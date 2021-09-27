Научись правильно планировать свой день утром

Не хочешь терять драгоценное время попусту? Хочешь всегда и во всем успевать? Тогда тебе обязательно стоит научиться правильно планировать свой день с утра.
Одной из самых, пожалуй, распространённых фраз человека будет что-то на подобии, «Почему в сутках нет 48 часов?» или «А зачем мы вообще спим?». Ошибочно в данном случае полагать, что суммарное количество ваших дел превышает суточные рамки дня. Ведь ели более детально присмотреться к проблеме, то станет очевидно насколько нецелесообразно люди подходят к планированию своего грядущего дня.
Так как же правильно планировать свой день? Ничего сложного в этих нехитрых манипуляциях нет, главное терпение, желание и кое-какой нужный инвентарь:
Во-первых, это ежедневник, оставляя записи в котором можно уже не переживать, что какое-то важное задание забудется или потеряется в уголках и без того короткой памяти. Писать романы будет излишним, достаточно коротко описывать идеи, ставить пометки, оставлять только самое важное и нужное.
Во-вторых, ноутбук или компьютер, работая за которым можно легко и свободно создавать сотни файлов с пометками планирования или и вовсе кратко описать суть предстоящего дела.
В-третьих, мобильный телефон, который и так имеет в своем распоряжении кучу различных, полезных «напоминалок».
Следующей нашей «выручалочкой» будет правильная логистика, а именно использование схем в планировании. Не нужно заикаясь краснеть, объясняя почему на то или иное задание вам не хватило времени. Достаточно просто приучить себя вести небольшой список. Как именно? Не забывать, к примеру, с вечера составлять список необходимых, предстоящих дел, правильно разделяя их по уровню приоритетов.
Вторым нужным шагом у нас будут корректировки. Список этот, к слову, желательно дополнять по утрам, когда после сна или с вечера пришла в голову какая-нибудь деланая идея. Не брезгуйте лишний раз ставить пометки в желании более эффективно распределить драгоценные минутки. Тем более, если учесть, насколько жизнь непредсказуема на неудачи, застрял лифт, порвались штаны, пробка и многое-многое другое.
В тоже время, не стремитесь нагромоздить как можно больше нереальных планов. Идите от простого. Космос смогут освоить и без вас, а вот воду в кулере могут и не заменить. Ведь иногда человек попросту теряется в этих завалах невыполненных дел и пустых обещаний. Нужно всегда и во всем трезво оценивать себя, свои возможности, а также насколько необходимо вам то или иное задание. А если уж взялись, то не стремитесь достать звездочку с неба. Бос дает трудное задание? Хорошо, но правильнее будет, трезво оценив свои возможности, назвать реальные временные рамки.
И напоследок, переключайтесь между делами, старайтесь чередовать личные потребности со служебными заданиями. Приятная музыка, вкусный обед или хорошая книга отнюдь не признак лени, но хороший повод перезарядив свои батарейки, снова ринуться в бой.
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