Эко чистящие средства стоят в разы дороже обычных химических средств. Если вы хотите очистить свой дом до блеска, используя средства с натуральным составом, просто сделайте их своими руками. Домашние чистящие средства стоят копейки, но при этом отлично справляются со своей задачей.
Для изготовления понадобится:
1 стакан пищевой соды;
4 чайные ложки соли;
1/2 стакана жидкого мыла;
несколько капель эфирного масла.
Просто смешайте все ингредиенты в небольшой емкости.
Перед уборкой отложите необходимое количество порошка в отдельную емкость и добавьте к нему 1/2 чайной ложки перекиси водорода.
В результате получится мягкая пена, которую можно использовать для очистки разных поверхностей, в том числе плиты, сантехники и стен.
Натуральная чистящая пена отлично очищает жир, известковый налет и другие сложные загрязнения, с которыми порой не справляются агрессивные чистящие средства.
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Чистящее средство, которое поможет очистить весь дом
Эко чистящие средства стоят в разы дороже обычных химических средств. Если вы хотите очистить свой дом до блеска, используя средства с натуральным составом, просто сделайте их своими руками. Домашние чистящие средства стоят копейки, но при этом отлично справляются со своей задачей.
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