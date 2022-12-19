Неизвестные мутации нашего тела

Глубоко внутри мы все Люди Икс.
В вашем теле есть мутации, о которых вы не знали просто потому, что это обычная черта современного человека, или потому, что не видели в этом приобретённую особенность.
Хотя в некотором смысле это относится ко всему в нас. Проследите эволюцию человека, и вы увидите, что любое свойство, которым мы обладаем, появилось благодаря мутации.
Но сейчас мы говорим о последних изменениях в генах человека.
Итак, вот несколько особенностей, которых не было у наших предков.
Возможность усваивать молоко
Около 10 000 лет назад, когда европейцы одомашнили коров, мутация в гене МСМ6 позволила людям производить фермент лактаза. Это позволило им пить коровье молоко.
В других сельскохозяйственных обществах, например в Индии, возможность усваивать молоко развивалась параллельно в то же время.
Мы воспринимаем как должное, что большинство людей могут пить молоко, но это не та способность, которая было у нас изначально.
Бесполезный зуб мудрости
Зубы мудрости — кошмар, особенно когда для их удаления нужна операция. И, по большей части, для современных людей они бесполезны.
Но нужны они были предкам человека, которые имели крупные моляры для пережёвывания твердых растений, составлявших большую часть их диеты. Современные люди едят специально выведенные, мягкие сорта овощей, поэтому наши челюсти более узкие, и третий ряд моляров начинает исчезать у нашего вида за ненадобностью.
Около 40 процентов азиатов, 45 процентов эскимосов, 25 процентов европейцев и 11 процентов негров не имеют ни одного третьего моляра.
Поэтому если у вас их нет, не думайте, что вы что-то потеряли.
Выяснилось, что эта мутация началась около 350 000 лет назад, что установлено благодаря окаменелостям из Китая с отсутствующими третьими молярами.
Рыжие волосы
Одна из наиболее известных мутаций.
Только четыре или пять процентов людей имеют эту мутацию, и люди в Северной Европе имеют больше шансов получить её. Это, вероятно, связано с усилением этого гена благодаря положительному отбору или из-за отсутствия отрицательного отбора в холодном климате.
Некоторые обеспокоены тем, что этот регрессивный ген может исчезнуть из-за глобализации, увеличения разнообразия генетических вариаций или из-за изменения климатических условий.
Голубые глаза
Всего у восьми процентов людей в мире голубой цвет глаз, и появился он недавно по меркам эволюции — от 6 000 до 10 000 лет назад. Раньше у всех людей глаза были карие, а первый голубоглазый человек в истории, судя по всему, жил в Европе.
Изменение цвета глаз произошло из-за мутации гена, который сейчас называется ОСА2. Эта мутация повлияла на количество пигмента, производимого организмом человека, что позволило создавать разные оттенки коричневого, и, в итоге, привело к появлению других цветов.
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