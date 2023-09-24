Христиане против самураев: Из-за чего случился самый кровавый мятеж в истории Японии

Японию традиционно связывают с двумя религиями - синтоизмом и буддизмом. Но на самом деле в ней несколько веков существует христианство. Правда, отношения Японии и христианства очень сложны, и, наверное, пиком сложности были события, известные как Симабарское восстание — после которого христиан синтоисты представляли кровавыми бунтовщиками, а христиане предъявляют счёт синтоистам за своих зверски замученных единоверцев.
Пришествие Дэусу на острова
Христианство прибыло на Японию вместе с португальцами. До шестнадцатого века Япония долго жила практически в изоляции от мировых процессов (хотя, например, её пытались покорить монголы — но с кораблями они обращались куда хуже, чем с лошадьми). А в шестнадцатом веке случились два очень важных события: восшествие воинственного Оды Нобунага и знакомство с европейцами.
Кто знает, что было бы, приплыви португальцы в какой-нибудь другой период, но в политические планы Оды Нобунага входили ослабление власти буддийского духовенства, торговля с большим миром и разного рода реформы и инновации, которые он собирался, собственно, у большого мира позаимствовать. Так что португальцы вместе с христианскими миссионерами при них пришлись очень кстати.
Ода Нобунага глазами современного японского телевидения.
Правда, проповедники столкнулись с рядом проблем, вызванных тотальной разницей менталитетов. Были проблемы и чисто лингвистические. Поскольку в японском не было подходящего слова, чтобы обозначить всемогущее божество, не сопоставимое с какими-нибудь одушевлёнными деревьями, иезуиты просто использовали латинское слово «дэус», произнося его «на японский лад» — «дэусу». По иронии, это слово было очень созвучно слову «ложь», так что, пока не разберёшься, кажется, будто выслушиваешь прославление порока — ну, как если бы в Европе проповедовали во славу бога по имени Грехх.
Тем не менее, миссионеры были так успешны, что к моменту смерти Нобунаги (которого буддисты, не чинясь, звали демоном) княжество Симабара на острове Кюсю стало практически оплотом христианства. Там были построены монастырь и семинария, а количество католиков из числа местных оценивалось в семьдесят тысяч человек. К 1614 году католиков в Японии было уже полмиллиона.
Португальцы в Японии глазами японцев.
Топтание икон
Вскоре после смерти Нобунаги его проекты стали сворачивать. Для начала, сочтя христианское княжество слишком независимым, военачальник Тоетоми Хидэеси запретил распространять христианство в Японии и объявил португальских священников носителями опасного лжеучения. Им предписывалось под страхом смертной казни покинуть страну вместе со своими слугами. В течение двадцати дней. Кроме того, Хидэеси разрушил несколько крупных церквей.
Португальцы ушли, но успели сообщить пастве, что Хидэеси ненавидит христианство из-за своей неуёмной похоти: мол, простолюдинки-христианки отказываются радоваться, когда этот язычник затаскивает их к себе в постель, а его это коробит. Тем не менее, некоторое время после изгнания миссионеров христиане не подвергались особым гонениям. Но в 1597 году власти пошли на открытый конфликт, убив двадцать шесть христиан, притом — мучительно.
Сначала им отрубили по одному уху, потом заставили идти путём позора по улицам и, наконец, распяли на крестах. Смерть им предназначалась долгая, но один из распятых начал проповедовать, и, опасаясь бунта, власти отдали приказ срочно заколоть висящих на крестах. Одежда с убитых была немедленно сорвана толпой: люди спешили сохранить святые реликвии, ведь перед ними, без сомнения, были блаженные мученики за веру.
Первые христианские мученики Японии.
В 1614 году, узнав про полмиллиона католиков, Хидэеси запретил не только проповедовать, но и исповедовать христианство. Начались массовые гонения. Людей под угрозой тюрьмы или казни заставляли отрекаться от веры и топтать иконы (по легенде, самые хитрые проходили по иконам скраю, не оскверняя ликов, и таким образом могли считать себя христианами дальше). Самых стойких обряжали в солому и поджигали.
Удивительное совпадение: вскоре после начала гонений на Японию обрушились стихийные бедствия. Тайфуны и неурожай привели к массовому разорению и голоду; тут ещё власти увеличили налоги, которые и без того было непросто оплатить. От недоедания и нищеты люди не становятся добрее, а христиане увидели в произошедшем ещё и знак божьей кары. Поругание святынь, разрушение церквей, убийства верующих должны были быть остановлены. И ещё налоги. Налоги следовало остановить тоже. Всё это и привело к Симабарскому восстанию в 1637 году.
Кадр из фильма Восстание христиан.
Безголовые Будды
Об этом взрыве народного возмущения до сих пор напоминают на Кюсю статуи Будд, стоящие без головы — бунтовщики обезглавили «языческих идолов», которые для них ещё и олицетворяли поддерживаемые буддийским духовенством власти. По разным оценкам, в восстании участвовали больше двадцати тысяч человек. Здесь были мужчины и женщины, крестьяне и ронины (самураи без сюзерена). Их предводителем стал шестнадцатилетний мальчик по имени Иероним. По крайней мере, крестили его Иеронимом. В миру его звали Амакуса Сиро, и он был, конечно же, знатной семьи.
Последователи видели в Иерониме нового святого, очередного мессию, рассказывали о нём чудеса: что к нему прилетали и садились на руку птицы, как голубь садился на Христа, что он может ходить по воде и дышать пламенем. Иероним отрицал всё, кроме одного: он готов вести за собой людей сражаться.
Один из памятников шестнадцатилетнему Иерониму.
Правитель Нагасаки срочно послал против восставших — этой пёстрой толпы из благородных и низших — три тысячи профессиональных самураев. После столкновения с мятежниками выжили около двухсот, бежавших обратно в Нагасаки. Пришлось запрашивать подкрепление. Оно прибыло вовремя, и повстанцев удалось отбросить от города. Они потеряли около тысячи человек.
И обезглавленные люди
Бунтовщики изменили тактику. Они осадили и взяли замок Хара и превратили его в католическую твердыню. Стены замка украсили кресты. Правитель Нагасаки собрал несколько почти полторы тысячи самураев, чтобы взять эту твердыню. И не только самураев — на его стороне выступили голландцы. Они были протестанты и большого греха в том, чтобы стрелять в католиков, не видели.
Голландцы обстреливали замок с корабля, предусмотрительно не высаживаясь на берег — чтобы не терять своих. Но сидящего на мачте матроса повстанцы умудрились застрелить, тот упал и насмерть задавил своего товарища внизу. «Многовато жертв,» решили голландцы, и корабль отчалил. Воодушевлённые бунтовщики сочли это знаком. Они снова рассказывали друг другу о мальчике Иерониме чудеса: якобы ядро с корабля пролетело возле него так близко, что оторвало рукав, но сам он остался невредим.
Кадр из фильма Восстание христиан.
Но чуда хватило ненадолго. Со всего сёгуната к замку стянули полчища самураев. По легенде, во время штурмов замка 10 000 из них повстанцы убили. Потом замок был взят. 37 000 христиан — в том числе не участвовавших в восстании — на острове Кюсю были обезглавлены. Голову Иеронима выставили в Нагасаки. В Японии ещё раз запретили христианство, в том числе — европейцев, которые его исповедовали. На двести лет страна погрузилась в добровольную изоляцию.
Каково было удивление европейцев, когда они, снова открыв для себя Японию, обнаружили там христиан. И каково было, надо сказать, удивление Японии. Горстка выживших отказалась отрекаться от веры и продолжала тайно молиться, креститься и венчаться. Сейчас в Японии два с половиной миллиона католиков.
Текст: Лилит Мазикина.
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