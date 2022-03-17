Хоромы звезд российской эстрады: от «скромной» роскоши до полнейшей безвкусицы

Как выглядят дома и квартиры звезд российской эстрады.

1. Особняк Михаила Шуфутинского

Подмосковный особняк Михаила Шуфутинского.

Убранство дома в светлых тонах.

Роскошный бассейн.

Кухня в доме Шуфутинского.

2. Эпатажная квартира Валерия Леонтьева

Московская квартира Валерия Леонтьева.

Музыкант обожает леопардовый стиль.

3. Дом Алсу на Рублевке

Алсу у себя дома.

Богатый интерьер.

Гостиная в доме Алсу.

4. Дача Ирины Аллегровой

Кухня с современной мебелью без ручек.

Спальня в бежевых тонах с ярким акцентом.

5. Квартира Аллы Пугачёвой на Тверской

Квартира Кристины Орбакайте в стиле лофт.

Спальня, где прошла вся жизнь Кристины Орбакайте и ее детей.

Металл, кирпич, бетон.

Кухня и гостиная.