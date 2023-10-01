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20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1»

Фильм «1+1» (оригинальное название «Неприкасаемые»), уже вошедший в золотую коллекцию мирового кинематографа – это фонтан философии, выпитый залпом. Режиссёрам удалось соединить драму и комедию в одной картине, поэтому она полна жизни, доброты и эмоций. После просмотра не остается никаких тяжелых чувств, только легкость и светлая грусть. Это колоссальный заряд оптимизма и веры в жизнь, универсальная панацея от меланхолии.




«1+1» ещё раз напоминает нам, что каждому из нас необходим не столько стерильный уход и безграничное спокойствие, сколько настоящая жизнь, которую не купишь в аптеке.

Картина отличается эстетичностью, ярким сюжетом, талантливой и естественной актёрской игрой, которой веришь охотно и сразу и отличным юмором, вызывающим искренний смех. Она достойна того, чтобы о ней ещё раз вспомнить:

 

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







1. Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь.

2. Боль иногда уходит, но мысли-то остаются.

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







3. Если под музыку не танцуют – это не музыка.

4. – Скажите, Дрисс, как вы думаете, почему людей тянет к искусству?
– Может, потому что это прибыльно?
– Нет, это единственный способ оставить след на земле.

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







5. Может быть, я наивен, но, надеюсь, во мне есть еще что-то хорошее, кроме банковского счета.

6. Все это не дешево, но слава богу, я богатый паралитик.

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







7. Добрый день! Вы позвонили в фонд занятости. К сожалению, все наши линии заняты. Время ожидания – 2 года.

8. – Вы любите живопись?
– Да, очень. Люблю Рафаэля.
– А мне больше нравятся другие черепашки-ниндзя.

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







9. Передайте мистеру Капоне, что мы согласились не согласиться.

10. Снимите халат, а то я как будто в психушке.

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







11. Я как замороженный стейк, который бросают в кипящее масло: ничего не чувствую, но все равно мне плохо.

12. Самое страшное не то, что я в кресле, а то, что я без неё.

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







13. – У вас есть рекомендации?
– Да. Рекомендаций навалом.
– Так. Мы вас слушаем.
– Ну не знаю, «Kool & the Gang», «Earth, Wind and Fire». Очень рекомендую.

14. – Сколько на этом можно срубить?
– Посмотрим!
– «Посмотрим» – это много или мало?

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







15. – Парни с улицы не знают жалости.
– В этом все и дело. Я не хочу, чтобы меня жалели.

16. – А что это играет?
– Это Антонио Вивальди – времена года.
– Аа, это из Тома и Джерри?

17. – Для меня красота не так важна, как духовная связь с человеком.
– С человеком ладно, а если она жаба? Тогда у вас будет душевная связь с жабой.

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино







18. – Ну вот, Филлипе. Я не остаюсь на обед…
– Почему?
– Вы не останетесь один... так получилось, что у вас сейчас свидание.
– Свидание, ты это о чем!?
– Не психуйте, все будет хорошо… только в этот раз вы не сбежите.

19. Не сдавайся, никогда не сдавайся, пока не окончен бой.

20. — Говорят, что скоро отменят сухой закон… Что вы будете делать тогда?
— Пойду выпью.

20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1» интересное кино, кинофильмы, цитаты кино






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