5 фактов о лазерах

Лазер или LASER, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation и по-русски это совсем иначе звучит: усиление света посредством вынужденного излучения.
Лазерные шоу могут повредить ваши камеры
У всех возникает желание достать свой мобильный на концерте и снять все на камеру. Но будьте осторожны, ведь вы рискуете испортить свой телефон. Подобные видео можно найти на просторах интернета, но результат всегда один и тот же. Все потому, что сконцентрированный свет взаимодействуя с сенсором камеры просто моментально его сжигает. Давайте воспользуемся моментом, чтобы оплакать потерю всех тех камер, что погибли при исполнении на концертах.
Лазертаг был разработан военными
Нечего и говорить, но лазертаг это прекрасный способ отдохнуть с друзьями или отметить день рождения. Это ж весело! И это отличный способ получить необходимый опыт в стрельбе по жизненно важным органам противника. Все потому, что в 1970-е годы, военные США разработали лазертаг, как средство подготовки своих войск. Первоначальное название «игры» было Multiple Integrated Laser Engagement System или сокращенно MILES, сейчас же используется более усовершенствованная версия.
Научно-фантастическое оружие уже существует
Раньше при словах лазерный луч, мы представляли блестящие пушки выстреливающие цветными лучами, как это выглядело в научной фантастике. В 2015 году DARPA (Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США) объявили, что они на пороге разработки лазерного оружия невиданной силы. Известное как “HELLADS”, оружие является лазерной системой защиты самолетов от ракет различного класса. Однако эти лучи смерти нельзя будет увидеть и они точно не будут делать «пиу-пиу». Возможно тот момент, когда реальные боевые действия будут выглядеть как в фантастических фильмах уже не за горами. Хотя не очень то и хочется такое увидеть.
Лазер может достигать невообразимых температур
Ученые Имперского колледжа Лондона недавно предложили способ, при котором с помощью лазера можно нагревать материалы до 15 миллионов градусов по Цельсию. Это горячее чем в центре Солнца! Такое развитие событий поможет ученым воспроизводить энергию производимую солнцем и появлению более чистого метода производства энергии. С другой стороны, так же возможно использовать лазеры для охлаждения материалов, что было доказано исследователями вашингтонского университета.
Лазеры имеют множество применений
Предыдущие пункты могут утверждать обратное, но на самом деле лазеры используются не только для уничтожения чего -либо. Да вы и сами наверняка уже вспомнили пару-тройку способов их применения. Например для создания гравюр или печати, для коррекции зрения или удаления волос. Но самым новым способом применения является «лидар» (lidar) – световое обнаружение и определение дальности – технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем. Это система приносит неоценимую пользу строителям и геологам, гораздо больше чем все предыдущие.
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