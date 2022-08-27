Что перевозил Титаник

Трагическая история Титаника стала предметом бесчисленных книг, документальных фильмов и научных исследований. Более ста лет назад крупнейший лайнер своего времени натолкнулся на айсберг и затонул, унеся с собой в пучину жизни полутора тысяч людей. По сей день в научных сообществах не утихают споры об истинных причинах катастрофы: бытует версия, что корабль атаковали специально, чтобы захватить неведомые сокровища, которые в тайне провозил на борту капитан. Большинство предположений совершенно абсурдны и придуманы охочими до мистификаций шарлатанами, но есть и теории, которые подтверждают некоторые факты.









Опиум

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