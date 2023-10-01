20 жизнеутверждающих цитат из фильма «1+1»

15. – Парни с улицы не знают жалости.– В этом все и дело. Я не хочу, чтобы меня жалели.16. – А что это играет?– Это Антонио Вивальди – времена года.– Аа, это из Тома и Джерри?17. – Для меня красота не так важна, как духовная связь с человеком.– С человеком ладно, а если она жаба? Тогда у вас будет душевная связь с жабой.