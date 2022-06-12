5 мест в квартире, которые являются главными рассадниками микробов.
В любой квартире вместе с ее законными жителями обитает множество невидимых соседей. Среднестатистическую городскую жилплощадь населяют более двух тысяч видов грибков, клещей и других вредных микроорганизмов. Рано или поздно совместное сосуществование с такими бактериями, как стафилококк золотистый, аспергил, кандида альбиканс, различные сальмонеллы, стрептококки и всевозможные палочки может обернуться серьезным заболеванием. Причем первыми страдают люди с пониженным иммунитетом – старики и дети.
Чтобы обезопасить себя от заразы, необходимо представлять, где окопался невидимый враг. Специалисты сервиса домашней уборки Helpstar рассказали о пяти неожиданных местах в городской квартире, где прячутся самые опасные микробы.
Занавески для душа, коврики и краны
Занавески для душа, коврики и краны.
Занавески для душа, коврики и краны.
Ванная комната только производит впечатление самого чистого места в доме. Грибки и бактерии очень любят воду и размножаются во влажном помещении особенно активно. Миллиарды микробов можно обнаружить на чистых, казалось бы, полотенцах и даже в мыльницах. Однако самое большое их количество живет на стенках душевой кабины, занавесках для душа и банных ковриках. В отличие от полотенец, они практически всегда остаются влажными и, как правило, очень редко моются и стираются. Специалисты рекомендуют проводить уборку в ванной минимум два раза в месяц. Особенно тщательно нужно следить за чистотой ручек кранов: их рекомендуется мыть с химическими средствами несколько раз в неделю.
Разделочные доски и холодильник
Разделочные доски и холодильник.
Многие из микробов – настоящие гурманы, поэтому неудивительно, что кухня – излюбленное место их обитания. Бактерии и грибки населяют овощи, фрукты, мясо и молочные продукты. Микробы могут легко переселиться с яичной скорлупы на стенки холодильника, и низкая температура для них не станет помехой. Поэтому хотя бы раз в месяц его следует размораживать и тщательно мыть внутри с дезинфицирующим средством. И все же самые опасные кухонные микроорганизмы размножаются на так называемых «рабочих поверхностях»: разделочных досках и в зоне раковины, где моют посуду. В этих местах скапливаются микроскопические остатки пищи, и, как правило, постоянно сохраняется влажная среда. Поэтому мойку рекомендуется ежедневно обрабатывать антибактериальным средством, а после этого насухо вытирать бумажным полотенцем или одноразовой салфеткой. Разделочные доски лучше всего обрабатывать уксусом, а затем на некоторое время присыпать пищевой содой. Однако даже после всех этих процедур доска не может служить вечно: ее стоит менять каждые три месяца, а губки и ершики для мытья посуды и того чаще – минимум раз в две недели.
Пульты, клавиатуры и телефон
Пульты, клавиатуры и телефон.
Пульты, клавиатуры и телефон.
Высокотехнологичные приборы также заселены целыми колониями микробов, но вовсе не потому, что микроорганизмы с появлением Интернета совершили скачок в эволюции. Их разносят люди на своих, казалось бы, чистых руках. Кроме того, гаджеты, как правило, выглядят слишком чистыми, чтобы уделять им внимание при каждой уборке квартиры, поэтому в лучшем случае с них просто смахивают пыль. При этом на среднестатистической телефонной трубке скапливается в 10 раз больше бактерий, чем на поверхности унитаза. На телевизионном пульте их еще больше, а на клавиатуре компьютера – вообще бесчисленное множество. Правда, большинство микробов, обитающих среди кнопок, довольно безвредны, но среди них могут попадаться и очень опасные бактерии, ведь никто не моет руки каждый раз перед тем, как ответить на телефонный звонок или написать e-mail. Впрочем, достаточно раз в неделю протирать клавиатуру или пульт антибактериальными салфетками, продающимися в магазинах электроники, аптеках и супермаркетах, чтобы устранить появление микробов.
Ручки и выключатели
Ручки и выключатели.
Ручки и выключатели.
Одни из самых грязных поверхностей в квартире — это дверные, оконные и мебельные ручки, а также электрические выключатели. Практика показывает, что их никогда не моют, но при этом к ним постоянно прикасаются. Каждый раз, когда открывается дверь или включается свет, колония микробов пополняется новыми обитателями. При этом микроорганизмы могут существовать в таких местах годами. На ручках дверей в некоторых квартирах бывает почти такое же многообразие бактерий (причем самых опасных, вплоть до возбудителей пневмонии и туберкулеза), как на поручнях общественного транспорта. Особенно это касается ручек входной двери и выключателей в коридоре. Не будет лишним протирать их дезинфицирующими растворами или салфетками хотя бы раз в неделю: это простое действие поможет снизить риски появления заразы в доме.
Ковры и мебель
Ковры и мебель.
Ковры и мебель.
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