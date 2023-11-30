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Простейшее решение: Как аккуратно разрезать торт, используя обычную миску


Нарезаем торт не ножом, а миской.

Нарезаем торт не ножом, а миской.

Если в семье очень много родственников, то совместные встречи зачастую сопровождаются большим чаепитием с огромным тортом. Но прежде, чем насладиться вкусом кулинарного шедевра, предстоит поломать голову над тем, как его аккуратно разрезать, не испортив его и не испачкавшись при этом.

Всё, что нужно - торт и глубокая миска.

Всё, что нужно - торт и глубокая миска.

 

Оказывается, разрезать большую сладость проще простого, для этого есть специальная хитрость.
Приготовьте нож и круглую миску, окружность которой меньше бисквита в два раза. На поверхности торта в центре оставьте след от миски, придавив слегка последнюю к сладости.
Делаем отпечаток на глазури.

Делаем отпечаток на глазури.

 
А теперь разрезать по окружности.

А теперь разрезать по окружности.

 

По полученному отпечатку прорежьте ножом круг, разделив тем самым его на пару частей.
Ну, а дальше совсем просто, приступайте к нарезанию аккуратных вкусных порционных кусочков.
Осталось сделать «солнышко».

Осталось сделать «солнышко».

 

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