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Идеи обустройства частного дома

Несмотря на то, что частные дома, как правило, бывают просторными, не лишним будет создать дополнительные места для хранения и “разгрузить” интерьер.

1. Деревянные полки


Настенные полки из массива дерева смотрятся весьма привлекательно. Тренд на натуральность и экологичность никогда не выйдет из моды, а значит вы украсите интерьер на века, декорировав свободную стену такими полками.
Идеи обустройства частного дома

2. Креативный универсальный держатель


В интерьер прихожей отлично впишется универсальный держатель в виде старого деревянного стула. На сиденье отлично разместятся всякие мелочи, а решетчатая спинка станет держателем для полотенец.
Идеи обустройства частного дома

3. Выдвижные ящики в ступенях лестницы


Пространство под ступенями лестницы можно задействовать по полной программе, сделав в них выдвижные ящики. Вы сможете разместить в них обувь, которая не по сезону, детские игрушки, рабочие инструменты, книги и журналы.
Идеи обустройства частного дома

4. Нестандартный подсвечник


Подсвечник из древесины — беспроигрышный вариант для создания в интерьере дома уюта и комфорта. Как приятно зимними вечерами проводить время в кругу семьи возле такого креативного подсвечника.
Идеи обустройства частного дома

5. Универсальный столик


Приставной диванный столик незаменимая вещь для комфортного отдыха. Его столешница, расположенная на подлокотнике, позволяет разместить на нем ноутбук, чашку чая, книгу.

Идеи обустройства частного дома

6. Бесподобный стеллаж


Неординарный по исполнению стеллаж из приставной лестницы и полок, прикрепленных к перекладинам, интересное решение для функционального использования ниши в доме.
Идеи обустройства частного дома

7. Стеллаж-стремянка


Необычным и очень оригинальным украшением загородного дома или дачи станет стеллаж-стремянка. Минимум затрат, а как стильно будет смотреться веранда.
Идеи обустройства частного дома

8. Столик с ящиками


 Журнальный столик с ящиком внутри на откидной доске очень удобен в гостиной. В этих ящиках можно располагать пульты от телевизора, чайные чашки с блюдцами, небольшие вазочки с конфетами, чтобы организовать себе приятный отдых.
Идеи обустройства частного дома

9. Оригинальные крючки


Если вы любитель стиля кантри в интерьере загородного дома, то интересным решением будет оформление крючков в прихожей из веток с сучками. На них можно вешать шляпы, ключи, зонтики и прочее.
Идеи обустройства частного дома

10. Шкаф в лестнице


Шкаф под лестницей с распашными дверками позволит рационально использовать место под лестницей. Вам не придется покупать дополнительные шкафы для одежды и обуви и занимать место в комнатах, загромождая пространство.

Идеи обустройства частного дома
Хозяева частных домов, возьмите на вооружение некоторые идеи обустройства интерьера дома! С креативным подходом в оформлении своего дома вы не только сэкономите деньги, но и сделаете дом функциональным и уютным.
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