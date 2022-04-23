Кроссовки как искусство: легендарные модели Nike Air Max в "классическом" арт-проекте

Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Может ли одежда быть искусством? На этот вопрос ответит каждый, кто хоть раз видел «высокие» коллекции haute couture даже самых именитых дизайнеров. Обычно, они имеют крайне мало общего с реальной жизнью – арт в чистом виде. А может ли искусством быть обувь? Не фантастические туфли из гардероба Леди Гага, а самая демократичная обувь в мире – кроссовки? Ответ знают создатели занимательного арт-проекта, посвященного, наверное, самым популярным сникерсам в мире – Nike Air Max.
Это сейчас Nike Air Max (или в народе попросту «эир максы») встретишь в гардеробе каждого модника, а их модельный ряд исчисляется десятками и десятками модификаций. А тогда, в 1987 году, эти кроссовки произвели настоящую революцию в мире обуви, и окончательно вывели сникерсы из спортзалов на улицы города. В честь дня первого релиза «эир максов», который состоялся 26 марта 1987 года, популярный ресурс Highsnobiety представил любопытный арт-проект. В его рамках знаковые модели легендарных кроссовок превратились в элементы «классических» натюрмортов маслом. И, надо отметить, не плохо вписались в композицию.
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Культовая модель Nike Air Max 90 DQM Bacon, конечно же, претворилась на картине куском аппетитного мяса. Эти кроссовки были созданы в 2004 году в сотрудничестве с известным нью-йоркским магазином обуви DQM (Dave’s Quality Meat). Особенность этого магазина, известного каждому ценителю сникерс-культуры, в большом выборе даже редчайших моделей кроссовок и «маскировке» под лавочку мясника. Неудивительно, что данная модель Air Max выглядит, как бекон.
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Часть «натюрморта в синем» - лимитированная модель 2007 года Air Max BW Stash. Её дизайн разработали в сотрудничестве со знаменитым художником граффити по имени Swoosh. Эти кроссовки стали культовыми по двум причинам: во-первых, они положили начало целой серии интересных коллабораций бренда и независимых артистов. Во-вторых, их выпустили ограниченной партией (меньше 1000 пар), так что модель стала объектом настоящей охоты и многочисленных спекуляций.
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
В компании скрипки и мушкета - Nike Air Max 180 Germany SP (2013). Камуфляж и немецкие флаги в дизайне кроссовок вызвали противоречивую реакцию среди поклонников бренда.
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Nike Air Max 1 Premium Patta x Parra, Cherrywood. Сложно поверить, но эта вишневая модель 2010 года, созданная совместно с голландским ритейлером - Меккой местной уличной культуры Patta и художником Parra, сегодня является одной из самых дорогих моделей «эир максов»!
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Культовые модели Nike Air Max в арт-проекте Highsnobiety
Дикая модель 2007 года Nike Air Max 95 Supreme Atmos Animal тоже заслужила место в пантеоне знаковых моделей. Ведь это первые «эир максы», в дизайне которых вместо стандартной цветной раскраски использовали «хищные» принты.
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