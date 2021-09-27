Научись правильно планировать свой день утром

Не хочешь терять драгоценное время попусту? Хочешь всегда и во всем успевать? Тогда тебе обязательно стоит научиться правильно планировать свой день с утра.







Одной из самых, пожалуй, распространённых фраз человека будет что-то на подобии, «Почему в сутках нет 48 часов?» или «А зачем мы вообще спим?». Ошибочно в данном случае полагать, что суммарное количество ваших дел превышает суточные рамки дня. Ведь ели более детально присмотреться к проблеме, то станет очевидно насколько нецелесообразно люди подходят к планированию своего грядущего дня.



Так как же правильно планировать свой день? Ничего сложного в этих нехитрых манипуляциях нет, главное терпение, желание и кое-какой нужный инвентарь:

Во-первых, это ежедневник, оставляя записи в котором можно уже не переживать, что какое-то важное задание забудется или потеряется в уголках и без того короткой памяти. Писать романы будет излишним, достаточно коротко описывать идеи, ставить пометки, оставлять только самое важное и нужное.



Во-вторых, ноутбук или компьютер, работая за которым можно легко и свободно создавать сотни файлов с пометками планирования или и вовсе кратко описать суть предстоящего дела.



В-третьих, мобильный телефон, который и так имеет в своем распоряжении кучу различных, полезных «напоминалок».

Следующей нашей «выручалочкой» будет правильная логистика, а именно использование схем в планировании . Не нужно заикаясь краснеть, объясняя почему на то или иное задание вам не хватило времени. Достаточно просто приучить себя вести небольшой список. Как именно? Не забывать, к примеру, с вечера составлять список необходимых, предстоящих дел, правильно разделяя их по уровню приоритетов.Вторым нужным шагом у нас будут корректировки. Список этот, к слову, желательно дополнять по утрам, когда после сна или с вечера пришла в голову какая-нибудь деланая идея. Не брезгуйте лишний раз ставить пометки в желании более эффективно распределить драгоценные минутки. Тем более, если учесть, насколько жизнь непредсказуема на неудачи, застрял лифт, порвались штаны, пробка и многое-многое другое.В тоже время, не стремитесь нагромоздить как можно больше нереальных планов. Идите от простого. Космос смогут освоить и без вас, а вот воду в кулере могут и не заменить. Ведь иногда человек попросту теряется в этих завалах невыполненных дел и пустых обещаний. Нужно всегда и во всем трезво оценивать себя, свои возможности , а также насколько необходимо вам то или иное задание. А если уж взялись, то не стремитесь достать звездочку с неба. Бос дает трудное задание? Хорошо, но правильнее будет, трезво оценив свои возможности, назвать реальные временные рамки.И напоследок, переключайтесь между делами, старайтесь чередовать личные потребности со служебными заданиями. Приятная музыка, вкусный обед или хорошая книга отнюдь не признак лени, но хороший повод перезарядив свои батарейки, снова ринуться в бой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)