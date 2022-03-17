Хоромы звезд российской эстрады: от «скромной» роскоши до полнейшей безвкусицы

Как выглядят дома и квартиры звезд российской эстрады.
Грань между стилем и вычурностью, оригинальностью и китчем – тонка и едва уловима. Часто бывает так, что неограниченные финансовые возможности подталкивают обустроить жилье по принципу «хочу все и сразу». В нашем обзоре – дома и квартиры звезд российской эстрады. Посмотрим, кому из них удалось обустроить уютное пространство, а кто потерял голову от блеска и роскоши.
1. Особняк Михаила Шуфутинского
Подмосковный особняк Михаила Шуфутинского.
Двухэтажный особняк с мансардой в поселке Внуково – не единственное жилье российского музыканта, также у него есть недвижимость в США.
Убранство дома в светлых тонах.
Дом в Подмосковье утопает в роскоши. Мрамор, позолота, ценные породы дерева – всего этого здесь в избытке. На первом этаже располагается гостиная с мраморным камином и кухня, на втором – несколько спален, а на мансарде – бильярдная. Также в доме есть бассейн и сауна.
Роскошный бассейн.
В декоре преобладают светлые оттенки, массивные колонны удачно зонируют пространство, при этом не утяжеляя и не ограничивая его.
Кухня в доме Шуфутинского.
2. Эпатажная квартира Валерия Леонтьева
Московская квартира Валерия Леонтьева.
Валерий Леонтьев на сцене всегда создает яркое шоу, похоже, этим же принципом он руководствовался для обустройства своей московской квартиры. Картинная галерея, мебель из натурального дерева и кожи – всего этого здесь в избытке. Визитная карточка стиля Леонтьева – приверженность леопардовому принту. Помимо того, что в квартире много ковров и покрывал, леопардовый декор можно увидеть даже на бытовой технике. Стены квартиры расписаны вручную, своенравных кошечек можно увидеть и здесь.
Музыкант обожает леопардовый стиль.
3. Дом Алсу на Рублевке
Алсу у себя дома.
У певицы Алсу в собственности несколько квартир и домов, но с рождением детей ей и мужу захотелось построить дом, в котором семье было бы комфортно жить. В разработке планировки Алсу принимала активное участие, и уже возведенные стены даже сносили несколько раз, чтобы улучшить проект.
Богатый интерьер.
Особняк полон дорогих вещей: хрустальные люстры, мебель из красного дерева, мраморные полы и лепнина на стенах. В гостиной стоит рояль, за который певица охотно садится в часы досуга.
Гостиная в доме Алсу.
4. Дача Ирины Аллегровой
Дом в поселке «Советский писатель» певица приобрела еще в 1990-х годах, с тех пор она там постоянно что-то переделывала, меняя интерьер. Недавно Ирина Аллегрова стала участницей передачи «Идеальный ремонт», и дизайнеры преобразили ее загородный дом. Хозяйка осталась довольна: ей хотелось простоты, стиля и простора – и именно это удалось реализовать.
Кухня с современной мебелью без ручек.
Ремонт получился суперсовременным: на кухне установлена мебель без ручек, которая открывается нажатием на панель, пол выполнен по особой т.н. «венецианской» технологии с добавлением мраморной крошки, в спальне – кровать-конструктор, состоящий из высокого матраса, мягкого изголовья и прикроватных тумбочек.
Спальня в бежевых тонах с ярким акцентом.
Минималистичный дизайн и сдержанная цветовая палитра покорили сердце Аллегровой, и она призналась мастерам, что в душе стремилась именно к такому пространству.
5. Квартира Аллы Пугачёвой на Тверской
Квартира Кристины Орбакайте в стиле лофт.
Квартира Аллы Пугачевой на Тверской всегда была местом, где собиралась богема. Здесь бывали многие звезды эстрады, композиторы и музыканты. В этой же квартире выросла Кристина Орбакайте, здесь прошло детство ее детей.
Спальня, где прошла вся жизнь Кристины Орбакайте и ее детей.
Пугачева покинула этот дом после того, как вышла замуж за Максима Галкина и переехала в его замок. Кристина Орбакайте со временем превратила его в офис и костюмерную. В последний раз ремонт здесь делали в середине 1990-х, морально он уже устарел, поэтому Кристина охотно согласилась на перестройку квартиры в стиле лофт, когда такое предложение поступило от проекта «Идеальный ремонт».
Металл, кирпич, бетон.
Результат превзошел ожидания, в интерьере органично сочетаются различные материалы – кирпич, бетон, трубы, зеркала. Часть квартиры, в которой ранее жила Алла Борисовна, осталась нетронутой – там много антиквариата и вещей, которые дороги сердцу Примадонны.
Кухня и гостиная.
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