в стиле прованс часто украшают различными предметами декора, такими как антикварные аксессуары, керамика и корзины. Антикварные предметы, такие как латунные вазы, подсвечники, столовое серебро, старинные зеркала и часы, а также мебель из кованого железа, часто используются для создания особой винтажной атмосферы. Ротанг и плетёная мебель также горячо любимы дизайнерами, поскольку они придают особый шарм помещению.Декупажтакже отлично впишется в интерьер в стиле прованс.Декупаж также частенько используется в интерьерах в стиле прованс для украшения стен и мебели. Техника заключается в вырезании изображений или принтов (например, цветов, пейзажей или сцен природы) из бумаги или ткани и наклеивании их на поверхность. Затем на него наносится прозрачная акриловая основа или клей для герметизации и защиты. Декупаж можно использовать для украшения различных предметов, таких как стены, зеркала, вазы и даже мебель. Эта техника придаёт интерьеру особый шарм, текстуру и глубину.Уделите особое внимание мебели, поскольку она должна полностью соотвествовать стилю прованс.Мебель в стиле прованс, как правило, выполнена в деревенском стиле и под старину. В ней часто используется натуральная отделка (например, белая или светло-коричневая), цветочные мотивы, кованые элементы декора, плетёные сиденья и лёгкие, воздушные конструкции. Антикварные стулья, обитые тканью или деревянные, часто имеют мягкие подушки или валики из натуральных тканей, таких как лён, а также можно использовать плетёную ткань или ротанг. Мебель, как правило, светлых оттенков, таких как бледно-голубой, зеленый, лавандовый или светло-розовый, и часто украшена ткаными мотивами. Стулья, столы, шкафы, тумбы и другие мебельные элементы часто расставляются негусто, чтобы создать лёгкую и воздушную атмосферу.