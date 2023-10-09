10 смертельно опасных игрушек прошлого

Память о любимой игрушке – одно из нескольких приятных воспоминаний, которое человек проносит через свою жизнь. О чем, собственно, нам и рассказывает небезызвестный мультфильм «История игрушек». Но какая возможна ностальгия по детству, когда игрушка была и не игрушка вовсе, а настоящее орудие пыток?
Эти куклы, фигурки и игровые наборы – самое худшее, что когда-либо спускалось с конвейера фабрик по производству продукции для детей. Они послужили причиной проблем с психикой и физических травм не у одного ребенка, а в отдельных случаях веселье заканчивалось смертельным исходом. Мы сделали подборку 10 смертельно опасных игрушек прошлых лет, которые заслужили такое звание благодаря некачественным материалам, плохому надзору и просто некомпетентности производителей.
Battlestar Galactica Colonial Viper
Удивлялись когда-нибудь, почему на многих игрушках, размерами меньше мяча для тенниса, стоят предупреждения об угрозе удушья? Благодарить за это стоит компанию Маттел, создателей игрушек по сериалу Звездный крейсер Галактика. Машинка Viper «Гадюка» была оснащена ракетницей – ничего необычного для игрушек того времени. Но в 1978 один четырехлетний ребенок выстрелил себе из нее прямо в рот и задохнулся. Гадюка была изъята из продажи, на Маттел подали в суд, а на упаковках с игрушками с тех пор стоят предупреждающие наклейки.
СSI: набор для снятия отпечатков пальцев
Грех было не воспользоваться бешеной популярностью этого сериала и не сделать по нему парочку игрушек для детей. Так и появился комплект, который позволял детям с полным правом проводить процедуру снятия отпечатков пальцев. Проблема была в том, что порошок, используемый в наборе, был сделан на основе асбеста. В рабочей группе по вопросам окружающей среды заявили, что порошок содержал до 7% тремолита – самой опасной формы асбеста – более чем достаточно, чтобы вызвать развитие рака.
Небесная плясунья
Легко понять, почему небесные плясуньи были так популярны. Игрушка изображала сказочную фею с крылышками из мягкого пенопласта. Кукла была оснащена мотором, приводимым в действие шнуром, благодаря которому танцовщица раскручивалась и взлетала ввысь, а затем падала на землю. Все бы ничего, вот только посадка ее отнюдь не была мягкой. В 2000 году было получено 150 сообщений о травмах, нанесенных падающим, подобно каре небесной, игрушечным камикадзе. Среди полученных увечий числились сломанные зубы, ребра, сотрясения мозга, рваные раны на лице и даже временная потеря зрения.
Super Blast Balls
Просто два шарика. Столкните их вместе, и вы услышите довольно громкий хлопок и увидите несколько искр. Вот и вся игрушка. Удивительно, что никто не догадался о том, что это может стать настоящей угрозой в детских руках, но после нескольких травм и пожаров комиссия по безопасности потребительских товаров, наконец, прозрела и запретила «взрывные шары».
Creepy crawlers
Эта игрушка была выпущена все той же злополучной компанией Маттелл в 60-е годы. Creepy crawlers «Жуткие насекомые» – это формы для литья из горячего жидкого пластика и специальная плитка, на которой этих насекомых нужно было отливать. Одному богу известно, сколько детишек устроило домашний поджог или получило ожоги после игр с этим набором. И, кстати говоря, сам пластик, из которого отливались фигурки, был очень токсичен.
Пистолет-пряжка «Bat Masterson Derringer»
Этот игрушечный пистолет пользовался бешеным спросом среди мальчишек в 50-х годах. Револьвер крепился на пряжке ремня и приводился в действие покачиваниями живота, позволяя молниеносно открыть огонь по ничего не подозревающим преступникам. Но создатели игрушки переборщили с реализмом, и снабдили пистолет увесистыми капсулами для стрельбы. А любое движение легко приводило механизм в действие, так что этот пистолет был так же опасен, как мексиканская дуэль под жарким полуденным солнцем.
Духовая трубка Зулу
Этот список легко можно было бы наводнить игрушками, которые запретили по нелепой случайности, но духовая трубка явно не входит в их число. Достаточно сказать, что для игры с ней использовались маленькие дротики, которые легко могли привести к удушью, когда по рассеянности дети делали вдох вместо выдоха.
Лунные ботинки
Обувь со встроенными мини-батутами? Да что может пойти не так? Да на самом деле, очень много чего. Один прыжок в лунных ботинках мог стать причиной сломанной лодыжки. Что впечатляет гораздо больше, так это то, что эти ботинки из 70-х были сделаны из множества острых металлических деталей. С тем же успехом можно было позволить детям прыгать с медвежьими капканами на ногах.
Snacktime Cabbage Patch Kid
Малышка Кэббитдж Пэтч – кукла, выпущенная все той же компанией Маттел, была особенно популярна среди девочек в 80-ые годы. В 1996 году была выпущена серия Snacktime – «Время перекусить». Прелесть этой человекообразной куклы, имевшей большие мясистые губы, была в том, что она могла «есть» специальные пластиковые закуски. К сожалению, она явно не знала, когда стоит остановиться, и часто вслед за проглоченными продуктами принималась пережевывать детские пальцы. В итоге, в январе 1997 года, после нескольких подобных инцидентов, Маттел добровольно изъяла из продажи бездушное всепожирающее чудовище.
Газонный дартс
Газонный дартс определенно одна из худших игрушек из когда-либо созданных, и вот почему. Это невинное, на первый взгляд, развлечение отправило в больницу свыше 6000 (sic!) человек, большинство из которых были детьми. Многие из них остались инвалидами на всю жизнь. И это случилось уже после того, как производители «Яртса» обогнули предыдущий запрет, поставив на упаковку этикетку «Только для взрослых». Но, конечно, дети продолжали с ним играть, и его по-прежнему продавали в магазинах игрушек. В конце концов, Яртс послужил причиной гибели трех детей, и вогнал 11-летнюю девочку в кому.
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