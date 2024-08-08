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Как избавиться от тараканов копеечным способом

Избавиться от тараканов в доме — та еще задача! Последнее время даже дорогие химические препараты стали бессильны против этих вредителей. К счастью, найден эффективный и бюджетный способ борьбы с тараканами в доме.
Обязательно попробуйте, эффект будет заметен уже после первого применения самодельного домашнего средства.



Необходимые ингредиенты:

теплая вода — 0,5 л;

стиральный порошок — 3 ст.л;

яблочный уксус — 2 ст.л.

Как избавиться от тараканов копеечным способом

Просто соедините все ингредиенты в миске и хорошо перемешайте. Важно чтобы порошок полностью растворился.

Как избавиться от тараканов копеечным способом

Совет: выбирайте стиральный порошок с довольно интенсивным запахом, это поможет повысить эффективность средства от тараканов.
Обработайте полученным средством места, где тараканы встречаются чаще всего: углы, плинтуса, стенки шкафов, дверные проемы, вентиляционные отверстия. Используйте средство 1 раз в 3 дня до исчезновения вредителей, а затем несколько раз в месяц для профилактики.

Как избавиться от тараканов копеечным способом
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Тараканы
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