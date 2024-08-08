Как избавиться от тараканов копеечным способом

Избавиться от тараканов в доме — та еще задача! Последнее время даже дорогие химические препараты стали бессильны против этих вредителей. К счастью, найден эффективный и бюджетный способ борьбы с тараканами в доме.

Обязательно попробуйте, эффект будет заметен уже после первого применения самодельного домашнего средства.

теплая вода — 0,5 л;стиральный порошок — 3 ст.л;яблочный уксус — 2 ст.л.Просто соедините все ингредиенты в миске и хорошо перемешайте. Важно чтобы порошок полностью растворился.Совет: выбирайте стиральный порошок с довольно интенсивным запахом, это поможет повысить эффективность средства от тараканов.Обработайте полученным средством места, где тараканы встречаются чаще всего: углы, плинтуса, стенки шкафов, дверные проемы, вентиляционные отверстия. Используйте средство 1 раз в 3 дня до исчезновения вредителей, а затем несколько раз в месяц для профилактики.