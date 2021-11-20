Чай в СССР В период 1917—1923 годов Советская Россия пережила «чайный» период: употребление алкогольных напитков было официально запрещено, при этом армия и рабочие промышленных предприятий снабжались чаем бесплатно. Была создана организация «Центрочай», которая занималась распределением чая с конфискованных складов чаеторговых фирм. Запасы были столь велики, что до 1923 года не было необходимости в закупках чая за границей.
К концу 1970-х годов в СССР площадь под чаем достигла до 97 тыс. га, в стране имелось 80 современных предприятий чайной промышленности. Только в Грузии готового чая производилось 95 тыс. т в год. К 1986 году общее производство чая в СССР достигло 150 тыс. тонн, плиточного чёрного и зелёного — 8 тыс. тонн, зелёного кирпичного — 9 тыс. тонн. В 1950-х — 1970 годах СССР превратился в чаеэкспортирующую страну — грузинский, азербайджанский и краснодарский чаи поступали в Польшу, ГДР, Венгрию, Румынию, Финляндию, Чехословакию, Болгарию, Югославию, Афганистан, Иран, Сирию, Южный Йемен, Монголию. В Азию шёл, главным образом, кирпичный и плиточный чай. Потребность СССР в чае удовлетворялась собственным производством, в разные годы, на величину от 2/3 до 3/4. К 1970-м годам на уровне руководства СССР уже созрело решение о специализации районов, пригодных для производства чая, на таком производстве.
Качество грузинского чая было отвратительным. «Грузинский чай второй сорт» по виду напоминал опилки, в нем периодически попадались кусочки веток (их называли «дрова»), он пах табаком и имел отвратительный вкус. Краснодарский считался еще хуже грузинского. В основном его покупали для заварки «чифира» — напитка, получаемого длительно вываривания высококонцентрированной заварки. Для его приготовления ни запах, ни вкус чая был не важен — важно было только количество теина (чайного кофеина)…
Более-менее нормальным чаем, который можно было нормально пить, считался «Чай N 36″ или как его обычно называли «тридцать шестой». Когда его «выкидывали» на прилавки, тут же образовывалась очередь часа на полтора. И давали строго «по две пачки в одни руки». Обычно такое бывало в в конце месяца. когда магазину нужно было срочно «добрать план». Пачка была стограммовая, хватало одной пачки максимум на неделю. И то при очень экономном расходовании.
Чай № 36 (грузинский и 36 % индийского) (зелёная упаковка) Чай № 20 (грузинский и 20 % индийского) (зелёная упаковка) краснодарский чай высшего сорта грузинский чай высшего сорта грузинский чай первый сорт грузинский чай второй сорт
Индийский чай, продаваемый в СССР, завозился оптом и фасовался на чаеразвесочных фабриках в стандартную упаковку — картонную коробку «со слоном» по 50 и по 100 грамм (для чая высшего сорта). Для индийского чая первого сорта использовалась зелено-красная упаковка. Далеко не всегда чай, продаваемый в качестве индийского, действительно был таковым. Так, в качестве «индийского чая первого сорта» в 1980-х годах продавалась смесь, в состав которой входило: 55 % грузинского, 25 % мадагаскарского, 15 % индийского и 5 % цейлонского чая.
Собственное производство чая после 1980 года существенно упало, качество ухудшилось. С середины 1980-х годов прогрессирующий товарный дефицит коснулся товаров первой необходимости, в том числе сахара и чая. При этом внутренние экономические процессы СССР совпали с гибелью индийских и цейлонских чайных плантаций (подошёл к завершению очередной период роста) и повышением мировых цен на чай. В результате чай, как и ряд других продуктов питания, почти исчез из свободной продажи и стал продаваться по талонам. Лишь низкосортный чай в ряде случаев можно было купить свободно. Впоследствии в больших количествах стал закупаться турецкий чай, который очень плохо заваривался. Он продавался в крупной расфасовке без талонов. В эти же годы в средней полосе и на севере страны в продаже появился зелёный чай, который ранее в данные регионы практически не завозился. Он также продавался свободно.
Был еще чай, подаваемый в столовых и в поездах дальнего следования. Стоил он три копейки, но лучше его было не пить. особенно в столовых. Делался он так — бралась старая, уже неоднократно завариваемая заварка, в нее добавлялась пищевая сода и все это перекипячивалось минут пятнадцать-двадцать. Если цвет получался недостаточно темным, добавлялся жженый сахар. Никакие претензии к качеству естественно не принимались — «не нравится — не пей». Я обычно и не пил, брал вместо чая компот или кисель.
В первые годы после развала СССР и российское и грузинское производство чая было полностью заброшено. Грузия не имела причин сохранять это производство, поскольку единственным её рынком была Россия, из-за падения качества грузинского чая уже переориентировавшаяся на закупку чая в других государствах. Сохранилось чайное производство Азербайджана, которое в настоящее время удовлетворяет часть внутреннего спроса этой страны на чай. Часть грузинских чайных плантаций заброшена до сих пор. В России сейчас создано несколько собственных компаний — импортёров чая, а также действуют незначительные представительства иностранных.
Производство чая в СССР было наглядным показателем деградации всей экономики страны. Из одного килограмма чая, фальсифицировали пять килограммов, из которых в торговлю пускали два, и три шло на лево. В результате получалось по бумагам, перевыполнение плана на 200%, гос.премии в министерства, миллионы рублей в теневой экономике и опилочная смесь советским покупателям
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