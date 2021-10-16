17 фотографий красивых бородатых мужчин, мимо которых невозможно спокойно пройти

Они – настоящие боги среди прочих мужчин. Им хочется посвящать стихи и воспевать в балладах. Встречайте – подборка бородатых красавцев!
Борода, мускулы, суровый взгляд. Просто мечта!
Красавец с серебристой бородой
Просто произведение искусства!
Вероятно, один из самых симпатичных мужчин на этой планете
Только взгляните на этого прекрасного веселого парня.
Мечта!
Даже чтобы просто посмотреть на него, требуется контрацепция.
Он прекрасен!
Борода и кролики. Каков вид!
Кажется, вы чего-то хотите?
И мы даже знаем, чего именно!
Он будто заглядывает в душу.
Не торопитесь, разглядите это сокровище внимательно.
Необычно и привлекательно
О, это неповторимое сочетание грубости и лоска…
Надо отдышаться…
О да…
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