«Сядьте леди, сядьте в круг»: История возникновения спиритических сеансов

Прародительницы Спиритических сеансов

Спиритический сеанс - шоу или реальность?

Удивительные сёстры Фокс и их «игра в призрака»

Мэгги Фокс, которая сама призналась в обмане людей

Последователи сестёр Фокс - братья Дэвенпорт

Музыкальная шкатулка братьев Дэвенпорт

Новые сестры Медиумы

Сестры Бэнкс и Дэвид Эббот, который их разоблачил