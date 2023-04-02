Кто и зачем построил дом из сказки про хоббитов, и Почему хозяева не хотят в нём жить

На севере Португалии, в пустынном уединенном месте, стоит дом Каса-де-Пенедо. Он построен между четырьмя валунами, которые словно каменные сторожа, защищают его от пронизывающих здешних ветров. Сама его структура встроена в камни до такой степени, что кажется, будто жилище родилось в них. Увидев этот дом, туристы, словно дети, переносятся в сказку: может, здесь живет фея или гном? Нет, это реальный жилой дом. По-русски его назвали бы дачей. Однако в последнее время хозяева стали навещать его всё реже…
Дом начали строить в начале 1970-х годов и вся работа заняла в общей сложности два года. Владельцы не жили в жилище постоянно, а использовали его как место загородного отдыха, приезжая сюда в отпуск или на выходные. Но на самом деле отдых в этих краях может быть весьма условным – уж больно часты здесь холода и шквалистые ветра.
Дом словно врос в валуны. /Фото:mybestplace.com
К тому же, из-за изолированного расположения дома все эти годы он регулярно страдал от вандалов. Владельцы даже заменили входную дверь на более прочную, а оригинальные окна поменяли на новые – с очень крепкими рамами и пуленепробиваемым стеклом. Сами они здесь уже практически не живут: уж больно достали туристы, зеваки и любители портить чужие вещи.
У окон очень крепкие рамы. /Фото: casadopenedofafe.com
Но туриста или поклонников сказок про хоббитов и гномов это место наверняка впечатлит: когда смотришь на столь «природное» жилище, так и кажется, что из него выйдет подобный герой. А еще путешественников восхищает деревенский стиль внутри дома – стены и потолки с балками из брёвен.
Ну а внутри этого маленького здания – как в обычном деревенском жилище. Даже камин есть – только он не выложен из кирпичей, а вырублен прямо в валуне.
Несмотря на небольшие размеры этого дома, все, кто был в нем, считают его очень вместительным. На первом этаже есть кухня и небольшая гостиная, оформленная в деревенском стиле, с диваном из эвкалипта и бетона весом 350 фунтов. На верхнем этаже, на который можно попасть по деревянной лестнице, расположена большая спальня.
Внутренний интерьер. /Фото:mybestplace.com
У каждой комнаты в доме своя, необычная форма, адаптированная к конкретным геометрическим особенностям скал.
Ощущение удаленности от цивилизации добавляет тот факт, что к дому не подведено электричество: он питается от расположенных рядом ветряных мельниц.
В доме используется энергия ветра. /Фото: vortexmag.net
Сегодня Casa do Penedo – это небольшой музей, полный памятных вещей, а также фотографий с изображением этого оригинального здания в разных ракурсах и красивых окрестных пейзажей.
Здесь можно пофотографироваться: получатся эффектные снимки. /Фото:manoramaonline.commanoramaonline.com
У «каменного дома» есть ещё одна интересная «фишка» – снаружи обустроен настоящий бассейн под открытым небом. Он сделан в углублении большого каменного валуна, поэтому имеет необычную форму.
Бассейн. Вид сверху. /Фото: casadopenedofafe.com
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