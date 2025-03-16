Как умирают секс-символы? Четверка самых жутких смертей культовых моделей «Playboy»

Кто бы что ни говорил, а кое в чем дядюшка Фрейд был все-таки прав: такие вещи, как секс и смерть, зачастую бывают неразрывно связаны в сознании у человека. А когда эти две вещи сплетаются воедино, это всегда событие, особенно, когда странная, жестокая и трагическая смерть настигает не какого-нибудь простого менеджера по продажам, а настоящий секс-символ, засветившийся на обложке «Playboy».

Свихнувшийся муж-маньяк Дороти Страттен

Одинокая смерть Иветт Викерс

Пропавшие пальцы и зубы Джасмин Файор

Закрытый гроб для Анны Николь Смит