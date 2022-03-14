Самое безрассудное и злое животное

Сегодня мы познакомимся с самым безбашенным и агрессивным животным нашей страны.







Речь идет о росомахе — дальнем родственнике медоеда. Оба зверя относятся к семейству куньих, а все куньи, как известно, очень агрессивны. Кстати, на латыни этот зверь называется Gulo gulo, что значит «обжора», и это полностью отвечает действительности.







Внешне росомаха напоминает смесь собаки, барсука и медведя. Последнего она напоминает в первую очередь за счет аналогичной косолапости, которая обусловлена тем, что росомаха, как и медведь, ходит, наступая на землю всей стопой. Кстати, ступня у росомахи очень широкая, что позволяет ей легко перемещаться по снегу. Благодаря мощным лапам и острым когтям, росомаха отлично лазает по деревьям. Вес росомах достигает 30-35 килограмм, хотя средний вес обычно в районе 20 кг. Самки незначительно мельче самцов.







А еще у росомах очень мощные и острые зубы.







Росомахи распространены по всей северной части Евразии и Северной Америке и, соответственно, делятся на два подвида.



Росомаху можно встретить в тайге, в лесотундре и отчасти в тундре Евразии и Северной Америки. В Европе она сохранилась на севере Скандинавского полуострова, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, России, отчасти в Польше и Белоруссии.

В России южная граница её ареала проходит через Тверскую, Кировскую, Ленинградскую и Вологодскую области и Пермский край; широко распространена росомаха в Сибири и на Дальнем Востоке. Также распространена на Кольском полуострове в Мурманской области, Карелии, Псковской и Новгородской областях, Республике Коми, на Камчатке.Росомаха — животное одиночное. Объединяется в пары только на время брачного периода. Все остальное время предпочитает жить в стороне от других себе подобных, при этом яростно охраняет свою территорию, которая, кстати, может достигать нескольких сот квадратных километров. В отличие от других куньих, росомаха очень много кочует в поисках пищи.Питается росомаха практически всем, что можно съесть, в том числе падалью. Однако основной рацион составляют птицы и грызуны, а также детеныши крупных копытных: оленя, лося, кабарги и горного барана.Частенько нападает на животных намного крупнее себя. Правда при условии достаточно глубокого снежного покрова, где крупные животные вязнут. Обычно росомаха долго гонет свою добычу, буквально изматывая ее. Росомаха настолько бесстрашна, что способна отнять добычу у волка, причем ее не останавливает даже если это стая волков. Если волки против, то их ждет серьезная битва, в которой они сами часто становятся жертвами.Может напасть на человека, если загнана в угол.Росомах считают санитарами леса и тайги, во многом за то, что они убивают больных и раненых животных, а также, как я уже упомянул ранее, регулярно доедают останки животных, убитых другими хищниками.Отдельно хочется сказать о том, насколько все-таки это животное жестоко и агрессивно. Известно, что росомах обходят стороной даже медведи. А в одном зоопарке произошел несчастный случай, стоивший жизни не просто медведю, а белому медведю! Сотрудники зоопарка по глупости запустили в одну клетку с медведем росомаху, которая тут же напала на своего нового огромного соседа и задушила его… А белый медведь, как мы знаем, самый крупный сухопутный хищник на планете!В Ютюбе да и вообще в интернете множество видео, подтверждающих агрессивность, храбрость и даже жестокость этих удивительных животных. А лично я сказал бы, что росомаха живет по принципу: победить или умереть!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)