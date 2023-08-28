Откуда у старинных паровозов бралось электричество для освещения пути

В первых паровозах никакого электричества не было в принципе. Их буферные фонари, использовавшиеся для освещения пути, были керосиновыми. Члены локомотивной бригады были обречены пользоваться такими же керосиновыми лампами, только ручными. В самом крайнем случае для освещения в темное время суток машинист мог соорудить факел, благо, горючих материалов в поезде хватало. Однако, уже к концу XIX века в Европе появились первые паровозы с электрическим освещением. Вопрос: откуда на паровых машинах бралось то самое электричество, если на паровозах даже аккумуляторов не было?
Откуда на паровозе электричество? |Фото: letsgophotos.ru.
Первые примитивные паровые машины ученые делали еще в поздней античности. Но все же полноценный паровой двигатель был изобретен людьми лишь в XVIII веке. Слава разработки паровой машины не принадлежит одному изобретателю. Конструкция совершенствовалась и дорабатывалась разными учеными и инженерами на протяжении многих десятилетий. Первый же в мире паровоз появился в 1803 году. Создателем машины стал английский горный инженер Ричард Треветик. На протяжении всего XIX века паровой двигатель набирал все большую популярность: железнодорожные поезда, морские суда и даже паровые автомобили! Но в нашем случае куда важнее то, что первые электростанции также были... паровыми.
Паровой двигатель может дать электричество... |Фото: pinterest.com.
Электричество люди открыли еще в глубокой античности. Обнаружено оно было древнегреческим философом Фалесом в VII веке до нашей эры. Однако, масштабные исследования этого феномена начались только в XVII столетии. Первая экспериментальная электростатическая установка была построена в немецком Магдебурге в 1650 году. Для того, чтобы открыть основной принцип вырубки электроэнергии, людям потребовалось еще почти 200 лет. В начала 1830-х годов это удалось сделать британскому ученому Майклу Фарадею. Именно он додумался получать электрический ток с помощью замкнутого проводящего контура и магнита. В 1871 году бельгиец Зеноб Теофил Грамм изобрел динамоэлектрическую машину, положив тем самым начало промышленному производству электроэнергии.
...если подключить турбогенератор. |Фото: fishki.net.
Первая электростанция была гидроэлектростанцией. Построили ее в 1878 году в Англии. Правда, ее мощности хватало только для обеспечения электричеством небольшого поместья. Куда более перспективным направлением оказалось использование тех самых паровых машин! В 1882 году сначала в Великобритании, а потом и в США появились первые тепловые электростанции. Питались такие машины, как правило, углем. Электричество в них вырабатывалось при помощи турбогенераторов, подсоединенных к паровой машине. Вопрос: как много времени понадобилось людям, чтобы догадаться, что турбогенератор можно применить не только для электрификации завода или жилого района, но и для электрификации паровоза? Ответ: практически нисколько, уже в начале 1880-х годов паровозы стали оснащать портативными турбогенераторами, преобразовавшими энергию пара в электричество.
Турбогенератор 1Р. ¦Фото: wiki2.org.
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