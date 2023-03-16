С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Предлагал же Жириновский узаконить многоженство в России. Реально женщин больше, чем мужчин. Как говорят: на 10 женщи...Гарем и его секреты
  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Уэльс вызывает зависть у своих соседей восхитительной природой и завораживающими пейзажами. Пол Темплинг (Paul Templing) – известный фотограф и музыкант из Кардиффа – посвятил серию пейзажных снимков этому красивейшему региону.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Корн дю
Гора в Уэльсе

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Электростанция Aberthaw.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Мыс Nash Point.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Дольмен St Lythans.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Виадук, парк Porthkerry.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Мыс Nash Point.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Мыс Rhoose Point.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Мыс Nash Point.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Остров Салли.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Пляж Penarth.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Военный мемориал Merchant морякам, Кардифф.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Пляж Porthkerry.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Остров Салли.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Водопады Ystradfellte.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Пляж на острове Салли.

Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Пирс Penarth.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх