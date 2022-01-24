Идеи обустройства частного дома

Несмотря на то, что частные дома, как правило, бывают просторными, не лишним будет создать дополнительные места для хранения и “разгрузить” интерьер.



1. Деревянные полки

2. Креативный универсальный держатель

3. Выдвижные ящики в ступенях лестницы

4. Нестандартный подсвечник

5. Универсальный столик

6. Бесподобный стеллаж

7. Стеллаж-стремянка

8. Столик с ящиками

9. Оригинальные крючки

10. Шкаф в лестнице

Настенные полки из массива дерева смотрятся весьма привлекательно. Тренд на натуральность и экологичность никогда не выйдет из моды, а значит вы украсите интерьер на века, декорировав свободную стену такими полками.В интерьер прихожей отлично впишется универсальный держатель в виде старого деревянного стула. На сиденье отлично разместятся всякие мелочи, а решетчатая спинка станет держателем для полотенец.Пространство под ступенями лестницы можно задействовать по полной программе, сделав в них выдвижные ящики. Вы сможете разместить в них обувь, которая не по сезону, детские игрушки, рабочие инструменты, книги и журналы.Подсвечник из древесины — беспроигрышный вариант для создания в интерьере дома уюта и комфорта. Как приятно зимними вечерами проводить время в кругу семьи возле такого креативного подсвечника.Приставной диванный столик незаменимая вещь для комфортного отдыха. Его столешница, расположенная на подлокотнике, позволяет разместить на нем ноутбук, чашку чая, книгу.Неординарный по исполнению стеллаж из приставной лестницы и полок, прикрепленных к перекладинам, интересное решение для функционального использования ниши в доме.Необычным и очень оригинальным украшением загородного дома или дачи станет стеллаж-стремянка. Минимум затрат, а как стильно будет смотреться веранда.Журнальный столик с ящиком внутри на откидной доске очень удобен в гостиной. В этих ящиках можно располагать пульты от телевизора, чайные чашки с блюдцами, небольшие вазочки с конфетами, чтобы организовать себе приятный отдых.Если вы любитель стиля кантри в интерьере загородного дома, то интересным решением будет оформление крючков в прихожей из веток с сучками. На них можно вешать шляпы, ключи, зонтики и прочее.Шкаф под лестницей с распашными дверками позволит рационально использовать место под лестницей. Вам не придется покупать дополнительные шкафы для одежды и обуви и занимать место в комнатах, загромождая пространство.Хозяева частных домов, возьмите на вооружение некоторые идеи обустройства интерьера дома! С креативным подходом в оформлении своего дома вы не только сэкономите деньги, но и сделаете дом функциональным и уютным.