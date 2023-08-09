Как выглядел первый выпуск журнала Burda на русском языке, который научил советских женщин стилю

Журнал, который принёс моду в СССР.

Энне Бурда всегда улыбалась на камеру.

Энне Бурда и Раиса Горбчёва.

С Вячеславом Зайцевым и первым выпуском русскоязычной версии журнала Burda.

Burda №1: 8 марта 1987-го года.

Богатое содержание в лучших традициях недоступного «глянца».

Первый выпуск был посвящён теме монохрома в моде…

… и знаковым силуэтам конца 80-ых.

Что за зверь такой, этот «редингот»?

Журнал Burda сделал платье-костюм популярным.

Для самых маленьких. И для мужчин тоже.

Джинс и сейчас «по-прежнему в моде».

«Для тех, кому нет двадцати».

Такие «не наши» дети.

1987 и 2017: всё возвращается.