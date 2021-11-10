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Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацци


Мировые знаменитости на провокационных фотографиях Марка Селигера.

Мировые знаменитости на провокационных фотографиях Марка Селигера.

Марк Селигер – любимый фотограф мировых знаменитостей. В Голливуде говорят: если хочешь добиться успеха, сделай несколько фото у Марка Селигера. Известные музыканты и актёры на его снимках всегда выглядят провокационно и смело. Он снял 125 обложек для Rolling Stone, его фотографии красовались на обложках Elle, GQ, Vanity Fair и Vogue.

1. Дрю Бэрримор


Известная американская актриса, продюсер и кинорежиссёр.

Известная американская актриса, продюсер и кинорежиссёр.

 

2. Шарлиз Терон


Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацци

Главная красавица Голливуда.

 

3. Хью Лори


Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацци

Британский актер, знакомый публике во всем мире по телесериалу «Доктор Хаус».

 

4. Дэвид Духовны


Американский актёр, писатель и музыкант.

Американский актёр, писатель и музыкант.

 

5. Кристина Агилера


Певица и актриса, которая по праву считается одной из самых голосистых блондинок планеты.

Певица и актриса, которая по праву считается одной из самых голосистых блондинок планеты.

 

6. Анджелина Джоли


Американская актриса и фотомодель.

Американская актриса и фотомодель.

 

7. Лив Тайлер


Знаменитая американская киноактриса и фотомодель.

Знаменитая американская киноактриса и фотомодель.

 

8. Джейк Джилленхол


Актёр, который начал сниматься уже в одиннадцать лет.

Актёр, который начал сниматься уже в одиннадцать лет.

 

9. Джонни Депп


Звезда Голливуда Джонни Депп.

Звезда Голливуда Джонни Депп.

 

10. Энн Хэтэуэй


Хрупкая красавица, которая покорила Голливуд в 15 лет.

Хрупкая красавица, которая покорила Голливуд в 15 лет.

 

11. Обнажённая Дрю Бэрримор


Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацци

«Ангел и демон».

 

12. Мария де ла Пас Элизабет София Адриана де ла Уэрта


Американская актриса и модель.

Американская актриса и модель.

 

13. Марион Котийяр


Французская актриса театра и кино.

Французская актриса театра и кино.

 

14. Майкл Стайп


Лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.

Лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.

 

15. Рэй Чарльз


Популярный американский эстрадный певец и пианист.

Популярный американский эстрадный певец и пианист.

 

16. Джулия Робертс


Знаменитая американская актриса с обезоруживающей внешностью.

Знаменитая американская актриса с обезоруживающей внешностью.

 

17. Леонардо Ди Каприо


Известный американский актер, кинопродюсер и активный защитник природы.

Известный американский актер, кинопродюсер и активный защитник природы.

 

18. Джейк Джилленхол


Американский актер, лауреат премии BAFTA и номинант на «Оскар».

Американский актер, лауреат премии BAFTA и номинант на «Оскар».

 

19. Стивен Спилберг


Один из самых успешных кинорежиссёров США в истории.

Один из самых успешных кинорежиссёров США в истории.

 

20. Кристи Тарлингтон


Американская топ-модель.

Американская топ-модель.

 

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Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацци

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Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацциПодписаться на мой Instagram
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