Как выглядел первый выпуск журнала Burda на русском языке, который научил советских женщин стилю

Журнал, который принёс моду в СССР.
3 ноября 12 лет назад ушла из жизни Энне Бурда. Женщина, которая значит для мира моды ничуть не меньше, чем именитые кутюрье. Ведь именно она совершила, казалось бы, невозможное: сделала моду доступной каждой. Сколько красивых вещей было сшито «по Бурде», даже сосчитать невозможно. И сегодня, вспоминая легендарную издательницу, давайте посмотрим, как выглядел самый первый номер культового журнала Burda на русском языке.
Энне Бурда всегда улыбалась на камеру.
«Королева платьев», «женский символ немецкого экономического чуда» – никто и не думал, что дочь простого машиниста из немецкого Оффенбурга построит собственную бизнес-империю и станет примером для нескольких поколений женщин. Но у Энне (чьё имя до замужества звучало как Анна Леммингер) получилось всё, и даже больше. У девушки была мечта: выпускать журнал для женщин, которые даже в условиях бедности послевоенной Европы хотели одеваться красиво. И когда в 1949-ом Энне основала издательство Burda, то вряд ли рассчитывала, что уже через 15 лет её журнал будут печатать многомиллионными тиражами.
Энне Бурда и Раиса Горбчёва.
Потребовалось время, чтобы любимая в Европе Burda преодолела железный занавес. Первый номер русскоязычной версии журнала о моде и шитье вышел только 8 марта 1987-го, в Международный женский день. Поговаривают, что с лёгкой руки самой Раисы Горбачёвой, давней поклонницы творчества Энне. Зато премьера стала настоящим событием: в Колонном зале Дома союзов был устроен грандиозный показ мод, на который пригласили лучших манекенщиц мира. Но праздник получился только для избранных. Ведь на первое советское «дефиле» пускали исключительно партийную элиту СССР. И то, по приглашениям.
С Вячеславом Зайцевым и первым выпуском русскоязычной версии журнала Burda.
Но и сам журнал поначалу казался роскошью. При тираже в 100 тысяч экземпляров Burda не был представлен в розничной торговле. Издание распространялось исключительно через профсоюзы. Конечно, выручали вездесущие спекулянты. Но стоимость журнала «с рук» вместо 5 рублей достигала заоблачных 50 (на минуточку, 1/3 зарплаты инженера), что делало «немецкое чудо» недоступным простым смертным. Но советские модницы находили выход: покупали в складчину и перерисовывали выкройки через копировальную бумагу.
Burda №1: 8 марта 1987-го года.
Вокруг чего же возник этот модный переполох? Давайте «полистаем» тот самый первый выпуск от 8 марта 1987-го года.
Богатое содержание в лучших традициях недоступного «глянца».
В журнале можно было найти не только выкройки и модные идеи, но даже советы по красоте и кулинарные рецепты. Чем не современный «глянец»?
Первый выпуск был посвящён теме монохрома в моде…
… и знаковым силуэтам конца 80-ых.
Для конца 80-ых в СССР подобный крой и геометричные принты казались настоящей модной революцией.
Что за зверь такой, этот «редингот»?
Слово «редингот» советские женщины подчерпнули с глянцевых страниц Burda. А вы можете припомнить, что это такое?
Журнал Burda сделал платье-костюм популярным.
Платье-костюм – знаковая вещь 80-ых. Купить которую до «эры Burda» можно было только у спекулянтов.
Для самых маленьких. И для мужчин тоже.
Конечно же, какой выпуск Burda без вязаных моделей?
Джинс и сейчас «по-прежнему в моде».
«Для тех, кому нет двадцати».
Ну очень модный джинс. Как раз для молодёжи того времени.
Такие «не наши» дети.
Эти дети с картинки были так не похожи на советских школьников.
1987 и 2017: всё возвращается.
Обратите внимание: такой силуэт с опущенной линией плеча и объёмными рукавами просто дико популярен сегодня. Доказательство – в любом магазине сети ZARA и ей подобных. Правду говорят, что мода ходит по кругу!
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