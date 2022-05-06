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Колоритные фотографии иностранного туриста из путешествия по СССР в 1985 году


Рынок под открытым небом. СССР, Баку, 1985 год.

Рынок под открытым небом. СССР, Баку, 1985 год.

В 1985 году поток иностранных туристов в СССР значительно увеличился - уж очень хотелось иностранным туристам увидеть своими глазами "перестройку" и "ускорение". Ведь именно под этими лозунгами жила в то время вся советская страна. По нашего времени дошли фотографии иностранных туристов, которые они они делали во время путешествия по СССР. Добро пожаловать в интереснейшее путешествие в прошлое.

1. Армянская церковь


Церковь Святого Григория. СССР, Баку, 1985 год.

Церковь Святого Григория. СССР, Баку, 1985 год.

 

2. Церковь Святого Григория


Панорама Армянской церкви Святого Григория. СССР, Баку, 1985 год.

Панорама Армянской церкви Святого Григория. СССР, Баку, 1985 год.

 

3. Рынок в Баку


Городской рынок под открытым небом. СССР, Баку, 1985 год.

Городской рынок под открытым небом. СССР, Баку, 1985 год.

 

4. Источник пресной воды


Источник с пресной водой на территории караван-сарая. СССР, Баку, 1985 год.

Источник с пресной водой на территории караван-сарая. СССР, Баку, 1985 год.

 

5. Бывшая резиденция ширваншахов


Вход во дворец ширваншахов. СССР, Баку, 1985 год.

Вход во дворец ширваншахов. СССР, Баку, 1985 год.

 

6. Дворец ширваншахов


Территория дворца ширваншахов. СССР, Баку, 1985 год.

Территория дворца ширваншахов. СССР, Баку, 1985 год.

 

7. Караван-сарай


Караван-сарай - дворец на торговом пути. СССР, Шеки, 1985 год.

Караван-сарай - дворец на торговом пути. СССР, Шеки, 1985 год.

 

8. Старый рынок


Старый рынок в центре города. СССР, Шеки, 1985 год.

Старый рынок в центре города. СССР, Шеки, 1985 год.

 

9. Большое общественное строение


Караван-сарай в Шеки. СССР, Шеки, 1985 год.

Караван-сарай в Шеки. СССР, Шеки, 1985 год.

 

10. Агитация


Политическая агитация. СССР, Шеки, 1985 год.

Политическая агитация.
СССР, Шеки, 1985 год.

 

11. Центральный парк


Центральный парк в Шеки. СССР, Шеки, 1985 год.

Центральный парк в Шеки. СССР, Шеки, 1985 год.

 

12. Уличная сцена


Уличная сцена на окраине города. СССР, Шеки, 1985 год.

Уличная сцена на окраине города. СССР, Шеки, 1985 год.

 

13. Окраина Шемаха


Умывальники на улице, на окраине города. СССР, Шемаха, 1985 год.

Умывальники на улице, на окраине города. СССР, Шемаха, 1985 год.

 

14. Дом правительства


Дом правительства Азербайджана. СССР, Баку, 1985 год.

Дом правительства Азербайджана. СССР, Баку, 1985 год.

 

15. Церковь


Церкви расположенная между Шеки и Телави. СССР, 1985 год.

Церкви расположенная между Шеки и Телави. СССР, 1985 год.

 

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Колоритные фотографии иностранного туриста из путешествия по СССР в 1985 году

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Колоритные фотографии иностранного туриста из путешествия по СССР в 1985 годуПодписаться на мой Instagram
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