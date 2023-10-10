Хай-дайвинг — это спортивная дисциплина, смысл которой состоит в прыжках в воду с максимально возможной высоты. В случае Казани, таким местом является 27-метровая башня в центре города. Именно здесь состоялся очередной чемпионат мира по водным видам спорта. Предлагаем ознакомиться с самыми эффектными снимками финальных выступлений участников соревнований по хай-дайвингу.
Феноменальный прыжок Михала Навратила из Чехии в стиле Супермена.
Анатолий Шаботенко совершает прыжок на фоне достопримечательностей Казани.
Очередной чемпионат мира по водным видам спорта прошёл в одном из красивейших городов России — Казани.
Выступления хай-дайверов были самыми зрелищными.
Финальные соревнования по хай-дайвингу на чемпионат мира по водным видам спорта в Казани.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире
Хай-дайвинг — это спортивная дисциплина, смысл которой состоит в прыжках в воду с максимально возможной высоты. В случае Казани, таким местом является 27-метровая башня в центре города. Именно здесь состоялся очередной чемпионат мира по водным видам спорта. Предлагаем ознакомиться с самыми эффектными снимками финальных выступлений участников соревнований по хай-дайвингу.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии