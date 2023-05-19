Как Марк Лициний Красс стал одним из самых богатейших людей Рима и поплатился за это жизнью

Марк Лициний Красс был одним из самых важных людей в Римской республике. Благодаря своим военным подвигам, проницательному и часто морально сомнительному предпринимательству и влиятельным покровителям он смог подняться на вершину римской политической иерархии. Его богатство и влияние сделали Красса одним из трёх столпов Первого триумвирата наряду с Цезарем и Помпеем. Однако судьбоносные поиски престижа на Востоке не только привели к его гибели, но и подорвали саму основу Республики, положив начало цепи событий, которые в конечном итоге привели к её краху.
1. Биография
Бюст Марка Лициния Красса, 1 век н. э. \ Фото: google.com.
Марк родился в 115 году до нашей эры в римской провинции Иберия (современная Испания). Согласно историку первого века Плутарху, семья Красса не была чрезмерно богатой, и мальчик рос в относительно скромной обстановке. Плутарх мог быть прав, поскольку семья Красса не могла сравниться с такими престижными патрицианскими родами, как род Юлия или Эмилия. Отец Красса, Публий Лициний Красс, был скромным плебеем. Но было бы неправильно считать будущего триумвира простым человеком без связей. Красс старший был консулом в 97 году до нашей эры, командовал войсками и в 93 году до нашей эры удостоился редкой чести – триумфа.
Всё это сыграло немаловажную роль в воспитании амбициозного римского аристократа. Увы, в 83 году до нашей эры Красс старший погиб во время политической борьбы, которая определила будущее Римской республики. Публий сделал неудачный выбор и поддержал Луция Корнелия Суллу в его борьбе против Гая Мария. Когда его политический покровитель потерпел поражение, Красс старший исчез из истории. Он либо погиб во время чисток, либо покончил с собой. Судьба молодого Красса была бы столь же печальна, если бы он не бежал в Испанию.
2. Создание состояния
Римский порт Остия, конец II - начало III века. \ Фото: line.17qq.com.
Относительная безопасность Испании, отделённой морем от полей сражений Италии, не только позволила Марку выжить, но и добиться успеха. Именно в Испании он начал своё восхождение к власти. Используя богатство своего поместья и семейные связи, Марк начал строить армию для Суллы. Именно эта армия должна была сыграть решающую роль в завершении гражданской войны между Марием и Суллой. С триумфом Суллы Красс мог наконец разделить славу своего покровителя. Что ещё более важно, Марк получил возможность значительно увеличить своё личное богатство, будучи получателем активов, взятых у жертв проскрипций Суллы.
Скульптурный портрет I в. до н. э. — II в. н. э., с XIX века обычно отождествлявшийся с Суллой, но в настоящее время обычно называемый «псевдо-Сулла». \ Фото: ru.wikipedia.org.
Эти конфискованные активы стали ядром его империи недвижимости, построенной в годы после войны. Приобретённая после войны дорогостоящая недвижимость была продана по выгодной цене союзникам Красса, укрепив его политические связи с самыми богатыми людьми Республики. Это также обеспечило ему капитал, который он вложил в одно из самых сомнительных с моральной точки зрения предприятий Рима - управление недвижимостью.
Ко времени возвышения Красса Рим стал самым важным городом Средиземноморья. Рост столицы Республики сопровождался все возрастающим притоком новых жителей, приезжающих в поисках работы и лучшей жизни. Для размещения всех вновь прибывших были построены дешёвые многоэтажные жилые дома (инсулы). Как и во всём массовом строительстве, инсулы были низкого качества, подвержены разрушению и, что более важно, пожароопасны. По словам Плутарха, Красс уделял особое внимание повреждённым огнём зданиям, которые он покупал по дешёвке у их перепуганных владельцев. Завладев недвижимостью, он восстанавливал её, используя рабовладельческую рабочую силу, а затем сдавал в аренду и продавал с большей прибылью. Таким образом, Марк вскоре приобрёл большую часть Рима.
3. Красс и Спартак
Мозаика, изображающая бой между гладиаторами, III век н. э. \ Фото: pinterest.es.
Помимо торговли недвижимостью, Марк пользовался ещё одним ценным товаром того времени – рабами. Считавшиеся более ценными, чем шахты или сельскохозяйственные угодья (которыми он также владел), рабы были той жизненной силой, которая поддерживала жизнь Республики. Они выполняли различные обязанности: они могли работать как каторжные рабочие или использоваться в качестве учителей, врачей, стюардов или архитекторов. Хотя к некоторым высокопоставленным личностям относились довольно хорошо (некоторые из них были лучше, чем низшие свободные люди), для большинства рабочих жизнь была безжалостно суровой. Эта социальная несправедливость привела к нескольким восстаниям рабов. Но ни одно восстание не было столь серьёзным и опасным, как восстание Спартака в 73 г.
Балетная постановка Спартак: Спартак (В. Васильев) и Красс (М. Лиепа). \ Фото: dancelib.ru.
Бывший гладиатор, Спартак сумел воспользоваться отсутствием римских легионов, которые были заняты в другом месте. После ряда поражений римлян от рук Спартака и его растущей армии сенат назначил Марка Лициния Красса для решения этого военного и политического кризиса, который выходил из-под контроля. Осознав эту редкую возможность, Красс собрал большие силы в десять легионов, приняв личное командование. Это был рассчитанный риск, так как победа над Спартаком в 71 году до нашей эры принесла ему столь желанный военный престиж. Хотя Марк победил Спартака на поле битвы и спас Италию, он не удостоился желанного триумфа. Вместо этого Сенат почтил его овацией. Триумф достался человеку, который нанёс восстанию последний удар – Помпею.
4. Благодетель Республики
Ростра, откуда оратор обращался к народу. \ Фото: adolphson.blog.
Для римлянина быть богатым человеком или компетентным полководцем было недостаточно. Эти качества были более чем желательны, но образцовый римский аристократ должен был быть прежде всего образованным человеком и прекрасным оратором. Марк не был исключением. Харизматичный оратор, Красс знал, как обращаться с простыми людьми, используя часть своего богатства для улучшения жизни римских граждан. Помимо того, что он снабжал горожан зерном, он финансировал храмы, поддерживая хорошие отношения со жрецами и их богами. Это было сделано не из чистого великодушия. Как и любой другой римский политик, Марк зависел от воли народа. Если он сохранит народ счастливым и довольным, то в свою очередь сможет рассчитывать на его поддержку.
Гай Юлий Цезарь. \ Фото: arhivach.net.
То же самое относилось и к его собратьям-аристократам. Политическая жизнь Рима представляла собой сложный лабиринт. Чтобы достичь вершины этой политической иерархии и остаться на этом месте, богатые и влиятельные должны были иметь ряд клиентов, которые зависели от их покровителя. Поддержка многообещающего клиента и помощь ему в достижении влиятельного положения могли бы повысить статус покровителя и позволить ему получать услуги позже. Иногда результатом таких отношений мог стать грозный союз. Именно это и произошло между Крассом и Юлием Цезарем. Осознав свой потенциал, Красс заплатил долги Цезаря и взял молодого человека под своё крыло, чтобы заботиться и присматривать за ним. Его расчёт оправдался, так как Цезарь позже использовал своё влияние, чтобы повысить политическую карьеру своего наставника.
5. Дорога к триумвирату
Виньетка с профилями трёх триумвиров, 1791-94 гг. \ Фото: yandex.ru.
Наставничество Юлия Цезаря привело к пожизненной дружбе между двумя могущественными людьми. Однако в римской политической жизни не каждый мог быть другом. Корни соперничества Красса с Помпеем восходят к восстанию Спартака, когда именно Помпею, а не Крассу была оказана честь триумфа. Решив больше не поддаваться на уловки, Марк использовал своё самое важное достояние - огромное состояние и устроил несколько больших праздников, чтобы завоевать расположение народа. Он сумел нажиться на своей военной победе и, таким образом, удержал консульство вместе с Помпеем в 70 г. Удивительно, но оба соперника нашли общий язык и вместе изменили политическую структуру Рима.
Несмотря на своё богатство и положение, Марк не смог навязать свою волю Сенату. Его реформы были отвергнуты, и его попытка обеспечить консульство для своего протеже, печально известного сенатора Катилины, потерпела неудачу. Что ещё хуже, в то время как Красс терпел политические поражения, его соперник Помпей завоёвывал военные почести. Только что одержав блестящую победу над средиземноморским пиратством, Помпей одержал быструю победу над Понтийским царством на Востоке. Именно бывший ученик Красса сведёт вместе двух соперников в 60 году до нашей эры. Результатом стал открытый союз, известный как Первый триумвират, который позволил трём вельможам взять под совместный контроль государство. Союз был непростым, но он дал Крассу столь желанную возможность править. Возможность, которая в конце концов приведёт его к гибели.
6. Конец триумфа
Монета, выпущенная во время наместничества Марка Лициния Красса в Сирии, 54 г. до н. э. \ Фото: twitter.com.
Под влиянием Триумвирата три его члена получили три соответствующие команды. В то время как Цезарь получил Галлию, а Помпей - Испанию, Красс получил самую престижную из них. В 55 году до нашей эры Марк был отправлен на Восток, в Сирию, недавно аннексированную провинцию, граничащую с могущественным царством Парфия. С точки зрения Рима, Восток был более развитым, более процветающим и, следовательно, более привлекательным, чем любая западная провинция. Регион был заполнен городами, связанными обширной дорожной сетью и богатыми ресурсами.
Это делало его привлекательной мишенью для потенциального римского вторжения. И начиная с Красса, хвалёный Восток стал местом гибели для многих римских правителей и военачальников. Для Марка Красса первый год в Сирии оказался весьма прибыльным. Он сумел овладеть огромными богатствами региона и, что ещё важнее, одержал несколько военных побед. Трудно сказать, побудили ли эти первые успехи Красса пуститься в роковую авантюру или могущественный римлянин с самого начала планировал пересечь Евфрат. В 53 году до нашей эры легионы Красса вторглись на территорию Парфянского царства.
Смерть Марка Лициния Красса, Ланселот Блондель, XVI век. \ Фото: zone47.com.
Было ли это высокомерие, попытка обеспечить быструю победу, или это было результатом неправильной оценки? Трудно сказать. Известно лишь, что экспедиция Красса с самого начала была обречена на провал. Не имея кавалерии, чтобы противостоять могучим парфянским катафрактам и конным лучникам, римская армия оказалась под постоянной атакой и без каких-либо поставок. Учитывая суровые условия пустыни, у экспедиции не было ни единого шанса.
Его армия была окружена, уничтожена и вынуждена сдаться. Последним ударом по погоне за воинской славой стала потеря орлиных штандартов (их вернёт спустя десятилетия Август). Безрассудный полководец Марк Лициний Красс попал в плен и был убит парфянским полководцем. Печально известная история о том, как Красса казнили, залив ему в горло расплавленное золото, вероятно, является слухом. Но это могло бы стать достойным концом для самого богатого человека Рима.
7. Наследие Марка Лициния Красса
Красс разграбляет храм в Иерусалиме, Джованни Баттиста Питтони, 1743 год. \ Фото: amazon.de.
Хаос, охвативший Римскую республику, Марк рассматривал как возможность накопить огромные богатства. Используя хитрые и часто сомнительные с моральной точки зрения методы, Красс стал властителем Рима. Будучи искусным оратором и политиком, он знал, как обращаться с людьми, как с населением, так и с римскими вельможами. Когда он достиг самого верха общественно-политической лестницы молодой Республики, было одно, что ускользало от человека, который имел всё это – военный престиж. Проблема усугублялась воинственными почестями его главного соперника Помпея, а также успехами его бывшего протеже Цезаря. Таким образом, ревность поставила Красса на путь невозврата.
Внезапная кончина Марка Лициния Красса на Востоке нанесла удар по престижу Рима. Амбиции зарождающейся мировой державы были сдержаны, хотя и ненадолго. Рим мог и будет мстить, и эта схема повторится много раз, спустя столетия после смерти Красса. Чего Рим не мог сделать, так это обуздать амбиции могущественных людей. Когда Красс был удален с политической арены, два его союзника были поставлены на курс столкновения, что ввергло бы Республику в кровавую гражданскую войну. Его исход должен был опрокинуть старый порядок и возвестить начало имперской эры. Имя Марка Лициния Красса не запомнят, как успешного политика, бизнесмена и полководца, а увековечат как синоним опасности необузданных амбиций, гордыни и жадности.
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