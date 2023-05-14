Как выглядят повседневные вещи под микроскопом

Каждый день мы взаимодействуем с миллионами разных объектов и даже не задумываемся, как эти вещи выглядят на самом деле. Современные технологии позволяют посмотреть на повседневные вещи на удивительном микроскопическом уровне.







Источник: hi-tech.mail.ru





Сканирующие-электронные микроскопы (SEM) позволяют получить изображение с поверхности объекта с высоким разрешением (до 0,4 нанометров). Работают такие приборы на принципе взаимодействия электронного пучка с объектом.



Струна бас-гитары, 35-кратное увеличение:







Сахар, 50-кратное увеличение:







Соль, 150-кратное увеличение:







Скобка в бумаге, 30-кратное увеличение:







Иголка и нитка, 15-кратное увеличение:







Волос из бороды, 500-кратное увеличение:







Муха, 3000-кратное увеличение:







Кофейная гуща, 750-кратное увеличение:







Шариковая ручка, 30-кратное увеличение:







Нейлон, 50-кратное увеличение:







Древесина, 150-кратное увеличение:







Черный молотый перец, 5000-кратное увеличение:







Муха, 100-кратное увеличение:







Поверхность старой медной копейки, 2500-кратное увеличение:







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