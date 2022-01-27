Как заточить цепь бензопилы болгаркой

Чаще всего для заточки цепи бензопилы используется обычная болгарка с обычным отрезным диском по металлу.

Но такая заточка получается некачественной, потому что от отрезного диска края режущей кромки зубьев будут неравномерными и рваными.

В сегодняшней статье расскажем, как правильно заточить цепь бензопилы болгаркой, чтобы добиться максимально качественного результата.

Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала «ремонт Nick TV».

Выбор болгарки и диска

От обычной угловой шлифмашинки мы отказываемся сразу. В данном случае нам потребуется болгарка с регулировкой оборотов.

А все потому, что для работы мы будем использовать диск не для УШМ, а для заточного станка, который на высоких оборотах разлетается «в клочья». Предназначен такой диск для работы на скорости до 6000 об./мин.

В данном случае автор будет выполнять заточку на скорости около 4500 об./мин.

Узнать количество оборотов в минуту можно специальным прибором — цифровым тахометром, который считывает скорость при помощи фотоэлемента.

Заточка цепи бензопилы болгаркой

Шину бензопилы вместе с пильной цепью зажимаем в слесарных тисках, установив по бокам деревянные планки.

Далее устанавливаем заточной диск на болгарку.

Поскольку диск довольно хрупкий, то обязательно надо использовать прокладки, установив их с обеих сторон диска. В данном случае автор использовал обычные картонные прокладки.

Чтобы пильная цепь не проворачивалась в процессе заточки, фиксируем ее снизу с помощью пистолетной быстрозажимной струбцины.

Разворачиваем болгарку на 30 градусов в горизонтальной плоскости и наклоняем под углом 55—60 град. по вертикали.

Удерживая угловую шлифмашинку в таком положении, приступаем к заточке зубьев цепи.

Обратите внимание: заточка режущей кромки каждого зуба выполняется не одним разом (так вы попросту перегреете и отпустите металл), а за несколько подходов.

А вот и результат заточки цепи болгаркой. Получилось очень достойно и аккуратно.

Видео по теме

Подробно о том, как самостоятельно заточить цепь бензопилы болгаркой, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.