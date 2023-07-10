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«Только для белых»: Как жилось темнокожим американцам во времена расовой дискриминации в США


«Только для белых»: Как жилось темнокожим американцам во времена расовой дискриминации в США


Сложно поверить, но ещё 50 лет назад на юге США шла борьба за расовое равенство. Ведь в те годы американское законодательство ограничивало афроамериканцев в свободах и правах. На улицах повсюду можно было видеть таблички «Для белых мужчин», «Для цветных женщин». Были и негласные правила. Так, афроамериканцы должны были уступать на улицах дорогу белым и склонять голову. Людей с разным цветом кожи разделяли в школах, ресторанах и в других общественных местах. О том, как жилось афроамериканцам в США в то время – фотографии в этом обзоре.

1. «Белые» и «Чёрные»


В 1960-е годы США начало проводить политику сегрегации.

В 1960-е годы США начало проводить политику сегрегации.

 

2. Раздельное обучение для афроамериканского населения


Отдельная группа учеников для афроамериканского населения.

Отдельная группа учеников для афроамериканского населения.

 

3. Только для белых!


«Только для белых»: Как жилось темнокожим американцам во времена расовой дискриминации в США

«Мы хотим белых арендаторов в нашем Белом сообществе».

 

4. Жизнь по правилам


Указатель «Комната ожидания для афроамериканцев».

Указатель «Комната ожидания для афроамериканцев».

 

5. «Спасите наших детей...»


Автомобиль с флагами США и Конфедерации. США, Теннесси, Нашвилл, 1956 год.

Автомобиль с флагами США и Конфедерации. США, Теннесси, Нашвилл, 1956 год.

 

6. «Мать современного движения за гражданские права»


Арест Розы Паркс и проведение проведение дактилоскопической экспертизы.

Арест Розы Паркс и проведение проведение дактилоскопической экспертизы.

 

7. Акция протеста


Бадди Траммелл, Макс Стайлз и Томми Сандерс.

Бадди Траммелл, Макс Стайлз и Томми Сандерс.

 

8. Разграничения в общественном транспорте


Афроамериканцы сидят в конце автобуса в соответствии с законом о сегрегации Южной Каролины.

Афроамериканцы сидят в конце автобуса в соответствии с законом о сегрегации Южной Каролины.

 

9. Протест против десегрегации


Автомобиль, который был расписан протестующими против десегрегации средней школы Мэнсфилда в Далласе.

Автомобиль, который был расписан протестующими против десегрегации средней школы Мэнсфилда в Далласе.

 

10. Массовые беспорядки


Протесты против совместного обучения белых и афроамериканцев в школах США.

Протесты против совместного обучения белых и афроамериканцев в школах США.

 

11. Девятка из Литл-Рока


Девять чернокожих учащихся из города Литл-Рок штата Арканзас.

Девять чернокожих учащихся из города Литл-Рок штата Арканзас.

 

12. «Интеграция — смертный грех»


Демонстрация против совместного обучения в школе.

Демонстрация против совместного обучения в школе.

 

13. Последствия массовых беспорядков


Полиция осматривает обломки разрушенной гимназии после массовых беспорядков.

Полиция осматривает обломки разрушенной гимназии после массовых беспорядков.

 

14. Ломая стереотипы


Афроамереканец в общественном бассейне для белого населения.

Афроамереканец в общественном бассейне для белого населения.

 

15. Против расизма


Расовая дискриминация. США, Литл-Рок, Арканзас, 1958 год.

Расовая дискриминация. США, Литл-Рок, Арканзас, 1958 год.

 

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«Только для белых»: Как жилось темнокожим американцам во времена расовой дискриминации в США

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«Только для белых»: Как жилось темнокожим американцам во времена расовой дискриминации в СШАПодписаться на мой Instagram
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