20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1»

Фильм «1+1» (оригинальное название «Неприкасаемые»), уже вошедший в золотую коллекцию мирового кинематографа – это фонтан философии, выпитый залпом. Режиссёрам удалось соединить драму и комедию в одной картине, поэтому она полна жизни, доброты и эмоций. После просмотра не остается никаких тяжелых чувств, только легкость и светлая грусть. Это колоссальный заряд оптимизма и веры в жизнь, универсальная панацея от меланхолии.
«1+1» ещё раз напоминает нам, что каждому из нас необходим не столько стерильный уход и безграничное спокойствие, сколько настоящая жизнь, которую не купишь в аптеке.
Картина отличается эстетичностью, ярким сюжетом, талантливой и естественной актёрской игрой, которой веришь охотно и сразу и отличным юмором, вызывающим искренний смех. Она достойна того, чтобы о ней ещё раз вспомнить:
1. Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь.
2. Боль иногда уходит, но мысли-то остаются.
3. Если под музыку не танцуют – это не музыка.
4. – Скажите, Дрисс, как вы думаете, почему людей тянет к искусству?
– Может, потому что это прибыльно?
– Нет, это единственный способ оставить след на земле.
5. Может быть, я наивен, но, надеюсь, во мне есть еще что-то хорошее, кроме банковского счета.
6. Все это не дешево, но слава богу, я богатый паралитик.
7. Добрый день! Вы позвонили в фонд занятости. К сожалению, все наши линии заняты. Время ожидания – 2 года.
8. – Вы любите живопись?
– Да, очень. Люблю Рафаэля.
– А мне больше нравятся другие черепашки-ниндзя.
9. Передайте мистеру Капоне, что мы согласились не согласиться.
10. Снимите халат, а то я как будто в психушке.
11. Я как замороженный стейк, который бросают в кипящее масло: ничего не чувствую, но все равно мне плохо.
12. Самое страшное не то, что я в кресле, а то, что я без неё.
13. – У вас есть рекомендации?
– Да. Рекомендаций навалом.
– Так. Мы вас слушаем.
– Ну не знаю, «Kool & the Gang», «Earth, Wind and Fire». Очень рекомендую.
14. – Сколько на этом можно срубить?
– Посмотрим!
– «Посмотрим» – это много или мало?
15. – Парни с улицы не знают жалости.
– В этом все и дело. Я не хочу, чтобы меня жалели.
16. – А что это играет?
– Это Антонио Вивальди – времена года.
– Аа, это из Тома и Джерри?
17. – Для меня красота не так важна, как духовная связь с человеком.
– С человеком ладно, а если она жаба? Тогда у вас будет душевная связь с жабой.
18. – Ну вот, Филлипе. Я не остаюсь на обед…
– Почему?
– Вы не останетесь один... так получилось, что у вас сейчас свидание.
– Свидание, ты это о чем!?
– Не психуйте, все будет хорошо… только в этот раз вы не сбежите.
19. Не сдавайся, никогда не сдавайся, пока не окончен бой.
20. — Говорят, что скоро отменят сухой закон… Что вы будете делать тогда?
— Пойду выпью.
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