«Сядьте леди, сядьте в круг»: История возникновения спиритических сеансов

Интерес к всему мистическому и неизведанному всегда присутствовал у людей. Особенно их интересовала тема смерти. Кто из нас хоть раз не задавал себе вопрос о том, что же ждёт нас по ту сторону? Вполне логично, что этим обстоятельством кто-то решил воспользоваться. Жаль только, что они оказались шарлатанами. Зато умудрились навсегда вписать свои имена в историю. Сегодня мы расскажем о самых известных обманщиках, которые дарили людям надежду на общение со своими близкими. Кто ввёл моду на спиритический сеанс? И как им удавалось водить за нос такое количество народа?
Прародительницы Спиритических сеансов
Спиритический сеанс - шоу или реальность?
Нам кажется, что медиумы и спириты были во все времена. И, возможно, так оно и было на самом деле. Однако моду на проведение спиритического сеанса в знакомом нам понимании ввели конкретные личности.
Удивительные сёстры Фокс. Именно их стоит благодарить за целую волну спиритический сеансов по всему миру. А начиналась эта история вполне невинно.
Удивительные сёстры Фокс и их «игра в призрака»
Небольшая ферма в Америке 19 века. У супружеской пары подрастали три дочери. Правда, в историю войдут лишь двое из них - Мэгги и Кейт. Именно они стали слышать в доме посторонние необъяснимые звуки. И придумали свою собственную «игру в призрака». Но, к сожалению, о том, что это игра, станет известно слишком поздно.
Кейт идёт к отцу и рассказывает, что они с сестрой смогли выйти на контакт с призраком. Они начинают разрабатывать систему постукиваний, которые отвечали бы за согласие и отрицание. Даже уверяют, что по стуку определяют, какую букву назвал призрак.
Девочкам на тот момент было двенадцать и пятнадцать лет. Родители решили показать такое чудо знакомым, а те - своим знакомым. Слава быстро разлетелась по городку, а вскоре и по всему штату. И девочки, кажется, заигрались. Тут в дело вступает их старшая сестра Лия.
Видя, как шутка сестрёнками переросла во что-то большее, она быстро подключается к их дуэту и на правах старшей возглавляет его. Именно она начинает договариваться о так называемых показных сеансах общения с духами. И публика начинает интересоваться ими, ходить на их сеансы и распространять по миру истории про невероятных сестёр Фокс.
Возможно, если бы не Лия, сестры бы не решились на отдельные публичные сеансы. Но этого мы никогда не узнаем. Сестры переезжают в штат Нью-Йорк и задают моду на спиритические сеансы. Именно они стали идейными вдохновителями тысячам шарлатанов по всему миру. И именно они смогли сделать невозможное - лгать так, что ни у кого не возникало сомнений. И так могло продолжаться до самой их смерти, если бы не один случай.
Сестры получили известность. Ими часто интересовались СМИ и различные недоверчивые личности, считавшие девушек лгуньями. Тем не менее о них знали многие. Их сеансы принесли им большие деньги и славу. Однако не все было так радужно. Постоянные сомнения преследовали девушек, и этот эмоциональный накал не смогла вынести Мэгги.
Мэгги Фокс, которая сама призналась в обмане людей
Прямо во время одного из интервью она призналась, что лгала все эти годы. Она рассказала, как они с сестрой придумали «игру в призрака», услышав странный шум в доме. Но по факту за все время они ни разу не входили в контакт с призраком. А все стуки, которые слышали посетители их сеансов, имеют физиологический характер. Дело в том, что для поддержания своей легенды девушки научились виртуозно хрустеть суставами пальцев на ногах. Это позволяло проводить им множество сеансов, на которых к вам обязательно «постучится» призрак.
Публика долгое время отказывалась верить в то, что написали в газетах. Они были уверены, что великие сёстры просто хотят отдохнуть от толпы, и выбрали такой способ. Ведь не могли же они стать прародительницами спиритический сеансов, при этом являясь обманщицами. Тем не менее сестры умерли в нищете, всеми забытые и покинутые.
Последователи сестёр Фокс - братья Дэвенпорт
Музыкальная шкатулка братьев Дэвенпорт
Слава сестёр Фокс быстро привлекла внимание других, не чистых на руку людей. Ото всюду, будто по волшебству, стали появляться медиумы и спириты. Сеансы отличались от тех, что показывали малышки Фокс, но всегда привлекали публику и позволяли заработать.
Об этот подумали и братья Айра и Уильям, которые заявили родителям о внезапно проснувшихся способностях. Родители решили поддержать своих детей и позволить им заниматься спиритизмом. Но братья хотели большего. Они сразу заявили, что докажут свои экстрасенсорные способности на деле. Именно так и возникли сеансы братьев Дэвенпорт, которое пользовалось невероятной популярностью у публики.
Братьев часто подозревали в обмане. Гораздо чаще, чем сестёр Фокс. Лучшие фокусники хотели разгадать их секрет, а сам Артур Конан Дойл заявил, что уровень их спиритических способностей слишком низок.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Неизвестный Артур Конан Дойл: как писатель общался с духами и пропагандировал спиритизм>>
Дело в том, что главный показательный номер Дэвенпортов заключался в играющих самостоятельно музыкальных инструментах. Это изначально сильно походило на трюк. Братьев связывали и помещали в непрозрачный ящик вместе с музыкальными инструментами. А вскоре зрители слышали звуки музыки.
Айрана и Уильям объясняли это тем, что так им отвечают призраки. Что ещё больше подстегивало фокусников со всего мира раскрыть их загадку. Сам Гудини мечтал разоблачить братьев. Но это удалось сделать другим иллюзионистам.
Они устроились на работу к Дэвенпортам и во время подготовки к шоу связали братьев сильнее, чем было сказано. Как и ожидалось, никто в зале не услышал музыки в тот вечер. Публика была возмущена, а братья повержены. Весть об обмане быстро разлетелась среди народа, и Дэвенпортов было уже не спасти.
Новые сестры Медиумы
Сестры Бэнкс и Дэвид Эббот, который их разоблачил
Создаётся впечатление, что мошенничество - дело семейное. Ведь как иначе объяснить появление на арене спиритизма новых сестрёнок, которые уверяют, что их способности действительно уникальны.
Элизабет и Мэри Бэнкс заявляли о себе как о проводниках в мир духов. Они рисовали образ мертвых прямо на сеансах и передавали от них послания. Смотрелось впечатляющие и волнительно. Люди несли последние монеты, чтобы услышать своих недавно почивших родных. Ровно до тех пор, пока все не узнали правду.
Дело в том, что один скептик смог понять схему, по которой работали девушки. Сестры всегда брали деньги с клиентов заранее, при первой встрече. То есть ко времени сеанса они легко могли узнать кем является человек и кто у него умер.
Более того, они находили фотокарточки умерших и рисовали заготовки портретов и подменяли их во время спиритического сеанса. Именно на этом их и поймал скептик и иллюзионист Дэвид Эбботт. Он расскажет всем об обмане, и девушки практически лишатся своего незаконного заработка.
Люди склонны верить в то, о чем не знают. Им хочется прикоснуться к неизведанному. Но, к сожалению, практика показывает, что сделать это никому не удаётся. Братья и сестры в Америке старались обмануть публику и заработать легкие деньги.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии