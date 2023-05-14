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Как выглядят повседневные вещи под микроскопом

Каждый день мы взаимодействуем с миллионами разных объектов и даже не задумываемся, как эти вещи выглядят на самом деле. Современные технологии позволяют посмотреть на повседневные вещи на удивительном микроскопическом уровне.

Как выглядят повседневные вещи под микроскопом

Источник: hi-tech.mail.ru


Сканирующие-электронные микроскопы (SEM) позволяют получить изображение с поверхности объекта с высоким разрешением (до 0,4 нанометров). Работают такие приборы на принципе взаимодействия электронного пучка с объектом.

Струна бас-гитары, 35-кратное увеличение:

Струна бас-гитары, 35-кратное увеличение

Сахар, 50-кратное увеличение:

Сахар, 50-кратное увеличение

Соль, 150-кратное увеличение:

Соль, 150-кратное увеличение

Скобка в бумаге, 30-кратное увеличение:

Скобка в бумаге, 30-кратное увеличение

Иголка и нитка, 15-кратное увеличение:

Иголка и нитка, 15-кратное увеличение

Волос из бороды, 500-кратное увеличение:

Волос из бороды, 500-кратное увеличение

Муха, 3000-кратное увеличение:

Муха, 3000-кратное увеличение

Кофейная гуща, 750-кратное увеличение:

Кофейная гуща, 750-кратное увеличение

Шариковая ручка, 30-кратное увеличение:

Шариковая ручка, 30-кратное увеличени

Нейлон, 50-кратное увеличение:

Нейлон, 50-кратное увеличени

Древесина, 150-кратное увеличение:

Как выглядят повседневные вещи под микроскопом

Черный молотый перец, 5000-кратное увеличение:

Черный молотый перец, 5000-кратное увеличени

Муха, 100-кратное увеличение:

Муха, 100-кратное увеличение

Поверхность старой медной копейки, 2500-кратное увеличение:

Поверхность старой медной копейки, 2500-кратное увеличение

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Как выглядят повседневные вещи под микроскопом

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Как выглядят повседневные вещи под микроскопомПодписаться на мой Instagram

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