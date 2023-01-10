Штаб-квартира экстрасенсов и центр матриархата: 11 нетривиальных городов планеты

На планете насчитываются миллионы городов, каждый из которых имеет свою особую ауру и изюминку. Это может быть долгая насыщенная история или инновационные технологии в его инфраструктуре. Город может быть центром экономической или культурной жизни, а может слыть тихой гаванью, где нет лишней суеты. Но есть такие точки на карте мира, которые настолько необычные, что порой не сразу поверишь в их существование. Вашему вниманию 11 самых странных городов на планете.
1. Те-Виллиджис (США) – город гольфмобилей
Город, где гольфмобилей больше, чем обычных машин. /Фото: samanthamerritt.org
Этот американский городок можно смело назвать райским местом для пенсионеров. Те-Виллиджис расположен в штате Флорида, а его население составляет примерно 100 тысяч человек. Внешне он ничем не отличается от типичного населенного пункта США: в нем есть рестораны и отели, торговые центры, хорошая инфраструктура и все необходимые для комфортной жизни учреждения.
Однако первое, что бросается в глаза при попадании в это место - огромное количество гольфмобилей, которые здесь можно встретить едва ли не чаще, чем обычные машины. Именно на них ездят пенсионеры, составляющие большинство в этом городе. Оказывается, в Те-Виллиджис действует правило: в нем не могут жить дети младше 12 лет, а в каждом доме обязательно должен проживать человек старше 55 лет. Правда, поговаривают, что без скандалов и даже драк жизнь не обходится и в этом с виду мирном городке.
2. Уиттиер (США) – город, в котором всего один дом
Все жители этого места живут в многоэтажке...одной на всех. /Фото: my-travel.one
История этого городка, расположенного в штате Аляска, весьма оригинальна. Сам населенный пункт, по сути, состоит из одного-единственного дома, а его население почти в полном объеме - 220 человек - проживает именно в этом здании под названием Begich Towers. Сооружение было построено больше полувека лет назад в качестве армейской казармы.
А сегодня Begich Towers вмещает в себя не только жилые квартиры, но и магазин, почту, церковь, больницу, школу и даже полицейский участок. Да и сам городок весьма примечателен даже погодой: летом солнце не заходит за горизонт в течение 22 часов в сутки и жизнь, зато зимой может выпасть до шести метров снега. Неудивительно, что жизнь в этом месте кипит буквально каждую секунду.
3. Колма (США) – город, где кладбищ больше, чем домов
Город, где живые уступают по количеству ушедшим. /Фото: roam.ru
Калифорнийский город Колма примечателен прежде всего своим неофициальным названием - «город душ». А все потому, что большинство его «жителей»...уже давно покинули этот мир. Все дело в том, что огромная территория города отведена под кладбища. Причем пропорции весьма внушительные: по информации Novate.ru, при населении в полторы тысяч человек захоронений там насчитывается примерно полтора миллиона.
Причиной этой странной тенденции явилась, как ни странно, золотая лихорадка. Тогда люди десятками тысяч потянулись в Сан-Франциско, но смертность в те времена была слишком высокой, поэтому к концу 1880-х годов все 26 кладбищ города были заполнены. Поэтому захоронения стали проводить в ближайшем населенном пункте, коим оказалась как раз Колма, а в самом Сан-Франциско хоронить кого-то запретили. Но и на этом не остановились: в 1914 году ранее погребенных в большом городе людей также перенесли в Колму, и с тех пор количество живых так и не превысило количество усопших.
4. Ордос (Китай) – город, который остается «призраком»
Китайский город-призрак поневоле. /Фото: pikabu.ru
Ордос был одним из амбициозных строительных проектов, однако в реальности превратился в город-призрак. А произошло это так: этот населенный пункт стали возводить с расчетом на то, что в нем будут жить около миллиона человек. Соответственно, и масштабы строящихся объектов были весьма внушительными: огромное количество многоэтажек и широкие дороги.
Однако на деле ожидания застройщика не оправдались совершенно: квартиры оказались слишком дорогими, а спрос на жилье - слишком низким. И хотя город все же потихоньку заполняется жителями, но процесс этот слишком медленный, а потому Ордос выглядит пустующим и практически неживым.
5. Лонгйир (Норвегия) – город, в котором нельзя уходить в мир иной
А вот в этом месте кладбища как раз не сыскать. /Фото: amsterdamtravel.ru
Лонгйир, расположенный на территории Норвегии, является наиболее северным населенным пунктом на планете, а его население составляет около тысячи человек. На первый взгляд кажется, что этот город похож на тысячи других, имея ту же самую инфраструктуру, заселенный людьми и живущий как все. Однако есть одна маленькая деталь, которая все-таки отличает Лонгйир от других мест жительства: там категорически запрещено...умирать.
В городе нет кладбищ, похорон там тоже не проводят по решению властей, даже если кто-то все-таки отошел в мир иной в его пределах. Если же какой-то житель безнадежно болен, его стараются отвезти в другое место. Причины столь необычного решения довольно прагматичны: в самом северном городе слишком холодно, а потому тела усопших не могут разложиться. Соответственно, если причиной смерти этого человека стал какой-то вирус или инфекция, слишком велика вероятность, что его останки станут причиной заражения живых.
6. Ноива ду Кордейру (Бразилия) – город матриархального общества
Город, где феминизм - это стиль жизни. /Фото: masterokblog.ru
Этот городок появился на карте Бразилии в 1891 году, а основательницей его стала женщина, причем непростая - она была исключена из общины за супружескую измену. Это обстоятельство серьезно отразилось на тех устоях, которые соблюдаются на его территории. На сегодняшний день в Ноива ду Кордейру проживает около 600 человек, а большинство из них – это женщины.
И именно они являются управительницами в городе. Жителей мужского пола там, конечно, не ущемляют в правах, однако они обязаны приспособиться к тем устоям общины, которые там процветают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что это место называют центром матриархального строя.
7. Ауровиль (Индия) – экспериментальный город-утопия
Индийский город идеального общества. /Фото: nat-geo.ru
В индийском штате Тамилнад в 1968 году появился город Ауровиль. Он отличается не только оригинальной архитектурой, но и теми устоями общества, которые там проповедуются. Жители Ауровиля не разделяют друг друга по религиозным верованиям, национальности и политическим предпочтениям.
Кроме того, в городе нет денежного оборота, а медицинские услуги, спорт, образование и досуг ауровильцы получают бесплатно. Население Ауровиля - 2,5 тыс. человек, которые приехали из 45 стран, а живут они в особых садах-общинах, которые называются братствами. Феномен Ауровиля возник не сам по себе: он является своего рода экспериментом по формированию многонационального общества и существует он под эгидой ЮНЕСКО.
8. Миякедзима (Япония) – город, где ходят с противогазом в кармане
Остров, где без противогаза на улицу не выходят. /Фото: фриляндия.рф
Этот японский островной город имеет одну достопримечательность: прямо посередине расположился действующий вулкан Ояма. В начале столетия произошло его извержение, и жителей острова было решено эвакуировать. Через четыре года населению позволили вернуться, несмотря на то, что ядовитые газы из кратера вулкана не прекращаются.
Именно это и стало причиной появления еще одной особенности жизни в городе. Из-за периодических выбросов вулканического газа и пепла жители Миякедзиму постоянно носят с собой противогазы. Это же касается и немногочисленных туристов, любителей острых ощущений: они приобретают средства защиты у местных, а по специальному сигналу должны надеть их.
9. Монови (США) – город одного гражданина
Город с единственной жительницей. /Фото: howmade.ru
Монови расположен в штате Небраска, а его отличительной чертой является тот факт, что в нем живет один-единственный человек - Элси Эйлер. Этой милой женщине уже 84 года, но городок покидать она не хочет, ведь там она прожила всю свою жизнь вместе со своим мужем вплоть до его кончины. Кстати, он был предпоследним жителем Монови. Но миссис Эйлер не скучает там в одиночестве: она ежедневно открывает бар, куда съезжаются жители близлежащих городов - их она знает много лет и считает своей семьей.
10. Лили Дейл (США) – штаб-квартира экстрасенсов
Город для сбора экстрасенсов со всего мира. /Фото: amazon.com
В небольшом городке Лили Дейл в штате Нью-Йорк проживает всего 275 человек. Зато ежегодно на короткий срок туда приезжает более 20 тысяч. И все они не простые люди, а самые настоящие экстрасенсы, либо же просто те, кто верит в загробную жизнь или умеет общаться с духами. Именно в Лили Дейле для них проводятся специальные семинары и тренинги, куда съезжаются люди со сверхъестественными способностями с любого уголка планеты, где делятся опытом.
11. Кубер-Педи (Австралия) - город под землей
В центре Австралии слишком жарко, удобнее жить под землей. /Фото: youtube.com
Австралия - материк жаркий, поэтому нет ничего удивительного в том, что там не во всех местах комфортно жить. Однако есть одно место, где люди научились бороться с высокими температурами, хоть и несколько нетривиальным способом. Речь идет о городке Кубер-Педи, который находится едва ли не в центре материка. Температуры там запредельные, поэтому люди решили жить прямо под жарким песком. В настоящем подземном городе на сегодняшний день проживает чуть более полутора тысяч человек, и они абсолютно довольны жизнью.
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