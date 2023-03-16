Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Уэльс вызывает зависть у своих соседей восхитительной природой и завораживающими пейзажами. Пол Темплинг (Paul Templing) – известный фотограф и музыкант из Кардиффа – посвятил серию пейзажных снимков этому красивейшему региону.







Корн дю

Гора в Уэльсе







Электростанция Aberthaw.







Мыс Nash Point.







Дольмен St Lythans.







Виадук, парк Porthkerry.







Мыс Nash Point.







Мыс Rhoose Point.







Мыс Nash Point.







Остров Салли.







Пляж Penarth.







Военный мемориал Merchant морякам, Кардифф.







Пляж Porthkerry.







Остров Салли.







Водопады Ystradfellte.







Пляж на острове Салли.







Пирс Penarth.



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