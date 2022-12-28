Кетчуп, шоколадные яйца: 7 продуктов, на которые в разных странах мира действуют запреты

1. Кетчуп

Самому знаменитому соусу рады не везде. /Фото: gastronom.ru

2. Абсент

Запрет, который длился целый век. /Фото: 7days.ru

3. Конина

Тот случай, когда запрет - акт уважения к животному. /Фото: россельхоз.рф

4. Молоко

Молоко на американском континенте можно пить только после пастеризации. /Фото: milknews.ru

5. Шоколадные яйца

Самый известный продовольственный запрет. /Фото: bugaga.ru

6. Хаггис

Блюдо из Шотландии не жалуют в США. /Фото: gurmantur.com

7. Вегетарианская паста для бутербродов Marmite

Продукт, популярный во всей Европе, кроме одной страны. /Фото: azertag.az