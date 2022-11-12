Как возник Ренессанс: Истоки становления грандиозной эпохи, покорившей всю Европу

Эпоха Возрождения была невероятным периодом в истории, когда в жизни были воплощены некоторые из самых важных культурных достижений всех времён. Перемены и разработки распространились на области архитектуры, литературы, философии, науки, политики и многое другое. О том, как и где зародился Ренессанс, в скором времени покоривший всю Европу и не только, а также, что означает это слово – далее в статье.
Флоренция
Слева направо: Портрет Петрарки, работа Андреа дель Кастаньо, фрески виллы Кардуччо. \ Франческо Петрарка, работа Юстуса ван Гента.
Итальянский город Флоренция широко известен как родина эпохи Возрождения. Одна из главных причин, по которой она началась здесь, была благодаря Данте Алигьери и Франческо Петрарке. Оба эти писателя сыграли важную роль в возрождении интереса к древнегреческой и римской культуре. Благодаря их исследованиям произошло культурное возрождение или Ренессанс этого древнего искусства, литературы и философии. Петрарка основал школу мысли, известную как гуманизм, основанную на древних текстах Цицерона. В своих гуманистических философиях Петрарка утверждал, что всё творчество должно основываться на логике и рассуждениях, в центре которых должны быть люди. На самом деле он был настолько влиятелен, что его часто называют «Отцом Возрождения».
Слева направо: Данте на фреске виллы Кардуччо Андреа дель Кастаньо, 1450 год, Галерея Уффици. \ Данте Алигьери.
Флоренция смогла основать эпоху Возрождения в XIV веке, потому что она была весьма процветающей по тем временам. Это богатство было в основном создано благодаря налаживанию успешной торговли по всей Азии и Восточной Европе. На более мрачной ноте некоторые даже говорят, что Чёрная смерть, уничтожившая большую часть населения Флоренции, имела положительную сторону, оставив меньшее число людей извлекать выгоду из богатства города. Появились различные выдающиеся династии, которые стали важными культурными покровителями. Наиболее известной была семья Медичи, которая финансировала множество проектов и предприятий, существующих до сих пор, в то время как другие включали семьи Сассетти и Торнабуони.
Слева направо: Франческо Сассетти со своим сыном Теодоро, работа Доменико Гирландайо. \ Сассетти — второй справа (лысеющий человек), рядом стоит его малолетний сын (фрагмент фрески в капелле Торнабуони в церкви Санта-Тринита во Флоренции).
Место творческих экспериментов
Поцелуй Иуды, Джотто ди Бондоне , Падуя, капелла дель Арена, южная стена. \ Фото: aventurasnahistoria.uol.com.
Эпоха Возрождения наиболее известна своим творческим наследием, зародившимся во Флоренции. Флорентийский художник Джотто ди Бондоне исследовал удивительно новые уровни реализма, формы и выражения лица. В то же время флорентийский архитектор, дизайнер и скульптор Филиппо Брунеллески открыл линейную перспективу, позволяющую художникам создавать невероятно реальные качества глубины и пространства. По мере того, как идеи передавались от одного поколения к другому, художники становились всё более амбициозными в своём стремлении установить мощные и значимые связи между искусством и реальным миром вокруг них.
Слева направо: Купол Флорентийского собора, Филиппо Брунеллески. \ Лантерна купола, Филиппо Брунеллески.
Высокий Ренессанс
Слева направо: Портрет папы Юлия II, Рафаэль Санти, 1511 год (дерево, масло), Национальная галерея, Лондон. \ Освобождение Святого Петра из темницы, деталь фрески Станца дЭлиодоро, Рафаэль Санти, 1513—1514 годы.
Хотя раннее Возрождение началось во Флоренции, вершина этого движения – Высокое Возрождение – произошла в Риме. Его возглавляла большая тройка: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Папа Лев X (член семьи Медичи) наполнил город Рим потрясающим множеством религиозных зданий и произведений искусства, чтобы продвигать дело католицизма по всему городу. Художники ослепляли зрителей возвышенными видениями, которые были настолько реальны, что вызывали страх и удивление Божье.
От Италии до Европы
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц, Питер Брейгель Старший, 1565 год. \ Фото: arthive.com.
Таков был радикализм итальянского Возрождения, его влияние распространилось по всей Европе с XIV по XVII века, и новые идеи, концепции и верования становились всё более продвинутыми и изощрёнными. Известные страны, внесшие значительный вклад в эпоху Возрождения, включают Германию, Англию, Испанию и Францию – каждая страна придерживалась различных подходов и внесла свой собственный новаторский вклад в искусство, науку и культуру. Но что всех объединяло, так это акцент на научном рационализме и рассуждениях, а также желание овладеть глубоким пониманием окружающего мира.
Что означает Ренессанс
Якоб Буркхардт на фоне Пьяццале Микеланджело (Площадь Микеланджело) — площадь во Флоренции. \ Фото: mobile.twitter.com.
В буквальном переводе слово «Ренессанс» происходит из французского языка и означает «возрождение». Французский историк XIX века Жюль Мишле был одним из первых, кто использовал этот термин для описания искусства Италии и за её пределами в своём культовом тексте «Возрождение», 1855. Он утверждал, что Италия XIV века «возродила» классическую античность с её акцентом на красоту, элегантность и глубокое понимание человеческого облика. Швейцарский историк XIX века Якоб Буркхардт также развил аналогичные теории в своём влиятельном эссе «Цивилизация Италии эпохи Возрождения», 1860 год. Оба историка популяризировали термин «Ренессанс», который так часто используется сегодня.
Слева направо: Портрет Жюля Мишле кисти Тома Кутюра, 1865 год. \ Жюль Мишле на фотографии Надара.
Слово «Ренессанс» сегодня тесно связано с понятием возрождения классической древности. Такие писатели, как Мишле и Буркхардт, рассматривали Средние века, период до эпохи Возрождения, как значительный культурный упадок, в котором доминировали строгая религия, войны, голод и болезни. Именно повторное открытие древней культуры и артефактов поэтом Франческо Петраркой и писателем Данте Алигьери в конце средневековья положили начало последующему возрождению античности.
Слева направо: «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». \ Джорджо Вазари, автопортрет, Галерея Уффици, Флоренция.
Слово «Ренессанс», принятое Микеле и Буркхардтом, имеет сходство с итальянским словом «Renascita», которое переводится как «возрождение» или «обновление». Задолго до Микеле и Буркхардта первым писателем, который использовал это слово в отношении периода Возрождения, был итальянский писатель XVI века Джорджо Вазари в своей книге 1550 «Жизни самых выдающихся художников, скульпторов и архитекторов». Структура текста Вазари перекликается с большей частью литературы, которая всё ещё публикуется об итальянском Возрождении сегодня.
Мона Лиза, Леонардо да Винчи, 1509 год. \ Фото: flickr.com.
Несмотря на то, что буквальный перевод слова «Ренессанс» означает «возрождение», некоторые учёные, историки и искусствоведы рассматривают этот термин к активизации искусства, произошедшей в XIV веке, о которой упоминал Вазари в своей публикации 1550 года. Мастера эпохи Возрождения совершили значительные прорывы, такие как более глубокое понимание анатомии человека и открытие линейной перспективы, достигнув уровня реализма, который никогда ранее не наблюдался в искусстве. Трудно представить, как такие шедевры, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, 1509 год, или «Сикстинская капелла» Микеланджело, 1508-12 годы, были бы возможны без этой возросшей глубины знаний, понимания пространства и человеческого тела, которые превзошли знания древних римлян и греков.
Сикстинская капелла, Микеланджело, 1508-12 годы. \ Фото: google.com.
В то время как слово «Ренессанс» чаще всего ассоциируется с историческим периодом с XIV по XV века, многие люди также используют слово «Ренессанс» для обозначения в более общем плане любой формы возрождения. Интересно, что Кембриджский словарь описывает значение этого слова как «новый рост или интерес к чему-либо, особенно к искусству, литературе или музыке», в то время как Оксфордский словарь называет Возрождение «ситуацией, когда возникает новый интерес к определённому предмету, форме искусства и т. д. после периода, когда это было не очень популярно».
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