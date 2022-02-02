Юстиниан и Феодора: святой император и раскаявшаяся грешница.
История поздней Римской (Византийской) империи изобилует примерами головокружительных взлетов - нередко у вершины власти оказывались вчерашние солдаты, крестьяне, конюхи...Симбиоз аристократического и военно-демократического общества породил к жизни уникальную систему государственности, которая существовала более тысячи лет и подарила миру уникальную историю союза императора Юстиниана и Феодоры.
Святая Феодора на древней мозаике. / Фото: m.epochtimes.ru
Юстиниан был сыном иллирийского крестьянина. Его дядя, Юстин, начал карьеру простым солдатом и добился при императоре Анастасии значительных карьерных высот и личного доверия императора. После смерти Анастасия ему удалось занять императорский престол. Так как наследников у Юстина не было, он вызывает своего племянника из провинции. В возрасте 25 лет Юстиниан прибывает в Константинополь и начинает изучать римское право, богословие, философию и риторику. Постепенно дядя начинает привлекать его к делам государственного управления, подготавливая Юстиниана в качестве наследника.
Император Юстиниан на древней мозаике. / Фото: vizkov.org
Феодора родилась на Кипре в простой семье - ее отец (по другим данным отчим) был сторожем в цирке или зверинце. С ранних лет она вращалась в актерской среде и с 12 лет сама играет на сцене. В 15 лет она расцветает и становится эталоном женской красоты - "...пышные белокурые волосы вились локонами, рот с сочными пурпурными губами на матовом лице казался пламенной магнолией, а большие глаза цвета морской волны манили к себе точно волшебное пение сирены". Ее красота привлекает множество мужчин и она становится гетерой. Судя по отзывам современников, она была не слишком разборчива в связях и число ее любовных связей исчислялись сотнями.
Святая чета на древней мозаике. / Фото: cryptohistory.info
Ходили легенды о ее любовной ненасытности. Успех мужчин приводит ее в постель к префекту провинции, который вскоре изгоняет Феодору. Она оказывается в Александрии египетской, где зарабатывает на жизнь проституцией. Именно там она знакомится с учением монофизитов (христианское течение), которое изменяет ее мировоззрение. Она кается в своих грехах и возвращается в Константинополь в возрасте 24 лет, где ведет скромный образ жизни, стараясь своим благочестием искупить грехи бурной молодости.
Древняя мозаика./фото: tamada-tost.ru
Где и как познакомились Юстиниан и Феодора неизвестно. Однозначно то, что она произвела на будущего императора неизгладимое впечатление. Несмотря на ее бурное прошлое и дурную славу, Юстиниан собирается жениться на ней. Он сумел преодолеть все преграды на этом пути: добиться согласия своей консервативной матери, изменить существующее законодательство, по которому запрещались браки аристократии и актрис, заставить смириться общественное мнение столицы и признать этот брак. Перед своей смертью Юстин возложил на супругов титул "августейших", объявив их официальными наследниками. Таким образом в527 году н.э. во главе одного из величайших государств той эпохи становятся сын крестьянина и бывшая блудница.
1 Фоллис (бронза) Римская империя 337г.-340г. / Фото: coinshome.net
Юстиниан обладал огромными амбициями. В его планы входило восстановление Римской империи в прежних границах. Во всех начинаниях он старался достичь и превзойти великих деятелей прошлого. Он проводит активную внешнюю политику - укрепил на Востоке границы империи после удачной войны с персидским царством, завоевывает Северную Африку и часть Испании у вандалов, восстанавливает императорскую власть в Италии. Во время его правления ведется активное строительство портов, городов, крепостей. Для ведения войн и строительства Юстиниан увеличивает налоговое бремя, что приводит в 532 году к народному бунту, известному как "Ника".
София константинопольская. / Фото: pobedpix.com
Константинополь охватил хаос, огромное количество народа вышли на улицы города с требованием смены власти. Юстиниан был растерян, подавлен и хотел бежать из города, но Феодора удерживает его. "Лучший саван - императорский пурпур!",- этими словами она смогла призвать императора к решительным действиям. Восстание было жестоко подавлено верными войсками, власть над городом восстановлена. Во время восстания был разрушен собор Святой Софии, который был перестроен. Спустя 5 лет, в 537 году, он был открыт. Собор, по замыслу Юстиниана, должен был олицетворять собой величие империи. Его богатство и великолепие поражают и сегодня. По легенде, когда Юстиниан впервые вошел в собор, он воскликнул: "Соломон - я превзошел тебя!!!"
Юстиниан, Феодора, Велизарий и Мунд. / Фото: http://strategwar.ru
Юстиниан никогда не скрывал, а иногда даже подчеркивал, что все его решения он согласовывает со своей супругой. Феодора является официальной соправительницей. Она ведет активную дипломатическую переписку, является участницей государственных советов, кадровые назначения на ответственные должности не принимаются без ее согласия. Благодаря ее заступничеству и покровительству Велизарий - лучший полководец Юстиниана, несмотря на зависть и доносы недоброжелателей, остается на свободе. При составлении знаменитого "юстинианова кодекса", она добилась многих прав и свобод для женщин, пытаясь законодательно защитить их от мужского произвола. При ее поддержке строится женский монастырь для бывших куртизанок.
Дела давно минувших дней. / Фото: cointalk.com
Феодора вмешивается в религиозную политику, поддерживая монофизитство, которое официально было признано еретическим течением. В своем образе жизни они резко отличались друг от друга. Император предпочитал аскетичный образ жизни - часто постился, много работал, проводил жизнь в постоянном движении и заботах. Феодора любила роскошь и пышные церемонии, предпочитала ночной образ жизни, поздние застолья и дневной сон, но всегда следила за своей красотой и при помощи благовоний и мазей сохранила ее до самой смерти. Императрица была злопамятным и жестоким врагом - многие ее недоброжелатели и свидетели прошлой жизни скончались в застенках темниц или погибли от рук наемных убийц.
Феодора (Маргарита Терехова) в фильме «Русь изначальная»./фото: xsp.ru
При всей полярности характеров они сохранили свои чувства до конца своих дней и хранили друг другу верность. Феодора умерла в 548 году, предположительно от рака. Юстиниан пережил ее на 17 лет, но повторно так и не женился. До конца своих дней он сохранил любовь к ней, посвятив ее имени названия храмов, городов, провинций. Детей они не имели. Оба супруга были канонизированы православной церковью.
Феодора в компьютерных играх(Civ5)./фото: ru.civilopedia.wikia.com
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