Благодаря какому «волшебству» горные козлы умудряются передвигаться по отвесным склонам

Козел – животное абсолютно удивительное и при этом практически незаменимое в сельском хозяйстве. Интересный факт: домашняя коза (Capra hircus) – одно из первых животных, прирученных человеком. При этом в европейской культуре коза заработала неоднозначную репутацию: пугающие «противоестественные» зрачки, неприятный звук и, конечно же, феноменальная способность залазить куда не следует! Все это в разные времена заставляло считать козу едва ли не сатанинским отродьем. Однако, сегодня речь пойдет исключительно об «альпийских» дарованиях животного.
Козы на дереве. /Фото: vsegda-pomnim.com.
Хоть дикие, хоть домашние козы – прекрасные альпинисты. Для копытного животного коза обладает какой-то просто невероятной способностью залазить туда, куда с трудом без специального снаряжения забралось бы большинство людей. Так, козы прекрасно лазят по отвесным скалам, оврагам и даже могут взбираться на некоторые деревья! Не испытать удивления, когда застаешь такую сцену в первый раз – практически невозможно. Но в чем же кроется секрет поразительных навыков рогатого животного?
В поисках еды готова на те еще подвиги! /Фото: bangkokbook.ru.
На самом деле весь секрет кроется в копытах нашего героя. Дело в том, что у козы они не самые обычные. Каждое копыто зверя делится на две узкие твердые по контуру части. В центре каждой такой половинки находится мягкий участок. Когда животное наступает копытом на что-то твердое, мягкая подушечка проваливается, позволяя козе весьма надежно зацепиться за выступ. Благодаря этому обеспечивается отличное сцепление козьих копыт и твердой поверхности. В добавок, козы обладают очень сильными конечностями, отличной координацией движений, а еще у них отсутствует привычный каждому человеку страх перед высотой.
Весь секрет в копытах! /Фото: thesouthshow.com.
Но зачем козы в принципе куда-то лазят? На скальные кручи и ветки деревьев козу влечет банальный поиск пропитания! Так, например, в интернете широко распространены фотографии домашних коз, лазящих по деревьям. Самые известные из них сделаны в Марокко. При этом не нужно думать, что козы никогда не срываются с высоких ветвей и уступов. Подробную статистику подобных инцидентов хотя бы для домашних животных никто не ведет., по словам зоологов падают козы с большой высоты с пугающей регулярностью. Далеко не всегда козы в подобных инцидентах гибнут или что-то ломают. Чаще всего животное сталкивается лишь с ушибами и вывихами конечностей.
Именно копыта позволяют козе творить чудеса. /Фото: chickensmoothie.com.
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