10 мифологических божеств, помогающих простым смертным в сердечных делах

Древние боги любви и похоти.

Святого Валентина во многих странах сегодня считают покровителем всех влюблённых. Но в разных культурах в разное время существовали свои божества, отвечавших за любовь и брак. Мы собрали 10-ку богов, которые, если верить мифологии, помогают людям в сердечных делах.