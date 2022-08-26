Чистящее средство, которое поможет очистить весь дом

Эко чистящие средства стоят в разы дороже обычных химических средств. Если вы хотите очистить свой дом до блеска, используя средства с натуральным составом, просто сделайте их своими руками. Домашние чистящие средства стоят копейки, но при этом отлично справляются со своей задачей.



Для изготовления понадобится:



1 стакан пищевой соды;

4 чайные ложки соли;

1/2 стакана жидкого мыла;

несколько капель эфирного масла.

Просто смешайте все ингредиенты в небольшой емкости.







Перед уборкой отложите необходимое количество порошка в отдельную емкость и добавьте к нему 1/2 чайной ложки перекиси водорода.

В результате получится мягкая пена, которую можно использовать для очистки разных поверхностей, в том числе плиты, сантехники и стен.







Натуральная чистящая пена отлично очищает жир, известковый налет и другие сложные загрязнения, с которыми порой не справляются агрессивные чистящие средства.





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