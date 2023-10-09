10 смертельно опасных игрушек прошлого

Память о любимой игрушке – одно из нескольких приятных воспоминаний, которое человек проносит через свою жизнь. О чем, собственно, нам и рассказывает небезызвестный мультфильм «История игрушек». Но какая возможна ностальгия по детству, когда игрушка была и не игрушка вовсе, а настоящее орудие пыток?



Эти куклы, фигурки и игровые наборы – самое худшее, что когда-либо спускалось с конвейера фабрик по производству продукции для детей. Они послужили причиной проблем с психикой и физических травм не у одного ребенка, а в отдельных случаях веселье заканчивалось смертельным исходом. Мы сделали подборку 10 смертельно опасных игрушек прошлых лет, которые заслужили такое звание благодаря некачественным материалам, плохому надзору и просто некомпетентности производителей.









Battlestar Galactica Colonial Viper

СSI: набор для снятия отпечатков пальцев

Небесная плясунья

Super Blast Balls

Creepy crawlers

Пистолет-пряжка «Bat Masterson Derringer»

Духовая трубка Зулу

Лунные ботинки

Snacktime Cabbage Patch Kid

Газонный дартс