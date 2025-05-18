Зачем сыпать соду в сковороду с луком: 10 суперспособностей продукта, популярного со времен СССР

Суперспособность 1: Возвращает мягкость махровым полотенцам

Новости СМИ2 Используйте раствор соды вместо кондиционера./ Изображение: дзен-канал technotion

Суперспособность 2: Очищает противень

Сода уберет с противня жир и нагар. / Фото: pinterest.com

Суперспособность 3: Расслабляет ступни

Ванночка с содой снимает усталость с ног. / Изображение: дзен-канал technotion

Суперспособность 4: Убирает неприятный запах в холодильнике

Содой нужно протереть полки, а затем поставить в блюдце, чтобы впитывала запах. / Фото: fomebel.ru

Суперспособность 5: Очищает от загрязнений чугунную сковороду

Вам понадобится несколько столовых ложек соды. / Фото: yahoo.com

Суперспособность 6: Убирает известковый налет в ванной

Протрите содовым раствором смеситель. / Изображение: дзен-канал technotion

Суперспособность 7: Моет посуду

Содой можно мыть даже детскую посуду. / Изображение: дзен-канал technotion

Суперспособность 8: Устраняет засоры

Сода вместе с кипятком способна убрать легкий засор в раковине. / Изображение: дзен-канал technotion

Суперспособность 9: Делает жареный лук золотистым

Добавьте немного соды к луку, чтобы он стал золотистым. / Изображение: дзен-канал technotion

Суперспособность 10: Убирает запах на разделочных досках

Нанесите соду на доску и почистите щеткой