Неизвестные мутации нашего тела

Глубоко внутри мы все Люди Икс.







В вашем теле есть мутации, о которых вы не знали просто потому, что это обычная черта современного человека, или потому, что не видели в этом приобретённую особенность.



Хотя в некотором смысле это относится ко всему в нас. Проследите эволюцию человека, и вы увидите, что любое свойство, которым мы обладаем, появилось благодаря мутации.



Но сейчас мы говорим о последних изменениях в генах человека.



Итак, вот несколько особенностей, которых не было у наших предков.



Возможность усваивать молоко

Бесполезный зуб мудрости

Рыжие волосы

Голубые глаза