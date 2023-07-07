10 самых обычных вещей, которые отрицательно влияют на интеллектуальные способности людей

10 самых обычных вещей, которые отрицательно влияют на интеллектуальные способности.
Известно, что некоторые виды деятельности снижают познавательные способности людей. Естественно, что никто не собирается проходить тесты на IQ после пары стопок водки. Но есть и некоторые менее известные факторы, которые уменьшают интеллект человека: некоторые из них временно, а другие, как было доказано, имеют долгосрочные последствия.
1. Тусклое освещение
Тусклое освещение как одна из причин усталости.
Исследователи из Мичиганского государственного университета обнаружили связь между тусклым освещением и снижением способности к запоминанию и обучению. Ученые изучали мозги группы травяных мышей, которые, как и люди, активны в течение дня и спят по ночам. В начале исследования мышей обучали находить путь через лабиринт. Затем их разделили на две группы: половина зверьков подвергалась яркому свету днем, а другая половина подвергалась тусклому освещению.
Через четыре недели у мышей, живших днем при тусклом освещении, на 30% стал слабее работать гиппокамп, который имеет решающее значение для обучения и памяти. После этого все животные были повторно запущены в лабиринт, в котором они ранее тренировались. Мыши, подвергшиеся тусклому освещению, показали более плохие результаты, чем ранее, а те, которые днем находились под ярким светом, наоборот, улучшили свои результаты. Тусклое освещение, используемое в исследовании, похоже на типичное искусственное освещение, которое можно найти в большинстве домов и офисных помещений.
2. Смартфоны
Больше смартфонов - меньше интеллекта.
Сегодня люди постоянно используют свои смартфоны, в результате чего страдают их когнитивные способности. Исследователи из Техасского университета изучили группу из примерно 800 пользователей смартфонов. Участников попросили провести серию компьютерных тестов, требующих их полного внимания. Некоторых попросили оставить свои телефоны в другой комнате, в то время как других попросили отключить свои устройства и поместить их экраном вниз на свои столы. Те, кто оставил свои телефоны в другой комнате, показали значительно лучшие результаты тестов, чем те, у кого телефоны находились рядом.
Исследователи пришли к выводу, что наличие телефона в пределах видимости снижает способность человека сосредоточиться и выполнять задачи. Люди настолько привыкли проверять свои телефоны, что их подсознание пытается сделать это, вместо того, чтобы сосредоточиться на чем-то другом. Эта попытка избежать фокусировки на телефоне истощает энергию и внимание, которые в действительности сосредоточены на определенной задаче.
3. Кулинарные полуфабрикаты
Правильное питание как способ стать умнее.
Было доказано, что плохой рацион на ранней стадии жизни оказывает негативное влияние на когнитивные функции. Исследователи проверили привычки питания и уровень интеллекта приблизительно 14 000 маленьких детей. Дети, которых кормили в основном полуфабрикатами в возрасте трех лет, имели более низкий средний IQ через пять лет, чем дети, питающиеся рационом, богатым витаминами и питательными веществами.
Диета с высоким содержанием витаминов и питательных веществ помогает стимулировать оптимальное развитие мозга, в то время как полуфабрикаты не делают этого. Поскольку мозг растет с максимальной скоростью в течение первых трех лет жизни, питание в это время, оказывает длительное влияние на общую функцию мозга. У детей, которых кормили в основном полуфабрикатами в возрасте трех лет, изменения в питании в лучшую сторону, сделанные позже в жизни, мало помогли улучшить уровень интеллекта.
4. Многозадачность
Многозадачность под силу далеко не всем.
Многие исследования доказали, что многозадачность приводит к снижению производительности. Мозг не в состоянии сосредоточиться на более чем одной вещи единовременно. Это означает, что мозг фактически переключает свой фокус с одной проблемы и другую и назад при многозадачности. В результате люди менее успешно выполняют задачи одновременно, чем если бы они делали их по одной за раз. Но многие люди утверждают, что прекрасно могут делать по несколько вещей одновременно, поэтому исследователи задались вопросом, может ли это быть навыком, которым обладают определенные люди.
Команда Стэнфордского университета опросила участников на их восприятие того, насколько хороши они в многозадачности, а затем протестировали их способность делать по несколько вещей одновременно. Результаты показали, что верно обратное. Люди, которые гордились своей способностью делать все и сразу, на самом деле делали все хуже, чем те, кто сказал, что предпочитает сосредоточиться на одной вещи за раз. Мало того, что многозадачность приводит к снижению производительности, но уровень IQ также снижается, когда человек пытается сосредоточиться на слишком многих вещах сразу. Исследование, проведенное Институтом психиатрии в Лондоне, показало, что многозадачность вызвала временное снижение IQ на 10 пунктов. Это было больше, чем уменьшение IQ, наблюдаемое после курения марихуаны или отсутствия сна ночью.
5. Сахар
Меньше сахара - больше пользы.
Диета с высоким содержанием фруктозы приводит к снижению интеллекта только через шесть недель. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучали влияние диеты с высоким содержанием фруктозы на крысах. Этих грызунов обучили находить путь через лабиринт, после чего их разделили на две группы. Обеим группам давали воду, богатую фруктозой. Но одной группе также давали жирные кислоты омега-3, которые, как полагают, защищают от повреждения клеток головного мозга. Через шесть недель крысы, которые получали жирные кислоты омега-3, значительно улучшили свои показатели в лабиринте, а другая контрольная группа показала снижение синаптической активности и неспособность вспомнить маршрут, изученный ими ранее.
Повышение уровня фруктозы в крови повлияло на уровень инсулина крыс. Мозговые клетки используют сахар в качестве топлива. Постоянный приток фруктозы влияет на то, как клетки мозга хранят и используют вещество, которое влияет на работу клеток при обработке мыслей и эмоций. К счастью для любителей сахара, жирные кислоты омега-3 действительно предотвращают повреждение клеток головного мозга, вызываемое фруктозой.
6. Длительное пребывание за рулем
Время, проведённое за рулём, должно быть ограничено.
Вождение в течение более двух часов в день неуклонно уменьшает IQ. Исследователи из Университета Лестера изучали образ жизни более 500 000 человек в течение пяти лет, тестируя их память и интеллект на протяжении всего исследования. Из участников 93 000 человек ездили более двух часов каждый день. Они показали более плохие результаты в начале исследования по сравнению с теми, кто мало ездил.
Кроме того, водители-«дальнобойщики» продемонстрировали устойчивое снижение когнитивных способностей на протяжении всего исследования. Разум менее активен в дороге, и считается, что отсутствие стимуляции способствует снижению IQ. Подобные результаты также наблюдаются у людей, которые смотрят телевизор более трех часов каждый день.
7. Джетлаг
Когда выходишь из строя.
Джетлаг или синдром смены часового пояса может «вывести человека из строя» на несколько дней. Но когда дело доходит до памяти и обучения, эффект длится намного дольше, чем кто-то мог даже предположить. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучали хроническую задержку реакции у хомяков, поскольку у этих животных почти идеальной моделью суточных ритмов.
Два раза в неделю в течение одного месяца исследователи изменяли график хомяков на шесть часов, чтобы имитировать перелет между континентами и изменение часового пояса. Эти хомяки были протестированы на память и обучение во время моделирования ситуации джетлага, а затем через один месяц после того, как хомяки вернулись в свой обычный график сна. Тестирование, проведенное в то время, когда хомяки находились в режиме альтернативного расписания сна, показало ухудшение результатов, как и ожидалось.
Животным было трудно даже усвоить простые задачи, которые «обычные» хомяки выполняли с легкостью. Но через месяц после того, как хомяки вернулись к своему нормальному графику, они продолжили плохо выполнять тесты на память и обучение. Дальнейшее обследование показало, что грызуны, подвергнутые режиму альтернативного расписания сна, имели только половину числа нейронов в своих гиппокампах, по сравнению с контрольной группой. Этот недостаток в гиппокампе наблюдался даже спустя несколько недель.
8. Ожирение
Ожирение понижает интеллектуальные возможности.
Избыток жира в организме влияет на работу всех внутренних органов, включая мозг. Исследователи проверили мозг 17 женщин с ожирением. Их мозг метаболизировал сахар быстрее, чем у женщин в контрольной группе, со средним весом. Женщин, страдающих ожирением, также протестировали на когнитивные функции до и после прохождения бариатрической хирургии. Результаты тестирования, проведенного после операции по снижению веса, были значительно лучше, чем результаты до процедуры.
Мозг тучных людей обрабатывает сахар по-другому, чем у тех, у кого нет лишнего жира. Считается, что эта разница в обработке сахара вызывает структурный ущерб в мозге, что, в свою очередь, влияет на когнитивные характеристики.Другое исследование, проведенное среди 500 взрослых людей, показало, что люди с избыточным весом имеют меньше белого вещества, чем их сверстники среднего веса. Белое вещество соединяет разные области мозга и позволяет им сообщаться друг с другом.
Когда люди стареют, то они, естественно, теряют белое вещество. Но размер этих потерь ухудшается быстрее у людей с избыточным весом. Объем белого вещества, измеренный у 50-летнего тучного человека, был таким же, как объем у 60-летнего человека среднего веса.
9. Шлепанье в детстве
И не стоит шлёпать детишек.
Исследование, проведенное среди детей в США, показало, что дети, которых регулярно шлепали, имели более низкий уровень интеллекта, чем их сверстники, не подвергающиеся «экзекуции». Исследователи тестировали когнитивные способности двух групп детей в возрасте от двух до четырех лет и от пяти до девяти лет. Четыре года спустя они снова протестировали детей. В старшей возрастной группе дети, которых шлепали, имели средний IQ почти на три пункта ниже, чем у детей, которых не шлепали. В младшей возрастной группе эта разница составила 5 баллов. Одним из объяснений, предложенных для корреляции между шлепаньем и IQ, является хронический стресс у детей, которых наказывают.
10. Глупые ТВ-шоу
Забудьте про глупые ТВ-шоу!
Исследователи обнаружили, что когда дело касается интеллекта, то на него крайне негативно влияет телевизор. Хотя ради справедливость стоит сказать, что некоторые шоу являются информативными, большинство из них не имеет никакой образовательной ценности. Как будто мало того, что глупые телевизионные шоу являются пустой тратой времени, было доказано, что из-за них люди становятся глупее. Такие телепередачи могут привести к изменениям в поведении, мнениях или интеллекте.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии