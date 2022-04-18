Плёнки, уголь и металл: 5 сумасшедших бьюти-средств, которые скоро будут в косметичке каждой девушки

5 сумасшедших бьюти-средств, которые скоро будут в косметичке каждой девушки
Чего только не придумывали женщины, чтобы добавить себе красоты. Мазали щёки свеклой, подводили глаза углем, а то и вовсе портили зрение белладонной или использовали мышьяк в качестве пудры. Сейчас все эти «орудия красоты» кажутся уж слишком эксцентричными. Но наши прабабушки были бы не меньше удивлены и шокированы, увидев нынешнюю косметику. Особенно примеры из этого списка. Да что там: даже многим из нас, современных девушек, она покажется очень даже…инновационной. Но почти уверены: уже завтра эти средства будут в косметичке у каждой!
Любите экспериментировать с макияжем и пробовать все новинки косметики? Тогда после прочтения этого материала вам наверняка захочется тут же протестировать все, что находится ниже этих строк. Почему бы и нет? Тем более, уже завтра эти необыкновенные средства станут вполне обычным явлением и поселятся в косметичке каждой девушки. А пока мы тоже удивляемся таким вещам, как…
1. Брови-самоклейки
Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel от корейского бренда Etude House
Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel от корейского бренда Etude House
Без макияжа бровей нынче – никуда. А для современной обитательницы инстаграм выйти на улицу с не накрашенными бровками и вовсе неприлично. Вот только мода модой, а времени с утра на макияж больше не становится. Надоело каждый день подрисовывать все необходимое карандашом и подводить тенями? Тогда вам нужно средство с продолжительным эффектом и без негативных последствий. Используйте инновационный гель-тинт. Просто нанесите средство на брови и оставьте минимум на 2 часа для натурального эффекта или на ночь для более интенсивного цвета. По истечении времени гель превратится в тонкую плёнку. Потяните за её край, легко снимите (без риска повыдирать волоски) и наслаждайтесь аккуратно подкрашенными бровями. Эффекта хватит от недели до трёх. Значительная экономия времени без вреда для внешности.
2. Чёрный дезодорант
Чёрный дезодорант на основе угля от Kaia Naturals
Дезодорант-антиперспирант у большинства ассоциируется с чистотой и свежестью. А вот чёрный цвет – вряд ли. Но, как оказалось, это всего лишь предрассудки. Что и доказывает инновационное средство Takesumi Detox. Этот шариковый дез создан на основе угля, который не препятствует естественному потоотделению, а устраняет бактерии-провокаторы неприятного запаха. Несмотря на устрашающий чёрный или тёмно-серый цвет стика, средство не оставляет следов на одежде, да ещё и приятно пахнет лаймом и ментолом, «холодной розой» или «сочным бамбуком».
3. «Металлические» маски для свежести кожи
Медная маска для лица C U Shine Copper Mask
Серебряная маска для лица GRAVITYMUD
Что общего между холодным металлом и нежной женской кожей? Оказывается, больше, чем нам кажется. Ведь новый хит среди уходовых продуктов – маски на основе металлов разной степени благородства. К примеру, средство под названием C U Shine Copper Mask, по заверению производителя, содержит магний, цинк и медь в составе, а в процессе нанесения превращает женское лицо в лик бронзовой статуи. А другая новинка со сложным названием GRAVITYMUD выглядит совсем, как расплавленное серебро. Обе маски обладают выраженным омолаживающим эффектом и поднимают настроение своим необычным внешним видом. Ведь так приятно порадовать себя «драгоценностями».
4. Твёрдый крем в стике
«Твёрдые» кремы в стиках от Rocky Mountain Soap Co
Извечная головная боль всех красоток, которые часто совершают авиаперелёты – кремы для лица и тела. Ведь оставлять любимое своей кожей средство дома не хочется, а тяжёлый флакон и жидкая консистенция – далеко не лучшие попутчики, особенно, если летаете только с ручной кладью. Выход найден: кремы в стиках. Упаковка средства выглядит совсем, как твёрдый дезодорант. И наносить его нужно таким же образом, не выдавливая. От контакта с тёплом кожи стик плавится и активно увлажняет. Такой крем легко наслаивать и ещё легче повсюду возить его с собой. А ещё средство не имеет запаха и на 3/4 состоит из органических компонентов. Разве это – не будущее?
5. Тинт-плёнка
Корейский тинт-плёнка
Что чаще всего женщины выделяют с помощью макияжа? Губы. Вот только лучшие умы косметической индустрии всё ещё не изобрели идеальную помаду или блеск. Все они либо быстро исчезают, либо сушат кожу, либо скатываются в неприятную белую полоску. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Это – тинт-плёнка родом из Южной Кореи. Средство наносится, как обычный блеск для губ. Но на этом приключения только начинаются. Через 15 минут блестящая глазурь превращается в сплошную пленку, которая легко и безболезненно удаляется. А под ней оказываются идеально окрашенные губы. Всё дело в специальном пигменте, который проникает в кожу губ и остаётся там в течение 12 часов. Без проплешин, сухости и прочих неприятностей. Можно целоваться, пить кофе и кушать пироженки – губы останутся в идеальном состоянии.
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