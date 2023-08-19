Сокровища барахолки: Как найти свой клад на блошином рынке

В наше время за сокровищами совсем необязательно отправляться в далекое путешествие на дальние континенты, достаточно просто приехать на местную барахолку. Вот где настоящие Эльдорадо и Клондайк в одном флаконе. Вы просто ходите по рядам с барахлом и ищете свое сокровище, ведь оно лежит у вас буквально под ногами - главное не пройти мимо.
В этой подборке вы не найдете волшебных сказок про артефакты, купленные за сто рублей и проданные за миллионы долларов. Подобные истории, конечно, случаются, но крайне редко. Речь пойдет лишь о реальных находках на барахолке, которые еще недавно лежали на прилавках продавцов.
Важно, что все это - абсолютно легальные и не запрещенные законом вещи, на приобретении которых можно честно получать прибыль. Главное - постоянно развиваться, узнавать новое и верить в свою удачу.
Диплом Профсоюзного праздника физкультуры (СССР, 1925 год)
Цена приобретения: 6000 рублей
Рыночная стоимость: 40000-60000 рублей
Диплом Профсоюзного праздника физкультуры (СССР, 1925 год)
Ученые говорят, что интуиция - это сублимированный опыт, и, скорее всего, они правы. Иногда взгляд цепляется за какой-то предмет, и ещё даже толком не понимаешь, что он из себя представляет, но уже четко знаешь - его надо брать.
Как только взгляд упал на этот диплом, сердце сразу ёкнуло - ОНО. В глаза бросилось, что это не типографская печать, а ручная работа, причем приличного качества. Значит документ явно раннего советского периода, ведь именно тогда не хватало печатных дипломов и грамот, и поэтому нередко наградные бумаги заказывали у местных художников. К слову, такой работой не брезговали многие молодые художники того времени, получившие впоследствии широкую известность. А еще размер диплома - А3, очень необычен для подобного рода документов!
Фрагменты диплома Профсоюзного праздника физкультуры (СССР, 1925 год).
Итак, что мы имеем. Диплом за первое место в соревнованиях по стрельбе на Первом Профсоюзном празднике физкультуры СССР 1925 года. (Это же почти 100 лет назад!) Продавец начал с десяти тысяч рублей, но после непродолжительного торга сошлись на шести. В довесок на эту сумму удалось получить еще пару редких советских грамот 1940-го года на украинском языке - предметы специфичные, но пару тысяч каждая стоят в любом случае.
Статья о Профсоюзном празднике физкультуры в газете Смена за октябрь 1925 года.
Затем началась вторая, не менее интересная часть процесса, связанная с идентификацией. По библиотечным архивам бегать смысла нет, достаточно интернета. После непродолжительных поисков нашелся старый выпуск газеты «СМЕНА» за октябрь 1925 года (спасибо добрым людям, которые выкладывают в открытый доступ старые газеты и журналы), в котором целая страница рассказывает о профсоюзном празднике физкультуры. И, бинго! Один из абзацев статьи оказался посвящен соревнованиям по стрельбе, в частности, сормовской металлистке товарищу Бобрищевой, выигравшей первенство среди женщин.
Обычно, раскапывая сведения о приобретении, наталкиваешься на массу разнообразной интересной информации. Вот и данный случай не исключение. Оказывается, на этом спортивном мероприятии впервые в СССР состоялась игра в «живые шахматы», в которых роли фигур исполняли люди в красочных костюмах. Помимо этого основные шахматные фигуры сменили свои названия: короли стали рабочими, ферзи комсомолками, слоны превратились в краскомов, кони во всадников на лошадях, ладьи стали военкорами, а пешки трансформировались в физкультурниц. Вот такие оригинальные забавы были у наших предков почти 100 лет назад.
Информация о владельце диплома.
Итак, все сошлось! Теперь перед нами не просто непонятный диплом, а важный документ, имеющий не только художественную, но и историческую ценность. Коллекционеры с большим удовольствием приобретают такие предметы. Но, кстати, о художественной ценности. В правом нижнем углу диплома присутствует авторская подпись, если вдруг окажется, что нарисовавший диплом художник стал известным, цена диплома может иметь шесть и более нулей.
Но даже пока художник не определен, стоимость такого диплома у коллекционеров будет в интервале 40-60 тысяч рублей. Поистине удачное приобретение!
Игрушечный автомобиль Cadillac Eldorado (СССР, 1979 год)
Цена приобретения: 3000 рублей
Рыночная стоимость: 10000 рублей
Игрушечный автомобиль Cadillac Eldorado (СССР, 1979 год)
Вот скажите, разве можно было спокойно пройти мимо этого, пусть и игрушечного, но все-таки автомобиля? Конечно, нет! Ведь это модель легендарного американского Cadillac Eldorado 1959 года, причем выпущенная в советском Ленинграде в 1979 году. Но об этом я узнал уже позже, а пока просто завис, разглядывая идеальных красоту линий маленького элегантного автомобильчика.
Игрушечный автомобиль Cadillac Eldorado (СССР, 1979 год)
Редкие советские игрушки весьма востребованы как у российских коллекционеров, так и во всем мире. Идеальное состояние машинки прямо кричит, что спрос на нее будет всегда. Получается эдакая «капсула времени» в игрушечном варианте.
Продавец начал с пяти тысяч, быстро опустился до четырех с половиной, но дальше процесс шел весьма туго. В итоге все-таки сговорились на трех тысячах. Важным аргументом при торге стало отсутствие прикрепленного провода для управления машинкой. Но это, не беда. Такой провод можно отыскать и полностью укомплектовать автомобиль.
Рыночная стоимость подобного автомобиля в полной комплектации составляет от 10 тысяч рублей и много выше.
Глобус-копилка (США, середина XX века)
Цена приобретения: 250 рублей
Рыночная стоимость: 8000 рублей
Глобус-копилка
В наше время одноразовых вещей из дешевого китайского пластика начинаешь по-настоящему ценить предметы быта предыдущих поколений, выполненные из качественных материалов, что называется «на века». Я абсолютно уверен, что в ближайшие годы мы окончательно погрязнем в дешевом ширпотребе с алиэкспресса, и в противовес этому цены на качественные винтажные вещи предыдущих поколений вырастут в разы.
К моему восторгу этот глобус-копилка оказался полностью выполненным из металла, сейчас в магазинах ничего подобного не найдешь. Тот случай, когда берешь предмет в руки и понимаешь, что это ВЕЩЬ, которая служила и ещё будет служить не одному поколению.
Глобус-копилка (США, середина XX века)
Жаль, что производство не советское, но это мелочи. Хороший качественный предмет будет стоить денег всегда, где бы он не был создан. Тем более что продавец выставил просто смешную цену в четыреста рублей, а после торга вообще согласился отдать глобус-копилку за двести пятьдесят! Конечно, беру без всяких сомнений.
Уже дома погуглил этот глобус-копилку и раскопал о нем немного информации. Такие глобусы выпускались в США в 50-е годы XX века (Получается, ему уже примерно 70 лет!). Нашел похожий на e-bay за 125$. При цене приобретения 250 рублей, получить винтажную вещь с рыночной ценой 8 тысяч рублей - очень неплохо!
Печной изразец (Россия, Москва, конец XVII века)
Цена приобретения: 15000 рублей
Рыночная стоимость: 40000+ рублей
Печной изразец (Россия, Москва, конец XVII века)
Тот случай, когда деньги играют второстепенную роль, ведь это реальная история нашей страны и нашего народа, которую в данном случае можно запросто подержать в руках. Находки подобных русских изразцов крайне редки, и цены на них сейчас боле-менее приемлемые лишь потому, что такое направление в коллекционировании не имеет широкой огласки.
Этот печной изразец был изготовлен московским мастером 1670-е годы и долгое время украшал печь в доме богатых москвичей того времени. Затем дом был разрушен, и маленький глиняный шедевр пролежал в земле примерно 350 лет, пока его случайно не нашли при очередных земельных работах.
Печной изразец (Россия, Москва, конец XVII века)
Продавец прекрасно понимал, чем он торгует, поэтому надеяться на низкую цену не было никакого смысла. Тем не менее, личная харизма вкупе с уверенным оперированием историческими фактами способны на многое. Цену удалось сбить до пятнадцати тысяч рублей! С одной стороны это много - месячная зарплата простого человека в каком-нибудь неблагополучном регионе, с другой стороны эта цена просто ничто для уникального предмета русского декоративно-прикладного искусства 17 века.
Этот печной изразец всегда станет великолепным аутентичным предметом интерьера, если его заключить в рамку и повесить на стену или поставить в подходящее место. Но понимающие собиратели, готовы отдать в 2-3 раза больше закупочной цены за этот предмет, просто ради обладания им в своей коллекции. Шедевры на дороге не валяются!
Друза граната андродита с эпидотом на обороте
Цена приобретения: 300 рублей
Рыночная стоимость: 2000-3500 рублей
Гранат Андродит
На одном из лотков женщина распродавала вероятно чью-то коллекцию минералов советских времен. Среди кальцита и кварца на себя обратила внимание друза граната. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на обороте у нее еще и присутствует эпидот. Дама за прилавком просила за кристалл всего 300 рублей. Я не стал торговаться и моментально забрал минерал. Как оказалось, чутье не подвело. Коллекционеры минералов готовы давать за подобные друзы с крупными гранатами от двух тысяч рублей и выше.
Удачное приобретение.
Эластоманометр (СССР, вторая половина XX века)
Цена приобретения: 500 рублей
Рыночная стоимость: 4000-5000 рублей
Эластоманометр (СССР, вторая половина 20 века)
Эластоманометр применяется для измерения внутриглазного давления. По сути, это набор из пяти грузиков и специальной линейки, упакованный в защитную коробочку. Я совершенно не представляю, как им пользоваться, тем не менее, при цене продавца в 500 рублей, сразу понятно, что это может быть выгодной сделкой.
Эластоманометр (СССР, вторая половина 20 века)
Недолгие поиски в интернете убедили, что цены на такие наборы начинаются от четырех тысяч рублей и выше. Если учесть, что это коллекционный набор советского производства, то становится понятно, что его коммерческий потенциал ещё значительнее.
Подведем итог
Общая сумма, потраченная на шесть предметов, составила 25 500 рублей. При этом коммерческая стоимость всех приобретений получилась минимум 105-125 тысяч рублей. Неплохой заработок!
Если вам понравился рассказ о моих поисках, оставляйте ваши комментарии и репосты в социальных сетях. Это станет для меня стимулом для продолжения рассказов о крутых находках с барахолки. И поверьте, мне еще есть, о чем рассказать!
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