Секреты в использовании холодильника

В холодильнике стоит много продуктов, и со временем запахи смешиваются. Кроме того, частенько на стенках образуется конденсат, в результате чего портятся овощи, фрукты и зелень.

Чтобы всего этого избежать, ознакомьтесь с некоторыми полезными и рабочими лайфхаками, для которых нужны только подручные материалы!







Чтобы удалить запах в холодильнике, регулярно протирайте полки, если на них что-то пролилось. Если запах уже появился, то во время мытья полок добавьте немного уксуса и воды на губку — это удалит запах. Если запах стоит в холодильнике давно, насыпьте пару столовых ложек соды в небольшую баночку + добавьте 0,5 ч. л. молотого кофе или корицы. В тандеме они работают просто потрясающе: полностью удаляют все неприятные запахи, будто их и не было!







Точно так же работают и чайные пакетики. Используйте пакетик по назначению (выпейте чай), затем высушите и разложите в укромных уголках в холодильнике. Всего 3-4 пакетиков будет достаточно на большой холодильник. Чайные пакетики, как и банку с содой, следует менять каждые 2 недели.







Ещё одним отличным средством, удаляющим запах, является лимон. Для этого просто отрежьте половинку лимона, положите её срезом вниз в пиалу и не закрывайте плёнкой.

Этого будет достаточно — лимон сработает как нельзя лучше.Чтобы избежать образования конденсата в холодильнике, просто поставьте на одну из полок рулон с туалетной бумагой. Бумага отлично впитывает влагу из воздуха и не даст конденсату образовываться на стенках. Кстати, вместо туалетной бумаги в выдвигающиеся ящики с овощами можно положить обычную кухонную губку — она тоже впитывает влагу. Периодически губку нужно мыть. Если вы храните зелень и салат в пластиковых пакетах, то долго он не простоит. Положите кусочек туалетной бумаги внутрь пакета и меняйте каждый день. Бумага будет впитывать лишнюю влагу, и зелень простоит намного дольше.Подробнее о лайфхаках для холодильника смотрите в видео ниже: