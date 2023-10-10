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Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — это спортивная дисциплина, смысл которой состоит в прыжках в воду с максимально возможной высоты. В случае Казани, таким местом является 27-метровая башня в центре города. Именно здесь состоялся очередной чемпионат мира по водным видам спорта. Предлагаем ознакомиться с самыми эффектными снимками финальных выступлений участников соревнований по хай-дайвингу.

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Феноменальный прыжок Михала Навратила из Чехии в стиле Супермена.

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Анатолий Шаботенко совершает прыжок на фоне достопримечательностей Казани.

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Очередной чемпионат мира по водным видам спорта прошёл в одном из красивейших городов России — Казани.

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Выступления хай-дайверов были самыми зрелищными.

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Финальные соревнования по хай-дайвингу на чемпионат мира по водным видам спорта в Казани.

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

Хай-дайвинг — пожалуй самый зрелищный спорт в мире

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г. Казань

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