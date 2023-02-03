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Как Александр Македонский, имея 40 тысяч воинов, смог победить 120 тысяч персов


Как Александр Македонский, имея 40 тысяч воинов, смог победить 120 тысяч персов

В ноябре 333 года до нашей эры македонской войско Александра Великого встретилось с армией персидского царя Дария III при городе Исс на юге Малой Азии. В итоге произошло одно из кровопролитнейших сражений античности, закончившееся разгромом 120-тысячной персидской орды и победой Македонии. Изрубив и исколов бесчисленные полчища восточных варваров, эллины потеряли всего несколько сотен человек, доказав свое абсолютное превосходство. Слишком пафосно? Тогда давайте разбираться, как такое в принципе возможно.

Битва при Иссе - одно из величайших сражений античности. /Фото: blogspot.com.

Битва при Иссе - одно из величайших сражений античности. /Фото: blogspot.com.

 

Когда речь заходит о любом крупном сражении, главный вопрос не в том, «как это возможно», а в том, «было ли подобное в принципе». Битва при Иссе действительно была. И судя по всему, она действительно была весьма крупной по античным меркам. Вот только нужно спросить: а была ли у персов та самая 120-тысячная «орда»? И здесь в пору процитировать классика о том, что «Господь Бог любит большие батальоны».
Многие мифы о битве родились в эпоху Возрождения. /Фото: wargaming.net.

Многие мифы о битве родились в эпоху Возрождения. /Фото: wargaming.net.

 

Очень часто люди, слабо разбирающиеся в военном деле, рассуждая о сражениях вроде битвы при Иссе, любят апеллировать к удаче полководца, драматической разнице в качестве солдат и даже божественному вмешательству! Но все это имеет крайне мало общего с действительностью. Насколько хорошо не будет обученной армия, перевес противника над тобой даже в 1.5 раза – это фактически гарантированное поражение. В битве при Иссе перевес в 3 раза. И такая разница в людях не парируется никакой выучкой, удачей и тактикой. Самый простой пример – Битва при Фермопилах. Персы превосходили греков числом, однако коалиционным силам Эллады в итоге не помогло не выгодное положение, ни «лучшая выучка» (у персов с ней тоже все было в порядке), ни даже то, что греков там было далеко не 300. Закончилось все, как только персы смогли совершить обход войск с тыла.
Никаких 100 тысяч у Дария не было. /Фото: wildfiregames.com.

Никаких 100 тысяч у Дария не было. /Фото: wildfiregames.com.

 

Так что, если бы в битве при Иссе греков было 40 тысяч, а персов 120 тысяч, то последние просто окружили бы своих оппонентов хотя бы с двух сторон и планомерно перебили бы всех до единого. Более того, никаких 100 тысяч у персов и быть то не могло. Почему тогда не 600? Или не 2 млн и бронетанковый корпус РККА из портала времени на подмоге? Персидская империя была великой и хорошо организованной, но все-таки далеко не так хорошо организованной, как, например, Древний Рим. Для сравнения самые крупные и кровопролитные сражения Гражданской войны времен Цезаря редко переваливают за отметку в 25-30 тысяч участников с обеих сторон.
Войско Александра тоже было куда меньше, чем пишут. /Фото: tainav.mirtesen.ru.

Войско Александра тоже было куда меньше, чем пишут. /Фото: tainav.mirtesen.ru.

 

Персы были бы и рады собрать такую орду, но во времена античности такого никто не мог сделать из-за слабой развитости экономики и что еще более важно – логистики. Снабжать армию даже в 5 тысяч было крайне сложно. Те же римляне часто были вынуждены отправлять к месту сбора маршем целые легионы, разделив их на несколько частей для того, чтобы они могли банально прокормиться. И это Рим, с его прекрасно развитой рабовладельческой экономикой и повсюду понастроенными дорогами.
Судя по всему победы удалось достичь кавалерийским обхватом. /Фото: warspot.ru.

Судя по всему победы удалось достичь кавалерийским обхватом. /Фото: warspot.ru.

 

Другой важный момент – фактическая численность формирований. Те, кто служил в армии, об этом знают лучше других. Александр в Малой Азии был не на прогулке. Он воевал, штурмовал города и грабил местность. Его войско постоянно теряло людей (подкрепления, конечно, тоже получали, но все равно между потерями и комплектацией был лаг времени): потери в стычках и боях, потери от ран и болезней, дезертирство, ротация. Наконец, в захваченных городах приходилось оставлять гарнизоны. Все то же самое можно сказать и про армию Дария. Самый простой пример из все той же римской истории для лучшего понимания. В ходе гражданской войны в сражениях часто участвовали легионы с численностью 1/5 от нормального состава. То же самое было и во время походов македонян.
Меньший масштаб не делает битву менее кровопролитной и значимой. /Фото: Pinterest.

Меньший масштаб не делает битву менее кровопролитной и значимой. /Фото: Pinterest.

 

Третий момент – апологетика. Большая часть источников информации о походах Александра – с греческой стороны. А они закономерным образом склонны как и во все остальных эпохи – свои потери уменьшать, вражеские преувеличивать. Тем более, что персы для греков были натурально варварами (хотя и не являлись таковыми и близко). Не изменилось это в ту эпоху, даже несмотря на устремления самого Александра выковать один «народ» в рамках одной империи.
Большая часть тех событий описана победителями. /Фото: blogspot.com.

Большая часть тех событий описана победителями. /Фото: blogspot.com.

 

Так что скорее всего численность персов при Иссе действительно была выше – в конце концов Дарий вряд ли бы пошел в поход без хорошей подготовки, не будучи уверенным хотя бы в частичном успехе. Однако, персов было не драматически больше. Более того и войско Александра было куда жиже, нежели цифра в 40 тысяч. Хорошо, если в его постоянном распоряжении было плюс-минус 10 тысяч воинов. И даже в этом случае едва ли они действовали одним кулаком. А вот разница в потерях действительно могла быть очень сильной. И здесь две причины: первая - пока сражение пехоты идет в составе линии, оба строя несут крайне низкие (чаще всего) невосполнимые потери. Продиктовано это особенностями боя и снаряжения. Вторая – почти 70% потерь античное и средневековое войско несли, когда одна армия начинала бежать с поля и побеждающие принимались резать бегущих.
Все это не преуменьшает достижений Александра. /Фото: ya.ru.

Все это не преуменьшает достижений Александра. /Фото: ya.ru.

 

И здесь мы плавно переходим к вопросу о том, как же Александр победил. Судя по всему, своим любимым приемом: кавалерийским обходом с фланга и ударам в уязвимое место армии противника, который заставлял сыпаться строй пехоты, а затем вызывал панику и бегство у нарушивших порядки бойцов. Собственно, трюк этот практиковал не только Александр Великий, однако очевидно он умел им очень хорошо пользоваться, будучи крайне опытным тактиком и стратегом.

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Как Александр Македонский, имея 40 тысяч воинов, смог победить 120 тысяч персов

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Как Александр Македонский, имея 40 тысяч воинов, смог победить 120 тысяч персовПодписаться на мой Instagram
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