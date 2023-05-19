Как Марк Лициний Красс стал одним из самых богатейших людей Рима и поплатился за это жизнью

1. Биография

Бюст Марка Лициния Красса, 1 век н. э. \ Фото: google.com.

2. Создание состояния

Римский порт Остия, конец II - начало III века. \ Фото: line.17qq.com.

Скульптурный портрет I в. до н. э. — II в. н. э., с XIX века обычно отождествлявшийся с Суллой, но в настоящее время обычно называемый «псевдо-Сулла». \ Фото: ru.wikipedia.org.

3. Красс и Спартак

Мозаика, изображающая бой между гладиаторами, III век н. э. \ Фото: pinterest.es.

Балетная постановка Спартак: Спартак (В. Васильев) и Красс (М. Лиепа). \ Фото: dancelib.ru.

4. Благодетель Республики

Ростра, откуда оратор обращался к народу. \ Фото: adolphson.blog.

Гай Юлий Цезарь. \ Фото: arhivach.net.

5. Дорога к триумвирату

Виньетка с профилями трёх триумвиров, 1791-94 гг. \ Фото: yandex.ru.

6. Конец триумфа

Монета, выпущенная во время наместничества Марка Лициния Красса в Сирии, 54 г. до н. э. \ Фото: twitter.com.

Смерть Марка Лициния Красса, Ланселот Блондель, XVI век. \ Фото: zone47.com.

7. Наследие Марка Лициния Красса

Красс разграбляет храм в Иерусалиме, Джованни Баттиста Питтони, 1743 год. \ Фото: amazon.de.









