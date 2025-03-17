Исторические личности, вступавшие в кровосмесительные связи

Сегодня мы знаем, что кровосмесительная связь повышает риск рождения детей с генетическими заболеваниями. Чем ближе родственники, тем выше риски. Но и в прежние времена в большинстве культур с предубеждением относились к инцестуальным связям. Впрочем, героев этого материала это не остановило…









Чарльз Дарвин и Эмма Веджвуд

Альберт Эйнштейн и Эльза Лёвенталь

Клеопатра и ее братья

Мария Безумная и Педру III

Елизавета Австрийская и Франц Иосиф I

Барбара Бикленд и Тони Бикленд

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун

Байрон