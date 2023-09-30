Как появилась самая растиражированная в мире фотография, и почему этим снимком занимался детектив

Бурное детство

Опасная юность

Смелый фотограф делал уникальные для своего времени снимки

Чарльз Эббетс прославился тем, что ради хорошего снимка мог залезть куда угодно

Индейцы племени семинолов, фото Чарльза Эббетса

Уникальные снимки индейского быта, сделанные Чарльзом Эббетсом, помогли коренным племенам Америки добиться улучшения своего положения

Главное фото всей жизни

«Обед на вершине небоскреба» - самая известная фотография Чарльза Эббетса

Фотография из «высотной» серии Чарльза Эббетса

Бесстрашные монтажники стали одним из символов своего времени

Вид на ночной Нью-Йорк

Фотография из «высотной» серии Чарльза Эббетса

Фотография из «высотной» серии Чарльза Эббетса

Для того чтобы получить удачный снимок, Чарльз Эббетс сам совершал чудеса ловкости на высоте

С фотоаппаратом в руках до самого конца

Чарльз Эббетс – один из самых знаменитых фотографов XX века