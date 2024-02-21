Как Киран Калкин смог выйти из тени знаменитого брата и почему не любит говорить об отце

Маколей Калкин – звезда, которая зажглась 30 лет назад и не гаснет до сих пор. Его Кевин сделал наши новогодние праздники особенными. Но в 2023 году все говорили уже о другом Калкине – Кевине. Он стал актером и построил карьеру не менее яркую (а может и более), чем его знаменитый брат. Расскажем в нашем материале о том, как он смог добиться успеха и стать известным.
Киношное детство
Киран и Маколей Калкин в детстве. / Фото: mensnow.ru
Киран Калкин рос в многодетной семье. Помимо него у родителей было еще шестеро детей. Отец семейства Кит Калкин с ранних лет был связан с кинематографом и очень много снимался. Свою страсть к кино он передал и свои детям. Кит хотел, чтобы его отпрыски пошли по его стопам, и сделал для этого очень много.
Киран вспоминал, что у друзей семьи был маленький театр, и когда в постановку нужен был ребенок, их папа всегда спрашивал пол и возраст, ведь их у него было аж 7.
Маленькие Калкины с очень раннего возраста постоянно участвовали в съемках. Это были не только театральные постановки, но и кинофильмы. Интересно, что никто из них никогда не учился актерству, у некоторых детей был явный талант.
Киран и Маколей Калкин с родителями. / Фото: biography-life.ru
Если папа был занят тем, чтобы вылепить из своих детей кинозвезд, то мама хотела, чтобы они просто были счастливы. Киран рассказывал, что она часто организовывала семейные ужины. Актер любит свою маму и считает ее прекрасной женщиной.
О своей маме младшие Калкины всегда отзываются с теплотой, а вот об отце такого не скажешь. О своем папе говорить они не любят вообще. Он привел своих детей в кино совсем малышами не потому что они этого хотели или подавали огромные надежды, он просто воплощал в них свои мечты. Ведь Калкин-старший хоть и был актером, но отнюдь не успешным. По сути, путь в шоу-бизнес открыл ему Маколей своей культовой ролью в «Один дома».
Киран и Маколей Калкин. / Фото: celebrity.fm
О Калкине-старшем не очень хорошо отзывались те, с кем ему приходилось работать. У него были слишком завышенные требования к собственным детям. Вскоре после выхода «Один дома» он стал менеджером своих детей.
Сначала он хотел, чтобы дети получили успех, а потом, когда у некоторых из них это получилось, он за это дома их наказывал. Его поглощала зависть.
Сам Киран говорил, что его отец не был хорошим человеком и когда его не было поблизости, им было намного лучше. Кем-то значимым он перестал быть для актера, когда ему было 15 лет. Он вспомнил, что как-то его отца не было 3 недели, но никто из детей так и не просил, где папа.
Начало звездного пути
Киран Калкин в фильме "Один дома 2. / Фото: thevoicemag.ru
Калкин-старший хотел, чтобы как можно больше его детей сделали карьеру в кино, поэтому Киран, как и Маколей, начал очень рано участвовать в съемках. Изначально ему доставались роли второго плана. Одной из таких была роль Фуллера в фильме «Один дома».
Все это время он находился в тени своего старшего уже мега-популярного брата Маколея.
Также Кирана можно заметить в одной из самых ярких картин конца 90-х «Это все она» с Фредди Принцем-младшим.
Жизнь Кирана начала меняться после роли в картине «Игби идет ко дну». С финансовой точки зрения фильм назвать успешным нельзя, но вот мимо СМИ он не прошел. После его выхода журналисты начали писать о том, что младший брат Малолея начал взрослеть. Этот проект, по словам Кирана, многое ему дал и многому научил.
Постер фильма «Игби идет ко дну». / Фото: afisha.ru
Ведь пятинедельные съемки заменили ему уроки актерского мастерства.
Что интересно, сам Киран был далеко не в восторге от повышенного внимания, которое он получил после съемок в кино. В то время молодой актер еще не понимал, нравится ли ему сниматься в кино или нет. Он еще не был уверен, на чем именно ему нужно сосредоточиться, но хотя он и находился в некой растерянности это не помешало ему получить свою первую номинацию на премию Золотой глобус.
После этого киран калкин продолжил активно сниматься. Да, в его фильмографии не было слишком громких киноработ, но эти проекты были довольно интересными и хорошими.
Он работал на одной съёмочной площадке с очень известными актерами, вроде Алека Болдуина или Джеффа Дэниелса, правда, сильно успешными назвать их нельзя.
О таланте Кирана Калкина заговорили снова после фильма «Скотт Пилигрим против всех».
Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех». / Фото: kinoriu.ru
И хотя у него снова была второстепенна данная роль, об эпизоде с его участием говорили исключительно в положительном ключе и называли его украшением этого кинофильма. Интересно, что первоначально ему пришлось отказаться от участия в съемках, потому что его сестру сбила нас смерть машина. Такое горе не позволило Кирану продолжать работу. Конечно, он сожалел об этом. О том, что Калкин расстроен узнал режиссер картины Эдгар Райт, он позвонил ему и сказал, что роль его.
Лучшая роль (пока что)
Киран Калкин в сериале "Наследники". / Фото: great-peoples.ru
В 2023 году вышел последний сезон известного американского сериала «Наследники». Проект был очень популярен и собрал целую армию поклонников. Но на заре создания проекта никто даже не мог подумать что зрители настолько полюбят эту историю.
В центре сюжета история медиамагната Логана Роя. Бизнесмен намерен пойти в отставку и передать кому-то из своих детей управление компанией. Наследники не знают, кому достанется вся власть и начинают ожесточенную борьбу, каждый хочет показать, что он достоин этого места, они всеми силами пытаются впечатлить отца. Но когда отец взглянул на своих приемников под другим углом, оценил их способности и умения, то резко изменил мнение и в семье начался раздор.
Сериал "Наследники". / Фото: great-peoples.ru
В сериале у Кирана Калкина очень заметная роль. Он играет самого младшего из наследников - Романа. Этот парень очень избалован, инфантилен, любит неприличные шутки и, словно, не хочет взрослеть.
Кажется, что эта роль была написана именно для Кирана. Да никто и не сомневался, что он идеально впишется в проект и отыграет на все сто.
В пилотном эпизоде есть момент, где герои сериала обсуждают изменения в трастовом фонде. Во время оживлённой дискуссии Роман просто лежит на диване. Таким образом очень ярко иллюстрируются отношения парня к своей семье, сценарист вспоминает, что Кирану с самого начала удалось отлично прочувствовать своего персонажа и вжиться в роль.
Киран Калкин. / Фото: gettyimages
Киран Калкин - яркий пример прирожденного таланта, которому не требуются дополнительные курсы актерского мастерства и в сериале «Наследники» он смог продемонстрировать весь спектр своих актерских способностей на съемках именно этого сериала впервые он попробовал импровизировать и многие спонтанно сказанные им реплики вошли в итоговую версию сериала.
Роман Рой благодаря блистательной работе Калкина раскрываются совершенно с разных сторон. Да, изначально он может показаться эдаким шутом, но чем дальше смотришь сериал, тем больше он открывается для зрителя именно благодаря обаянию Кирана Калкина. Даже самые ужасные шутки со слов с уст его героя звучат так, что зритель начитает смеяться.
Киран Калкин в сериале "Наследники". / Фото: mensnow.ru
Именно сериал наследники дал Кирану Калкину понять в его 36 лет после 30 лет в Голливуде, чего он хочет в этой жизни, а хочет он сниматься в кино. И у него большое будущее в кино.
Можно смело сказать, что Кирану Калкину повезло больше, чем его старшему брату Маколею. На него не обрушилась огромная всемирная слава в столь юном возрасте, он получил настоящее признание, когда уже был сформировавшимся человеком, а не маленьким ребенком. Ведь слава - это не только деньги, узнаваемость и влияние, это еще и невероятные сложности и проблемы с ментальным здоровьем.
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