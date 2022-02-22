10 невероятных витражей самой различной тематики со всего мира

Собор Парижской Богоматери.
Исторически витражи имели религиозную направленность. Они широко использовались для украшения церквей и храмов, для создания религиозных образов, иногда витражные окна представляли собой целые композиции на библейские сюжеты. Но наряду с этим встречаются и необычные витражи, выпадающие из церковной тематики и вызывающие неоднозначную реакцию.
1. «Вирусы гриппа»
Необычный витраж: «Вирусы гриппа».
На основании научных статей и очень красивых микрофотографий художница Дженни Хэммонд создала витраж с изображениями вирусов гриппа. В верхней части витража размещены рисунки, отражающие путь передачи вируса: птицы – свиньи – человек. Красный фон, на котором изображены вирусные частицы, символизирует лихорадку, сопровождающую заболевание. Показано также, как вирусные частицы проникают в дыхательные пути и размножаются.
2. Витраж в Королевской часовне Св. Кэтрин
Необычный витраж: «Военный вертолет».
Королевская часовня Св. Кэтрин является гарнизонной церковью, и в ознаменование 300-летия королевской артиллерии для нее был изготовлен витраж, на котором изображен военный вертолет «Мерлин», лодки и солдаты, пробирающиеся по берегу. Священник полка считает, что такой необычный витраж способствует интеграции христианской веры в полковую жизнь.
3. «Ондатра и цыпленок»
Необычный витраж: «Ондатра и цыпленок».
Один из необычных витражей находится в Епископальной церкви Св. Филиппа в штате Мэриленд. Он был сделан по просьбе одного из прихожан в память его умершей жены Амелии. На нем изображен священнослужитель, преподобный Томас, который помог организовать англиканскую церковь в Мэриленде в начале 1700-х годов, а в ногах у него – ондатра. Местное животное ондатра было выбрано по просьбе прихожанина, который хотел видеть на витраже еще что-то характерное для Восточной береговой зоны.
4. Витражи на рентгеновских снимках от Вима Дельвуа
Необычный витраж: рентгеновские снимки от Вима Дельвуа.
Витражи эпатажного бельгийского художника Вима Дельвуа весьма необычны. Вместо стекол он использует в них рентгеновские снимки скелетов, отдельных костей и черепов, создавая из них произведения искусства. Даже самые обычные по тематике витражи, изображающие сцены из Библии (распятие, поклонение волхвов и другие), Вим Дельвуа создает из этого необычного материала.
5. Витраж в Колледже Калхауна Йельскогоhttp://funhere.ru/?p=20195
«Расистский» витраж.
Витраж в Колледже Калхауна Йельского университета прославился тем, что его специально разбил чернокожий мойщик посуды за недостойный сюжет, «расистский» и «унижающий достоинство». На этом витраже были изображены два раба на хлопковой плантации, несущие хлопок в своих корзинах. После инцидента этот сотрудник был уволен. Но по официальной версии руководства университета поводом для его увольнения стало то, что осколки стекол создали угрозу безопасности прохожих.
6. «Флаг Конфедерации»
Необычный витраж: «Флаг Конфедерации».
На витражах окон в Вашингтонском Национальном кафедральном Соборе в честь генералов Джексона и Ли изображены два флага Конфедерации. Эти флаги использовались во время Гражданской войны Севера и Юга в США и поэтому напоминают о временах рабства и расовой дискриминации. Еще в 1958 году декан Собора Гэри Холл поставил вопрос об удалении флагов с окон и заменой их на однотонное стекло. В 2016 году представители церкви сообщили, что флаги все же будут убраны, этот вопрос прорабатывается.
7. Солнечные батареи
Необычный витраж из солнечных батарей.
Стеклянные фасады, автором создания которых является Сара Холл, представляют собой солнечные батареи различных размеров, расположенные между слоями цветного стекла. Они будут установлены в одном из соборов Канады. Эти фасады совмещают в себе функциональность солнечных батарей и красоту ручной росписи по стеклу. После завершения установки, как ожидается, за счет солнечных батарей будет производиться около 2,500 киловатт часов энергии в год, при этом потребность собора в электричестве будет покрыта полностью. Оставшаяся энергия будет питать энергосистему города.
8. Мемориал Американского легионаhttp://funhere.ru/?p=20195
Необычный витраж: «Идти домой».
27 мая 2013 года командир «поста» Американского легиона в Графтоне Джим Аренц и бывший командир Ол Ричардс открыли памятную доску-витраж с изображением пилота бомбардировщика B-24 лейтенанта Роя Хармса, погибшего вместе с членами экипажа во Второй мировой войне при очередном вылете. Между фигурами матроса и солдата, которые представляют морские и воздушные силы, участвующие в войне, изображен бомбардировщик B-24, обращенный в сторону родного города Хармса. Создатель витража Гэри Элшофф назвал его ”Идти домой”.
9. «Маппариум»
Необычный витраж: «Маппариум».
Маппариум – это огромный полый стеклянный глобус в Бостонской библиотеке. На его внутреннюю поверхность с помощью витражей нанесена политическая карта мира 1934 года, когда архитектор Честер Линдсей Черчилль его создал. Всего на весь витраж ушло более 600 стекол. Стеклянные панели были сделаны сменными, что позволило бы при необходимости изменить границы на этой карте. Вопрос замены панелей несколько раз обсуждался, и в 1960-х годах Маппариум окончательно признали бесценным произведением искусства, в связи с чем его обновления стали недопустимыми.
10. «Модель Далека»
Необычный витраж: «Модель Далека».
Далеки – мутанты-инопланетяне из британского научно-фантастического телесериала ”Доктор Кто”. Со времени появления они были представлены во множестве моделей и вариаций. Обычно их делают из металла, с одной телескопической рукой и куполом, в котором и находится сам мутант. Одну из таких моделей, необычную и привлекающую внимание, придумал Гари Пулман, автор нескольких фантастических романов. Его модель сделана из железа и покрыта витражными панелями с рисунками на религиозную тему. Вертикальные стекла витражей вокруг нижней половины этого существа напоминают выгнутые окна, состоящие из 4 стекол.
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