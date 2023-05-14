Каждый день мы взаимодействуем с миллионами разных объектов и даже не задумываемся, как эти вещи выглядят на самом деле. Современные технологии позволяют посмотреть на повседневные вещи на удивительном микроскопическом уровне.
Источник: hi-tech.mail.ru
Сканирующие-электронные микроскопы (SEM) позволяют получить изображение с поверхности объекта с высоким разрешением (до 0,4 нанометров). Работают такие приборы на принципе взаимодействия электронного пучка с объектом.
Струна бас-гитары, 35-кратное увеличение:
Сахар, 50-кратное увеличение:
Соль, 150-кратное увеличение:
Скобка в бумаге, 30-кратное увеличение:
Иголка и нитка, 15-кратное увеличение:
Волос из бороды, 500-кратное увеличение:
Муха, 3000-кратное увеличение:
Кофейная гуща, 750-кратное увеличение:
Шариковая ручка, 30-кратное увеличение:
Нейлон, 50-кратное увеличение:
Древесина, 150-кратное увеличение:
Черный молотый перец, 5000-кратное увеличение:
Муха, 100-кратное увеличение:
Поверхность старой медной копейки, 2500-кратное увеличение:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Как выглядят повседневные вещи под микроскопом
Каждый день мы взаимодействуем с миллионами разных объектов и даже не задумываемся, как эти вещи выглядят на самом деле. Современные технологии позволяют посмотреть на повседневные вещи на удивительном микроскопическом уровне.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии