10 самых обычных вещей, которые отрицательно влияют на интеллектуальные способности людей

10 самых обычных вещей, которые отрицательно влияют на интеллектуальные способности .

1. Тусклое освещение

Тусклое освещение как одна из причин усталости.

2. Смартфоны

Больше смартфонов - меньше интеллекта.

3. Кулинарные полуфабрикаты

Правильное питание как способ стать умнее.

4. Многозадачность

Многозадачность под силу далеко не всем.

5. Сахар

Меньше сахара - больше пользы.

6. Длительное пребывание за рулем

Время, проведённое за рулём, должно быть ограничено.

7. Джетлаг

Когда выходишь из строя.

8. Ожирение

Ожирение понижает интеллектуальные возможности.

9. Шлепанье в детстве

И не стоит шлёпать детишек.

10. Глупые ТВ-шоу

Забудьте про глупые ТВ-шоу!