18 эпичных умозаключений, найденных на страницах школьных тетрадей

Перлы из школьных тетрадей.
Когда сидишь за школьной партой в голову приходят самые разные мысли. Иногда возникает желание взять и записать спонтанно возникшую идею где-нибудь. Порой бывает, что это сама парта, а иногда - тетрадь. Вот и в новом обзоре были собраны самые убойные умозаключения детей (и не только) сделанные на страницах школьных тетрадей.
1. Ах, этот юный Дон Жуан
Ценитель красоты.
2. Такая вот грустная история жизни одного ежика!
Грустная история.
3. «Понятно, кому же понравится два урока стоять в воде!?»
Грустная физкультура.
4. Быстро же ты сдался!
Довели ребенка.
5. Коротко о наболевшем
Из личного дневника.
6. «Вот так и живем! Мало того, что на пороге бедности, так еще и без лыж!»
Красиво написал!
7. «Соня не грусти! Родителей, как и Родину, не выбирают!»
Папа не прав!
8. Значит, на планете стало на одного лося меньше!
Уголовный жаргон.
9. «Главное, конечно, что детей топит!»
Лучшие качества енота.
10. Мастер транслитерации!
Англичанин.
11. «Врачебный почерк нужно тренировать заранее!»
Призвание.
12. Если с грамматикой плохо, приходится брать логикой!
Оригинальный выход.
13. «Жестоко, конечно! Но что-то в этом есть!»
Умный и жестокий.
14. Так вон оно что!
Гениальное умозаключение.
15. Ответ будущего экономиста
Первая ассоциация.
16. «Мучения - неотъемлемая часть человеческой жизни!»
Юный философ.
17. «Да, детишки уже не те!»
Развитый ребенок.
18. Эпическая получилась поговорка...
Всем поговоркам поговорка!
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