Кетчуп, шоколадные яйца: 7 продуктов, на которые в разных странах мира действуют запреты

Каждое государство старается максимально осторожно подходить к вопросам продовольственного обеспечения своего населения. Ведь безопасность граждан должна быть превыше всего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в некоторых странах существуют запреты на определённые продукты. А есть ещё товары, которые не встретишь на полках магазинов в разных уголках планеты по другим причинам, например, особенностям законодательства. Вашему вниманию семёрка продуктов, на которые в разных странах мира действуют запреты.
1. Кетчуп
Самому знаменитому соусу рады не везде. /Фото: gastronom.ru
Довольно странный запрет существует во Франции больше десяти лет. Речь идёт на ограничение продажи и использования в школах и университетах кетчупа. Причина такого решения властей довольно необычна: правительство решило прививать ученикам любовь к традиционной французской кухне. А кетчуп, видимо, является некоторым символом фаст-фуда, а потому его лучше убрать с глаз долой.
2. Абсент
Запрет, который длился целый век. /Фото: 7days.ru
А вот на знаменитый алкогольный напиток запрет действовал не в одной стране, а в большинстве государств Европы и Америки, причём на протяжении почти столетия. А всё из-за того, что врачи считали абсент слишком вредным, особенно для работы печени, а также угроза развития психических отклонений. К тому же, полынь, которая входит в состав напитка, может вызвать галлюцинации и быстрое привыкание.
3. Конина
Тот случай, когда запрет - акт уважения к животному. /Фото: россельхоз.рф
Ещё один продукт, на который наложен запрет в Америке и в ряде стран Европы, это конина. Правда, не на законодательном уровне, а в виде культурного табу был запрещён убой лошадей для дальнейшего употребления мяса в пищу. Многие считают, что эти животные слишком благородные и величественные, чтобы отождествлять их с видом мяса.
4. Молоко
Молоко на американском континенте можно пить только после пастеризации. /Фото: milknews.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что в данном случае речь идёт только о запрете сырого продукта. Ограничение действует на территории Канады и нескольких штатов США. Запрёт был введён исключительно из соображений безопасности: непастеризованное молоко имеет опасность быть заражённым различными бактериями, в том числе такими, которые могут привести к летальному исходу.
5. Шоколадные яйца
Самый известный продовольственный запрет. /Фото: bugaga.ru
Ещё один запрет в американских штатах связан с Киндер-сюрпризом, а всё потому, что тамошнее законодательство предписывает не изготавливать и ввозить такие съедобные товары, внутри которых находятся несъедобные элементы. А ведь это - главная фишка шоколадного яйца. Впрочем, производитель сумел найти способ обойти ограничение: считается, что именно из-за американского закона появился другой вариант знаменитого продукта - Kinder Joy, где игрушка находится в отдельном боксе. А вот на классическое яйцо запрет по-прежнему действует.
6. Хаггис
Блюдо из Шотландии не жалуют в США. /Фото: gurmantur.com
И снова запрет из США. На этот раз речь идёт о хаггисе - национальном шотландском блюде, которое готовится из бараньих потрохов. Причина ограничения состоит в убеждении американцев, что бараньи лёгкие, которые входят в состав продукта, представляют опасность для здоровья человека.
7. Вегетарианская паста для бутербродов Marmite
Продукт, популярный во всей Европе, кроме одной страны. /Фото: azertag.az
Этот продукт является очень популярным в Европе, а компания Marmite носит званием одной из наиболее успешных английских торговых марок. Вот только на Данию хорошая репутация бренда и товара не действует: уже десять лет вегетарианская паста для бутербродов запрещена на территории страны. Причиной называется несоответствие состава продукта требованиям безопасности пищевых продуктов, которые установлены в государства. И даже забастовки местных жителей против запрета не привели ни к чему: он продолжает иметь силу.
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